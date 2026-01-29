KTM y Tech3 sostienen que su prioridad es renovar su unión en MotoGP

KTM y Tech3 parecen dispuestas a continuar con su unión en el Mundial de MotoGP. La escudería francesa se convirtió en equipo satélite de la casa de Mattighofen allá por la temporada 2019, cuando los entonces dirigidos aún por Hervé Poncharal optaron por finalizar su histórico acuerdo con Yamaha. La relación fue fructífera desde el comienzo, y la marca austriaca decidió llevar aún más adelante el binomio, convirtiendo a la escudería en una segunda unidad de fábrica, esto es, proporcionando motos oficiales a sus pilotos, idénticas a las de la escuadra principal.

Sin embargo, los graves problemas económicos en el seno de KTM provocaron varios rumores de que Tech3 podría no continuar con ellos en el futuro. Además, en este contexto hay que añadir que la escuadra gala también ha cambiado de manos: Poncharal ha dado un paso al lado y ahora el equipo está comandado por un consorcio americano, que tiene entre sus integrantes nada menos que a Günther Steiner, ex jefe de Haas en la Fórmula 1, campeonato gestionado por Liberty Media, la compañía que desde hace unos meses también es la promotora del Mundial de Motociclismo.

Pero, a pesar de esto, la llegada del Grupo Bajaj para solventar los problemas económicos de KTM parece haber dado una gran estabilidad al proyecto de los austriacos en MotoGP, lo cual les debería llevar a tratar de mantener sus cuatro motos en la parrilla de salida a partir de la temporada 2027. El contrato entre ambas partes expira a finales del curso 2026, al igual que los contratos de los pilotos, en el caso de Tech3, de Maverick Viñales y Enea Bastianini.

A los máximos responsables tanto de KTM como de Tech3 les preguntaron este pasado martes, tras la presentación de las idénticas RC16 que llevarán en el presente curso, sobre la situación contractual de la unión. Y ambas partes destacaron su voluntad de continuar juntos en el futuro.

"Lo primero que hay que resolver es la marca que tendrá nuestra moto", empezó adelantando Nicolas Goyon, jefe de Tech3, pensando también en el mercado de fichajes de los pilotos. "Como sabemos, nuestro contrato con KTM expira a finales de año. Nuestra principal opción es seguir con KTM, pero mientras no se decida la moto, es bastante difícil hablar con diferentes pilotos. Por parte de la dirección, por parte de Günther Steiner, el principal objetivo será renovar el contrato".

Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pit Beirer, director de KTM Motorsports, confirmó la voluntad de Steiner y también de la compañía que él mismo representa, habida cuenta de una reunión que mantuvieron ambos en Mattighofen hace unos días, según reveló el propio ex corredor de motocross alemán.

"Actualmente, ningún fabricante tiene contrato con Dorna para el próximo periodo contractual, por lo que nadie tiene acuerdo con un equipo satélite, a la espera de que se aclare la situación", explicó Beirer, en respuesta a una pregunta de Motorsport.com. "Pero hablé con Günther Steiner la semana pasada, él estaba en Austria, y quiere quedarse con nosotros, y nosotros queremos que se queden. Estamos trabajando en ello".

"Al fin y al cabo, el mercado está abierto y, cuando los contratos están abiertos, es normal que todo el mundo hable con todo el mundo. También entiendo que Dorna no quiera que haya un fabricante con un equipo adicional, y que otro se quede con un solo equipo. Para el campeonato, creo que lo mejor sería que todo se mantuviera estable, como ahora mismo. Puedo decirles que queremos seguir con Tech3 en el futuro, y tengo la misma sensación con Günther. Trabajaremos en ello durante las próximas semanas", siguió.

"Queremos un equipo satélite, al 100%. Es parte de un proyecto de MotoGP fuerte y saludable. Creo que se necesitan cuatro motos, es el número ideal. A veces es bueno tener dos equipos asociados, buenos datos, pilotos que se apoyan entre sí si alguno tiene un mal día, ya sea técnicamente o en el pilotaje. Somos más fuertes con un equipo satélite, eso es seguro".

Pit Beirer, Director de KTM Motorsports Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Por otra parte, la firma de los acuerdos actuales entre los cinco fabricantes presentes en MotoGP -KTM, Ducati, Aprilia, Honda y Yamaha-, que tienen la intención de permanecer en la parrilla, y Dorna, promotora del campeonato, podría producirse pronto, según dejó caer Beirer tras una reunión de los miembros de la Asociación de Fabricantes (MSMA).

"Hoy [el pasado martes], hemos tenido una reunión con la MSMA y todos hemos coincidido en que ha llegado el momento. No queda mucho tiempo. Hay que tener un plan real para el futuro. Actualmente, todo el mundo está ocupado en conseguir una moto perfecta para 2026; luego, trabajaremos en las máquinas de 2027, pero también ha llegado el momento de establecer un marco para los contratos [entre campeonato y marcas]".

"Creo que dentro de cuatro semanas [cuando vaya a arrancar MotoGP 2026 en Tailandia] todo el mundo tendrá que tener certezas. Tech3 es un socio para el que produzco piezas que costarán mucho dinero, y requerirán muchos recursos. En las próximas cuatro semanas hay que decidir cosas realmente importantes", cerró.