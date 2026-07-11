Alex Márquez: "Necesitaba un resultado así después de aquella caída en Montmeló"

Alex Márquez ha vuelto al podio de MotoGP este sábado, en la carrera al sprint del Gran Premio de Alemania en Sachsenring. El piloto español no lo pisaba desde antes de lesionarse, en Montmeló, y tiene mucho mérito después de su trayectoria en las últimas pruebas.

Así fue la carrera: MotoGP Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

El ilerdense volvió a la acción en Brno, donde no pudo acabar el fin de semana, retirándose antes de las carreras, y en Assen salió a hombros después de acabar quinto el domingo, con el cuerpo totalmente dolorido tras una caída a alta velocidad en la jornada del viernes. El corredor de Gresini avisó para Sachsenring que no había que esperar milagros, pero lo cierto es que su desempeño está siendo fantástico.

El #73 empezó la jornada de este sábado clasificándose en la segunda posición de la parrilla de salida. Plaza que mantuvo en la salida de la carrera corta, para quedarse detrás de su hermano, Marc Márquez. Alex no permitió que el vigente campeón se escapara, e incluso en algunos momentos pareció estar cerca de adelantarle. Finalmente, Marc logró vencer al imponer su ritmo, aunque según él Alex tenía más, como reconoció. En los últimos giros, el subcampeón de 2025 siguió relativamente cerca del #93, pero también tuvo que echar un ojo a su futuro compañero de equipo, Fabio Di Giannantonio, que se acercó yendo tercero. Aunque no tuvo problemas para mantenerle a raya.

"He dado el máximo en cada curva, en cada vuelta he tratado de sobrevivir", empezó diciendo el menor de los Márquez Alentà. "Era muy difícil, deslizaba de delante, pero he dado todo. No puedo empujar aún por mi condición física, voy demasiado rígido, pero a nivel de carrera ha sido fantástico, he intentado acercarme al final. Es un resultado que necesitaba después de aquella caída en Montmeló".

Posteriormente, en DAZN, se explayó sobre su segunda posición: "Este es un pasito más para recuperar mi mejor versión. Esperaba poder ganarle la posición a Marc en la salida, y sabía que las primeras 10 vueltas podía tener un poquito más. Si hubiera estado primero, habría podido tirar más fuerte. Pero ha ido bien".

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"He visto que en las 3 primeras vueltas tenía algo más, he intentado encontrar el hueco, pero aquí es realmente difícil. Una vez, en la bajada, me he ido largo queriendo atacar, pero he visto que no era muy factible. Pasadas 7/8 vueltas, cuando Marc ya empezaba a gestionar el neumático, he dicho 'vale, este aquí sabe lo que hace'. A partir de ahí he intentado también gestionar, y gracias a eso a final de carrera he llegado bien y he podido defender la segunda posición".

"Para mañana, será muy importante eso. Es verdad que con el neumático medio trasero es cuando Marc marca un poco más la diferencia. Hoy, con el blando, estábamos todos un poco más igualados. Mañana, a 30 vueltas, será una carrera muy interesante, y muy larga. Y también he corrido un poco, no con el miedo, pero sin querer pifiarla de alguna manera, porque después de la lesión esto es un paso muy importante para mi confianza y para seguir adelante", siguió.

Cuestionado sobre si la nueva distancia en la parrilla, más separada, pudo jugar un papel, contestó: "Sí que es verdad que ahora, con más distancia entre pilotos y filas de la parrilla, se hace más difícil. Seguramente, con la configuración anterior, habríamos llegado en paralelo con Marc a la curva 1. Hemos salido muy parecidos, pero creo que un poquito mejor yo. Pero ahora es así. La clasificación es más importante. Adelantar en carrera es lo de siempre, con la aerodinámica y con lo gran frenador que es Marc, es más difícil. Si antes era importante la cronometrada, ahora aún más. Antes se veía a pilotos remontar una fila o fila y media, ahora será imposible", cerró un Alex que reconoció que aún no va lo fluido que quisiera al manillar de la Ducati.