El igualado mundial de MotoGP se reanuda: ¿quién creen los pilotos que ganará?

La lucha por el título de MotoGP está este año más reñida que nunca, al menos si nos basamos en la clasificación tras 11 fines de semana de carrera. En el calendario de MotoGP de 2026, la clasificación después de 11 pruebas marca exactamente el ecuador de la temporada. Los cinco primeros del mundial de pilotos están actualmente separados por tan solo 24 puntos. Nunca antes, en la era de MotoGP que comenzó en 2002, la clasificación había estado tan reñida a estas alturas.

En 2020 la competición estuvo casi tan reñida como en la temporada actual. En aquel momento, los cinco primeros de la clasificación del mundial estaban separados por 28 puntos en un momento comparable. En 2017 también estuvo muy igualado, con una diferencia de 35 puntos. En todas las demás temporadas desde 2002, el quinto clasificado se encontraba, tras 11 fines de semana de carrera, a más de 50 puntos del líder del mundial.

La mayor diferencia de puntos entre los cinco primeros en ese sentido en la era de MotoGP se produjo, precisamente, el año pasado, con nada menos que 205 puntos de diferencia. Eso se debió, sobre todo, a la racha de victorias que Marc Márquez logró en la primera mitad de la temporada, tanto en los grandes premios (7 victorias en 11 carreras) como en las carreras sprint (10 victorias de 11 posibles).

Apenas un año después del dominio absoluto de Márquez, la situación es ahora completamente diferente y los cinco primeros están separados por tan solo 24 puntos. Los cuatro pilotos que actualmente siguen de cerca al líder de la clasificación, Jorge Martín (Aprilia), son Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), el propio Marc Márquez (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati).

¿Es que nadie quiere liderar la clasificación del Mundial?

Teniendo en cuenta que, en la primera mitad de la temporada, la clasificación del mundial la lideró primero Pedro Acosta (KTM), luego Bezzecchi, después Martín, de nuevo Bezzecchi, y ahora de nuevo Martin, cabría plantearse, de forma un tanto provocativa (y obviamente de broma), si en la lucha por el título de MotoGP de este año nadie quiere ser el perseguido.

"Bueno, sin duda será una segunda mitad de temporada interesante", afirma el líder de la clasificación, Jorge Martín. "El reto es fantástico, porque todo está muy abierto. Puede que lidere la clasificación más gracias a los errores de los demás que a mis propios resultados. Pero, en cualquier caso, la lidero".

El actual líder y el primer líder del Mundial de 2026: Jorge Martín y Pedro Acosta Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta encabezó la clasificación general de 2026 solo durante un breve instante, concretamente justo después de su victoria en la carrera sprint de la primera prueba de la temporada en Buriram (Tailandia). Y dice sin rodeos: "Parece que nadie quiere liderar la clasificación del mundial. Pero creo que, de momento, Marc es a quien hay que superar".

Con ello, Acosta se refiere, por supuesto, a Marc Márquez y a su exitoso regreso tras su reciente baja (operación de hombro y pie). Desde el fin de semana de Mugello, a finales de mayo, el vigente campeón vuelve a pilotar su Ducati oficial, y en los cinco fines de semana de carrera transcurridos desde entonces, ha ganado tres grandes premios y dos sprints.

Marco Bezzecchi, por su parte, que se había adjudicado los tres primeros grandes premios del año, se encuentra ahora, a mitad de temporada, solo en cuarta posición de la clasificación general, tras haber sumado cuatro ceros en las últimas cuatro jornadas de carrera (dos abandonos, una suspensión y una ausencia por lesión).

Si nos fijamos únicamente en estas cuatro últimas jornadas de carrera —Balaton Park, Brno, Assen y Sachsenring—, Márquez ha recortado nada menos que 108 puntos a Bezzecchi. Y el domingo en Sachsenring, Márquez superó efectivamente a Bezzecchi en la clasificación del mundial 2026.

Pedro Acosta ve una tendencia al alza respecto a 2025, pero...

Pedro Acosta, el primer líder del Mundial esta temporada, ocupa "solo" la séptima plaza en la clasificación a mitad de temporada. Sigue esperando su primera victoria en un gran premio. A pesar de ello, el aún piloto oficial de KTM se da personalmente una buena nota.

"Este año es el primero en el que me daría una buena nota por mi propio rendimiento; diría que un 7 [sobre 10]. Pero si se tiene en cuenta el panorama general, probablemente sería más bien un 4", afirma Acosta.

Lo que Acosta entiende por "panorama general" es el número inusualmente elevado de averías técnicas que le han costado muchísimos puntos en la primera mitad de la temporada.

