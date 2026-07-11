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Márquez sigue siendo el rey del Ring con su novena pole; otro palo para Bezzecchi

No hay límites para Marc Márquez en Sachsenring, su circuito talismán y donde este sábado firmó su tercera pole del curso y la novena en el trazado alemán.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sachsenring (Enviado Especial).-  En una estrategia a tres intentos de esas que puso de moda en su etapa en Honda, el actual campeón no cedió ante la competencia a pesar de la competitividad de sus rivales. En un último golpe de riñón con un tercer juego de gomas nuevo, Márquez superó a su hermano, Alex, en seis centésimas y registró un nuevo récord absoluto del circuito. 

A su lado, en la primera línea, formarán otras dos Ducati, las de Alex y la de Fabio Di Giannantonio, uno de los más afilados en lo que va de fin de semana. 

El gozo de Ducati, que monopolizará la cabecera de la parrilla, coincidió con otro palo para Aprilia, que sigue lamiéndose sus heridas: Marco Bezzecchi, que ya llegaba renqueante después del tremendo accidente sufrido en Assen, se volvió a ir al suelo en los primeros instantes de la Q2, y su concurso en estos momentos es duda para el resto del fin de semana. Con Bezzecchi entre algodones y Jorge Martín falto de velocidad, la primera baza de la marca de Noale es Raúl Fernández, que arrancará el cuarto y liderará la segunda fila, en la que también estará Ai Ogura, su vecino en el equipo Trackhouse, y Fabio Quartararo, el sexto. 

Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Franco Morbidelli logró el séptimo mejor registro por más que saldrá el décimo, como consecuencia de la sanción de tres puestos que arrastra. Bezzecchi, si puede subirse a la moto, heredaría su lugar y arrancaría por delante de Martín y de Pedro Acosta, que firmó el décimo mejor tiempo y se colocó como el mejor de entre los representantes de KTM.

En contraste con lo sucedido recientemente, ninguna de las Honda pudo meterse en la Q2, siendo Joan Mir (13º), el que se quedó más cerca de superar el corte. Por detrás del mallorquín formarán Luca Marini (14º) y Diogo Moreira, que logró el 15º mejor tiempo pero que saldrá el 18º, por la sanción de tres posiciones que arrastra el brasileño.

Clasificación Q2 MotoGP del GP de Alemania 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 10

1'19.041

   166.015  
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 9

+0.061

1'19.102

 0.061 165.887  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.147

1'19.188

 0.086 165.706  
4 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 10

+0.151

1'19.192

 0.004 165.698  
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 9

+0.307

1'19.348

 0.156 165.372  
6 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.342

1'19.383

 0.035 165.299  
7 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 9

+0.491

1'19.532

 0.149 164.990  
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 2

+0.572

1'19.613

 0.081 164.822  
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 9

+0.687

1'19.728

 0.115 164.584  
10 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.699

1'19.740

 0.012 164.559  
11 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 5

+0.712

1'19.753

 0.013 164.532  
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 7

+0.740

1'19.781

 0.028 164.475  
Ver resultados

Clasificación Q1 MotoGP del GP de Alemania 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

1'19.753

   164.532  
2 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.111

1'19.864

 0.111 164.304  
3 Spain J. Mir Honda 36 Honda 9

+0.235

1'19.988

 0.124 164.049  
4 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+0.245

1'19.998

 0.010 164.029  
5 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 10

+0.331

1'20.084

 0.086 163.852  
6 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 9

+0.431

1'20.184

 0.100 163.648  
7 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 8

+0.617

1'20.370

 0.186 163.269  
8 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 8

+0.832

1'20.585

 0.215 162.834  
9 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+0.847

1'20.600

 0.015 162.803  
10 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.028

1'20.781

 0.181 162.439  
11 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 8

+1.200

1'20.953

 0.172 162.094  
Ver resultados
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