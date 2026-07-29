Lo que diferencia a Marc Márquez del resto de pilotos de MotoGP

Han pasado 14 años desde que Marc Márquez llegó a MotoGP y empezó a reescribir los libros de récords.

Lo que la estrella de Ducati es capaz de hacer en pista se ha analizado hasta la saciedad. Desde sus espectaculares salvadas y sus famosos adelantamientos a la fuerza, hasta su impresionante estilo de pilotaje, Márquez se ha convertido en una parte importante del folclore de MotoGP.

Las lesiones le han hecho estar más decidido que nunca a volver, y su título de 2025 fue una prueba más de su tenacidad. Con la experiencia, Márquez también se ha vuelto menos propenso a cometer errores y sufrir caídas, lo que deja su condición física como el único punto débil de su arsenal.

El hecho de que Márquez siga en la lucha por el campeonato a pesar de no estar en plena forma —y de haberse perdido dos carreras— dice mucho de su nivel en MotoGP.

Pero los mayores puntos fuertes de Márquez no se limitan a la pista. Pocas personas están mejor situadas para explicar lo que le hace especial entre bastidores que su jefe de equipo, Marco Rigamonti.

El italiano unió fuerzas con Márquez cuando este fichó por el equipo oficial de Ducati en 2025. Aunque solo llevan trabajando juntos menos de dos años, ambos entablaron rápidamente una buena relación, y Márquez ahora cuenta con Rigamonti entre su círculo más cercano.

Rigamonti ha trabajado con varios ganadores de carreras durante su etapa en MotoGP, pero considera que el aspecto en el que Márquez destaca es su feedback técnico. En una categoría en la que los márgenes son tan estrechos, las precisas aportaciones de Márquez facilitan a Ducati la tarea de corregir los puntos débiles y centrarse en los puntos fuertes clave.

"Sabe muy bien lo que ha pasado en la moto. Lo entiende a la perfección", declaró Rigamonti a Motorsport.com.

"Es capaz de analizar los datos y [señalar] el punto en el que piensa: 'Tengo este problema en ese momento".

"Así que, para nosotros, es más sencillo entenderlo e intentar encontrar una solución. Pero él siempre dice: 'Sentí esto, pero quizá me equivoqué'. De ese modo, nos ayuda a comprender qué ha pasado con la moto".

"Y si le preguntamos algo más, es más preciso que otros pilotos a la hora de ayudarnos a analizar y, quizá, a solucionar el problema".

Marc Márquez, Ducati Team, Marco Rigamonti Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Rigamonti afirmó que Márquez es excepcionalmente bueno a la hora de identificar dónde gana o pierde tiempo, lo que ayuda a Ducati en su lucha contra Aprilia en 2026.

"Básicamente, es capaz de analizar dónde pierde tiempo en comparación con los demás", explicó Rigamonti.

"Entonces, si pierde por culpa suya o de la moto, es nuestro trabajo. Pero es preciso a la hora de analizar en qué somos fuertes y en qué estamos fallando".

"Así que esto nos ayuda mucho a intentar mejorar la moto".

Rigamonti también considera que Márquez nunca deja nada en el tintero, sacando el máximo partido a la moto cada vez que sale del pitlane.

"Lo que nos gusta mucho de un piloto es que, cuando se pone el casco, sabes que lo da todo al 100 %. Siempre, en cualquier situación".

"Eso es lo mejor para nosotros porque, si el resultado no llega, nunca puedes decir: 'quizá el piloto podría haber hecho algo más'. En su caso, no. Siempre saca el 100 % del potencial de la moto".

Márquez, siempre sincero

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Durante los últimos 18 meses, Rigamonti vio cómo Márquez dominaba el campeonato, sufría dudas debido a otra lesión en el hombro y se recuperaba poco a poco tras la operación.

Durante todo ese periodo, afirma que Márquez nunca intentó ocultar lo que realmente estaba pasando.

"Si la falta de rendimiento en alguna curva estaba relacionada con su estado físico, era sincero y decía: 'No, no estoy pilotando bien'. Así que eso siempre queda claro", explicó.

"Además, el año pasado, cuando estaba en forma, si el problema en una curva tenía que ver con su estilo de pilotaje, no tenía ningún problema en decirlo".

"[Este año], lo único que veíamos era su expresión. No estaba contento. Así que eso significa que pensaba que algo no iba bien en su cuerpo. Eso está claro".

"En Mugello, empezamos a ver en su cara que estaba bastante contento porque se dio cuenta de que quizá había solucionado el problema. Su estado de ánimo se nota inmediatamente en su cara, porque es un chico sincero. Así que, si no está contento, es fácil de entender".

Dicha honestidad también crea un ambiente más cordial dentro de la fábrica, algo que aprecia Rigamonti.

"Y como persona, es sincero. Así que siempre sabes lo que piensa y lo que hace. Le gusta mucho pasar buenos momentos con nosotros porque sabe que, si todos los que le rodean están contentos, el ambiente también es bueno y eso contribuye al rendimiento".

"Así que es un tipo agradable al que le gusta mucho pasar el rato con nosotros".