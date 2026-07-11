Márquez sigue siendo el rey del Ring con su novena pole; otro palo para Bezzecchi

Sachsenring (Enviado Especial).- En una estrategia a tres intentos de esas que puso de moda en su etapa en Honda, el actual campeón no cedió ante la competencia a pesar de la competitividad de sus rivales. En un último golpe de riñón con un tercer juego de gomas nuevo, Márquez superó a su hermano, Alex, en seis centésimas y registró un nuevo récord absoluto del circuito.

A su lado, en la primera línea, formarán otras dos Ducati, las de Alex y la de Fabio Di Giannantonio, uno de los más afilados en lo que va de fin de semana.

El gozo de Ducati, que monopolizará la cabecera de la parrilla, coincidió con otro palo para Aprilia, que sigue lamiéndose sus heridas: Marco Bezzecchi, que ya llegaba renqueante después del tremendo accidente sufrido en Assen, se volvió a ir al suelo en los primeros instantes de la Q2, y su concurso en estos momentos es duda para el resto del fin de semana. Con Bezzecchi entre algodones y Jorge Martín falto de velocidad, la primera baza de la marca de Noale es Raúl Fernández, que arrancará el cuarto y liderará la segunda fila, en la que también estará Ai Ogura, su vecino en el equipo Trackhouse, y Fabio Quartararo, el sexto.

Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli logró el séptimo mejor registro por más que saldrá el décimo, como consecuencia de la sanción de tres puestos que arrastra. Bezzecchi, si puede subirse a la moto, heredaría su lugar y arrancaría por delante de Martín y de Pedro Acosta, que firmó el décimo mejor tiempo y se colocó como el mejor de entre los representantes de KTM.

En contraste con lo sucedido recientemente, ninguna de las Honda pudo meterse en la Q2, siendo Joan Mir (13º), el que se quedó más cerca de superar el corte. Por detrás del mallorquín formarán Luca Marini (14º) y Diogo Moreira, que logró el 15º mejor tiempo pero que saldrá el 18º, por la sanción de tres posiciones que arrastra el brasileño.