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Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring: puntos y posiciones

Así están las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras Sachsenring (GP de Alemania), con puntos, posiciones y más.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Racing

Marc Márquez, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Alexander Trienitz

Marc Márquez dominó la sprint y también la carrera larga del Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP de principio a fin para ganar el domingo por delante de Ai OguraRaúl Fernández, para seguir recortando puntos en la lucha por el título. Mira cómo quedan las tres clasificaciones mundiales tras el fin de semana de Sachsenring.

Crónica y resultados:

Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras Sachsenring: puntos, posiciones y distancia

Pos Piloto Puntos
1 SpainJ. MartínAprilia 208
2 JapanA. OguraTrackhouse 194
3 SpainM. MárquezDucati 190
4 ItalyM. BezzecchiAprilia 186
5 ItalyF. Di GiannantonioVR46 184
6 SpainR. FernándezTrackhouse 159
7 SpainP. AcostaKTM 148
8 ItalyP. BagnaiaDucati 143
9 SpainA. MárquezGresini 87
10 ItalyL. MariniHonda 79
11 ItalyE. BastianiniTech3 77
12 SpainF. AldeguerGresini 76
13 South AfricaB. BinderKTM 64
14 FranceF. QuartararoYamaha 55
15 BrazilD. MoreiraLCR 48
16 ItalyF. MorbidelliVR46 46
17 FranceJ. ZarcoLCR 34
18 SpainJ. MirHonda 26
19 SpainA. RinsYamaha 21
20 AustraliaJ. MillerPramac 19
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 12
22 SpainM. ViñalesTech3 10
23 SpainI. LecuonaGresini 9
24 SpainA. FernándezYamaha 5
25 United KingdomC. CrutchlowLCR  
26 GermanyJ. FolgerTech3  
27 ItalyM. PirroGresini  
28 ItalyL. SavadoriAprilia  

Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras Sachsenring

Pos Equipos Puntos
1 ItalyAprilia 394
2 United StatesTrackhouse 353
3 ItalyDucati 333
4 ItalyVR46 230
5 AustriaKTM 212
6 ItalyGresini 172
7 JapanHonda 105
8 FranceTech3 86
9 MonacoLCR 82
10 JapanYamaha 77
11 ItalyPramac 31

Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 la sprint en Sachsenring

Pos Chasis Puntos
1 Aprilia 330
2 Ducati 319
3 KTM 190
4 Honda 109
5 Yamaha 69

¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring?

Jorge Martín aprovechó la ausencia de su compañero Marco Bezzecchi (que se rompió la clavícula en la clasificación) para salir de Sachsenring al frente del mundial de pilotos. El español de Aprilia suma 208 puntos, por delante de los 194 de un Ai Ogura que ha escalado al segundo puesto y de un Marc Márquez que ya es tercero con 190.

¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring?

Marc Márquez sigue trabajando en su particular remontada y sumando puntos que le acercan cada fin de semana más al liderato. Tras el GP de Alemania, el piloto catalán se coloca tercero en la tabla con un total de 190 puntos, a sólo 18 puntos del líder.

¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring?

Jorge Martín sólo pudo ser sexto y quinto respectivamente en la sprint y carrera larga del GP de Alemania 2026, pero eso no solo le permite mantener el liderato con 208 puntos, con una ventaja respecto a Marc Márquez de 18 unidades.

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