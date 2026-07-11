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Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring

Marc Márquez no perdonó este sábado en Sachsenring, su circuito favorito, donde este sábado se adjudicó su cuarto triunfo al sprint en una carrera dominada de principio a fin.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sachsenring (Enviado Especial).- Con Marco Bezzecchi de camino a Italia, donde en las próximas horas pasará por el quirófano para operarse de la clavícula izquierda, Márquez arrancó desde la pole y mantuvo a raya a su hermano, Alex, el único que en según qué momentos pudo llegar a plantearse meterle la rueda al #93. Con este triunfo, el cuarto del corredor de Cervera (Lleida) en una prueba corta, Márquez se recoloca a 32 puntos del liderato, que sigue en manos de Jorge Martín

El menor de los Márquez, por su parte, celebro su reciente fichaje por KTM con una carrera impecable, en la que pudo contener la fogosidad de Fabio Di Giannantonio, que terminó el tercero y que no pudo sacar tajada del gran ritmo exhibido en los ensayos. De esta forma, los Márquez y Diggia formaron un podio monopolizado por Ducati, que hasta el momento se ha mostrado superior a Aprilia en Alemania. 

La de Márquez es la 19ª victorias de Márquez al sprint, superamdo ya a Jorge Martín y convirtiéndose en el piloto con más victorias en carreras cortas desde que, hace tres años, llegaron a los grandes premios. Este año el catalán suma cuatro triunfos al sprint, en Brasil, Jerez, Hungría y en su circuito talismán de Sachsenring. Con esta victoria, Márquez escala al quinto puesto de la general y le recorta ocho puntos al líder, Martín, ahora a 32 puntos.

La primera de las motos de la fábrica de Noale fue la de Ai Ogura, el cuarto, que pudo contener a Raúl Fernández (quinto), su vecino de taller en el equipo Trackhouse, que sigue en una dinámica muy positiva.

Martín fue el sexto y llevó hasta los 11 puntos el margen que ahora le separa de Bezzecchi. A pesar de sufrir el asedio de Pecco Bagnaia (séptimo) durante muchos momentos, el madrileño se las apañó para sostener al turinés, y seguir sumando puntos mientras trata de mejorar sus sensaciones encima de la RS-GP.

Pedro Acosta finalizó el octavo y como el mejor de entre las KTM, que en el trazado germano las están pasando canutas, mientras que Fabio Quartararo (noveno) lideró el despliegue de Yamaha. Diogo Moreira, por su parte, cerró el top ten como el mejor colocado de entre los corredores de Honda, que también están sufriendo más de lo que seguramente se habían imaginado. 

Maverick Viñales, a su vez, cruzó la meta el último, a más de medio minuto del ganador, y ocho segundos por detrás de Cal Crutchlow.

Clasificación Sprint MotoGP del GP de Alemania 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 15

20'12.978

   163.4   12
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

 0.368 163.3   9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

 0.445 163.3   7
4 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

 2.206 163.0   6
5 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

 2.435 162.6   5
6 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

 0.701 162.6   4
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

 1.596 162.3   3
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

 1.217 162.2   2
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

 1.887 161.9   1
10 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

 2.424 161.6    
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

 0.127 161.6    
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

 0.705 161.5    
13 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

 0.896 161.4    
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

 0.391 161.3    
15 Spain J. Mir Honda 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

 2.579 161.0    
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

 0.160 161.0    
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

 4.485 160.4    
18 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

 0.307 160.3    
19 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

 8.256 159.3    
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 5

+10 Vueltas

6'47.446

 10 Vueltas 162.1 Accidente  
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