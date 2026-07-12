Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring: puntos y posiciones
Así están las clasificaciones de pilotos, equipos y constructores de MotoGP 2026 tras Sachsenring (GP de Alemania), con puntos, posiciones y más.
Marc Márquez, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Racing
Foto de: Alexander Trienitz
Marc Márquez dominó la sprint y también la carrera larga del Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP de principio a fin para ganar el domingo por delante de Ai Ogura y Raúl Fernández, para seguir recortando puntos en la lucha por el título. Mira cómo quedan las tres clasificaciones mundiales tras el fin de semana de Sachsenring.
Clasificación del Mundial de pilotos de MotoGP 2026 tras Sachsenring: puntos, posiciones y distancia
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia
|208
|2
|A. OguraTrackhouse
|194
|3
|M. MárquezDucati
|190
|4
|M. BezzecchiAprilia
|186
|5
|F. Di GiannantonioVR46
|184
|6
|R. FernándezTrackhouse
|159
|7
|P. AcostaKTM
|148
|8
|P. BagnaiaDucati
|143
|9
|A. MárquezGresini
|87
|10
|L. MariniHonda
|79
|11
|E. BastianiniTech3
|77
|12
|F. AldeguerGresini
|76
|13
|B. BinderKTM
|64
|14
|F. QuartararoYamaha
|55
|15
|D. MoreiraLCR
|48
|16
|F. MorbidelliVR46
|46
|17
|J. ZarcoLCR
|34
|18
|J. MirHonda
|26
|19
|A. RinsYamaha
|21
|20
|J. MillerPramac
|19
|21
|T. RazgatliogluPramac
|12
|22
|M. ViñalesTech3
|10
|23
|I. LecuonaGresini
|9
|24
|A. FernándezYamaha
|5
|25
|C. CrutchlowLCR
|26
|J. FolgerTech3
|27
|M. PirroGresini
|28
|L. SavadoriAprilia
Clasificación del Mundial de equipos de MotoGP 2026 tras Sachsenring
|Pos
|Equipos
|Puntos
|1
|Aprilia
|394
|2
|Trackhouse
|353
|3
|Ducati
|333
|4
|VR46
|230
|5
|KTM
|212
|6
|Gresini
|172
|7
|Honda
|105
|8
|Tech3
|86
|9
|LCR
|82
|10
|Yamaha
|77
|11
|Pramac
|31
Clasificación del Mundial de constructores de MotoGP 2026 la sprint en Sachsenring
|Pos
|Chasis
|Puntos
|1
|Aprilia
|330
|2
|Ducati
|319
|3
|KTM
|190
|4
|Honda
|109
|5
|Yamaha
|69
¿Quién lidera el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring?
Jorge Martín aprovechó la ausencia de su compañero Marco Bezzecchi (que se rompió la clavícula en la clasificación) para salir de Sachsenring al frente del mundial de pilotos. El español de Aprilia suma 208 puntos, por delante de los 194 de un Ai Ogura que ha escalado al segundo puesto y de un Marc Márquez que ya es tercero con 190.
¿En qué posición está Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring?
Marc Márquez sigue trabajando en su particular remontada y sumando puntos que le acercan cada fin de semana más al liderato. Tras el GP de Alemania, el piloto catalán se coloca tercero en la tabla con un total de 190 puntos, a sólo 18 puntos del líder.
¿En qué posición está Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 tras Sachsenring?
Jorge Martín sólo pudo ser sexto y quinto respectivamente en la sprint y carrera larga del GP de Alemania 2026, pero eso no solo le permite mantener el liderato con 208 puntos, con una ventaja respecto a Marc Márquez de 18 unidades.
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