"Por eso", continúa Acosta, "en general le daría un 5 o un 6, digamos un 5. En comparación con el año pasado, esta vez no he cometido muchos errores en la primera mitad de la temporada. Durante el parón de verano, ahora debemos centrarnos en comprender los problemas técnicos y entender qué debemos hacer para resolverlos".

A Francesco Bagnaia le recuerda a 2020

Otro piloto que, a mitad de la temporada de MotoGP de 2026, tampoco figura entre los cinco primeros de la clasificación del Mundial es el bicampeón del mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia. Aunque en la primera mitad de la temporada ha logrado cuatro resultados entre los tres primeros en 11 grandes premios y otros cuatro en 11 carreras sprint (entre ellos una victoria), sin embargo, con 65 puntos de desventaja respecto al líder de la clasificación, Jorge Martín, solo ocupa el octavo puesto, justo detrás de Acosta.

¿Cuál es la valoración de Bagnaia sobre la lucha por el título mundial de este año? "Creo que es erróneo decir que nadie quiere ganar este título. Todo el mundo quiere ganarlo, porque todos dan lo mejor de sí mismos", aclara el piloto oficial de Ducati.

Bagnaia continúa: "Este año es el primero en el que Ducati no es tan dominante como en años anteriores. Hay más motos que son competitivas. Se parece más a cómo fue en 2020. Eso hace que la competición esté más reñida".

"En una carrera puedes recuperar 20 puntos, en otra solo un punto, y en otra más puedes perder 20 puntos. Este año depende en gran medida de lo bien que te sientas sobre tu moto", afirma Bagnaia.

¿Es Ai Ogura el favorito oculto al título?

Aunque Marco Bezzecchi, que lideró la clasificación del Mundial durante gran parte de la primera mitad de la temporada, actualmente solo ocupa el cuarto puesto, "en mi opinión, 'Bez' sigue siendo el más rápido en Aprilia", afirma Bagnaia sobre su futuro compañero de equipo.

Mientras que Pedro Acosta pasará de KTM a Ducati para la temporada de MotoGP de 2027, donde sustituirá a Bagnaia, este último fichará por Aprilia y sustituirá al actual líder de la clasificación, Jorge Martín (MotoGP 2027: ¿Quién corre dónde? Resumen de todos los cambios y contratos).

¿Y qué hay de Ai Ogura? El japonés, que compite con el equipo satélite de Aprilia, Trackhouse, se ha aupado al segundo puesto de la clasificación, por detrás de Martín, gracias a unos resultados consistentemente buenos en la primera mitad de la temporada 2026, entre los que destaca su primera victoria en MotoGP, conseguida en Assen. Antes del inicio de la segunda mitad de la temporada, solo 14 puntos separan a Martín de Ogura.

Jorge Martín afronta la segunda mitad de la temporada con 14 puntos más que Ai Ogura Foto: Loic Venance / AFP vía Getty Images

"Ogura está haciendo un trabajo fantástico. Siempre es competitivo", elogia Bagnaia, y analiza: "Si en el futuro también es capaz de ser competitivo ya desde las primeras vueltas de las carreras, entonces luchará por la victoria todos los domingos".

Crutchlow cree en Márquez, Martín confía en sus opciones de ganar el Mundial frente a Márquez

Por cierto: Cal Crutchlow, que regresa a MotoGP, tiene un claro favorito a la hora de responder a quién será el campeón del mundo en 2026. Cree que Marc Márquez, a pesar de haberse perdido dos grandes premios (Francia y Cataluña), logrará revalidar con éxito el título.

"Los paquetes técnicos están muy igualados en la parte alta de la parrilla. Eso significa que todo dependerá de quién sea el mejor piloto. Y creo que todos sabemos quién es el mejor piloto. Por eso sigo creyendo que él será quien se alce con el título mundial", afirma Crutchlow.

¿Y qué opina el líder de la clasificación, Jorge Martín, sobre la perspectiva de luchar por el título de 2026 contra el siete veces campeón del mundo y actual campeón de MotoGP? "Vencer al mejor piloto de todos los tiempos es, por supuesto, un gran reto. Daré lo mejor de mí e intentaré mejorar día a día. Si lograra luchar contra él hasta el final de la temporada, sería increíble", afirmó Martín sobre Márquez.

El campeón del mundo de MotoGP de 2024 no se ve en absoluto como un completo outsider en la lucha por el título de 2026. "Ya veremos. Por ahora, Marc corre a un nivel superior al nuestro. Pero estoy convencido de que, si doy el 100 % de mí mismo, seré capaz de plantarle cara a Marc. De momento nos falta mucho para ello, pero creo firmemente en ello", afirma Martín.