MotoGP quiere hacerse visible junto a la F1 en Austin en el GP de Estados Unidos

La fantasía de muchos aficionados al motor, que pasa por reunir en un mismo escenario y evento un gran premio de Fórmula 1 y uno de MotoGP, puede estar más cerca de cumplirse.

Según ha podido saber Motorsport.com, Liberty Media, titular de los derechos de explotación de ambos campeonatos, trabaja en la posibilidad de que MotoGP saque a la pista sus prototipos en una exhibición que debe llevarse a cabo durante el próximo Gran Premio de Estados Unidos de F1, programado para finales de octubre.

La idea es que las motos den algunas vueltas al trazado en algún momento del fin de semana, para que el público desplazado pueda familiarizarse con ellas. El hecho de que la prueba coincida en fechas con el Gran Premio de Australia de MotoGP, la última edición que debe celebrarse en Phillip Island, significaría que los pilotos titulares no podrían conducir los prototipos, que serían los conocidos como MotoGP de Exposición ‘MotoGP Show Bikes’; esto es, versiones de competición del año en curso, o de los anteriores.

Pilotos de MotoGP en Austin durante el pasado GP de los Estados Unidos Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En un primer momento, se valoró la posibilidad de que fueran corredores históricos vinculados a cada escudería o marca, aunque estos detalles están todavía por definir.

Los responsables del área de promoción de MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) ya han abierto una línea de diálogo con los distintos constructores para trasladarles sus deseos acerca de esa acción de marketing que se enmarca en el plan de expansión y penetración del Mundial de MotoGP en Estados Unidos.

Los equipos apoyan la iniciativa

En este punto, tampoco está claro quién se ocupará de sufragar el coste del envío de las motos y de las personas que precisan su puesta en marcha.

Hasta ahora, la mayoría de estructuras disponían de motos deportivas decoradas al estilo de las de MotoGP, que mandaban a los actos promocionales. Sin embargo, el nuevo acuerdo firmado con el promotor del campeonato establece una serie de compromisos que los participantes tienen que cumplir. Entre ellos figura el disponer de prototipos de MotoGP que funcionen.

A la espera de que MotoGP SEG y los equipos se pongan de acuerdo en la letra pequeña, las dos partes consideran esta iniciativa muy atractiva, por el interés común de hacer lo posible por ganar aficionados en Estados Unidos, una de las metas que se ha marcado el certamen.

En ese sentido, la adquisición de Dorna, el histórico promotor de MotoGP, por parte de Liberty Media, hizo que muchos comenzaran a fantasear con la idea de hacer coincidir dos grandes premios de las respectivas disciplinas en un mismo fin de semana. Motorsport.com entiende que la conversación llegó a tener lugar en los despachos de los ejecutivos, pero que no hay nada concreto a corto plazo.