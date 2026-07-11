Márquez no perdona en la sprint de Sachsenring
Marc Márquez no perdonó este sábado en Sachsenring, su circuito favorito, donde este sábado se adjudicó su cuarto triunfo al sprint en una carrera dominada de principio a fin.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Sachsenring (Enviado Especial).- Con Marco Bezzecchi de camino a Italia, donde en las próximas horas pasará por el quirófano para operarse de la clavícula izquierda, Márquez arrancó desde la pole y mantuvo a raya a su hermano, Alex, el único que en según qué momentos pudo llegar a plantearse meterle la rueda al #93. Con este triunfo, el cuarto del corredor de Cervera (Lleida) en una prueba corta, Márquez se recoloca a 32 puntos del liderato, que sigue en manos de Jorge Martín.
El menor de los Márquez, por su parte, celebro su reciente fichaje por KTM con una carrera impecable, en la que pudo contener la fogosidad de Fabio Di Giannantonio, que terminó el tercero y que no pudo sacar tajada del gran ritmo exhibido en los ensayos. De esta forma, los Márquez y Diggia formaron un podio monopolizado por Ducati, que hasta el momento se ha mostrado superior a Aprilia en Alemania.
La de Márquez es la 19ª victorias de Márquez al sprint, superamdo ya a Jorge Martín y convirtiéndose en el piloto con más victorias en carreras cortas desde que, hace tres años, llegaron a los grandes premios. Este año el catalán suma cuatro triunfos al sprint, en Brasil, Jerez, Hungría y en su circuito talismán de Sachsenring. Con esta victoria, Márquez escala al quinto puesto de la general y le recorta ocho puntos al líder, Martín, ahora a 32 puntos.
La primera de las motos de la fábrica de Noale fue la de Ai Ogura, el cuarto, que pudo contener a Raúl Fernández (quinto), su vecino de taller en el equipo Trackhouse, que sigue en una dinámica muy positiva.
Martín fue el sexto y llevó hasta los 11 puntos el margen que ahora le separa de Bezzecchi. A pesar de sufrir el asedio de Pecco Bagnaia (séptimo) durante muchos momentos, el madrileño se las apañó para sostener al turinés, y seguir sumando puntos mientras trata de mejorar sus sensaciones encima de la RS-GP.
Pedro Acosta finalizó el octavo y como el mejor de entre las KTM, que en el trazado germano las están pasando canutas, mientras que Fabio Quartararo (noveno) lideró el despliegue de Yamaha. Diogo Moreira, por su parte, cerró el top ten como el mejor colocado de entre los corredores de Honda, que también están sufriendo más de lo que seguramente se habían imaginado.
Maverick Viñales, a su vez, cruzó la meta el último, a más de medio minuto del ganador, y ocho segundos por detrás de Cal Crutchlow.
Clasificación Sprint MotoGP del GP de Alemania 2026:
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Abandono
|Puntos
|1
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|15
|
20'12.978
|163.4
|12
|2
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|15
|
+0.368
20'13.346
|0.368
|163.3
|9
|3
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.813
20'13.791
|0.445
|163.3
|7
|4
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|15
|
+3.019
20'15.997
|2.206
|163.0
|6
|5
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|15
|
+5.454
20'18.432
|2.435
|162.6
|5
|6
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|15
|
+6.155
20'19.133
|0.701
|162.6
|4
|7
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|15
|
+7.751
20'20.729
|1.596
|162.3
|3
|8
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|15
|
+8.968
20'21.946
|1.217
|162.2
|2
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|15
|
+10.855
20'23.833
|1.887
|161.9
|1
|10
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|15
|
+13.279
20'26.257
|2.424
|161.6
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|15
|
+13.406
20'26.384
|0.127
|161.6
|12
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|15
|
+14.111
20'27.089
|0.705
|161.5
|13
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|15
|
+15.007
20'27.985
|0.896
|161.4
|14
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|15
|
+15.398
20'28.376
|0.391
|161.3
|15
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|15
|
+17.977
20'30.955
|2.579
|161.0
|16
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|15
|
+18.137
20'31.115
|0.160
|161.0
|17
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|15
|
+22.622
20'35.600
|4.485
|160.4
|18
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|15
|
+22.929
20'35.907
|0.307
|160.3
|19
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|15
|
+31.185
20'44.163
|8.256
|159.3
|dnf
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|5
|
+10 Vueltas
6'47.446
|10 Vueltas
|162.1
|Accidente
|Ver resultados
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