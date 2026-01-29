Aki Ajo afirma que, "por supuesto", Viñales es una opción para el equipo oficial de KTM

Ahora mismo, en el Mundial de MotoGP, todo el mundo está esperando el primer disparo, como si de un western se tratase, en el marco de un mercado de fichajes para 2027 que se prevé más que emocionante. La pretemporada de 2026 no ha empezado siquiera, pero sin embargo todos los actores del campeonato están esperando a que encaje la primera pieza del púzle -presumiblemente, la renovación de Marc Márquez con Ducati antes de que empiece la campaña en Tailandia- y surja como consecuencia un efecto dominó.

Uno de los grandes focos del mercado apunta a estar en KTM. Y es que no son pocos los que dan por hecho que Pedro Acosta vivió este pasado martes, 27 de enero, su última presentación en la categoría reina vistiendo el naranja de Mattighofen. El propio 'Tiburón de Mazarrón' anticipó tras el acto que "los pilotos que estén contentos se quedarán, y los que no, se moverán".

Todo apunta a que el #37 está cerca de cerrar su fichaje por el equipo oficial de Ducati para el próximo curso, un movimiento que ya anticipó el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, en la presentación de la RS-GP, por más que en Borgo Panigale lo nieguen y, aunque reconozcan que la prioridad es renovar a Márquez, con Pecco Bagnaia aún hay que valorar la situación. Esa marcha de Acosta dejaría hueco a Maverick Viñales en el equipo oficial de la firma austriaca, tras maravillar en su año de debut con Tech3, satélite de los de Mattighofen.

En una rueda de prensa celebrada tras la presentación de la RC16, Motorsport.com preguntó a Aki Ajo, jefe del equipo oficial, sobre qué cree que puede hacer KTM para convencer a Acosta de quedarse con su, hasta ahora, escudería de toda la vida en MotoGP más allá de 2027, así como por su opinión por las palabras al respecto de Rivola.

En un principio, el manager finlandés quiso evitar mojarse: "Digamos que ni siquiera hemos empezado 2026. Así que me gustaría centrarme en eso sin duda. Pero, por supuesto, es normal. Todo el mundo habla de 2027. Y, por supuesto, todos los fabricantes, como mínimo, están trabajando para 2027. Es un gran cambio desde el punto de vista técnico".

"Como pueden ver, ya estamos en marcha, al igual que otros fabricantes, con el motor de 850cc. Hay diferentes neumáticos [llega Pirelli], diferentes normas técnicas, diferente cilindrada. Así que hay suficiente en lo que centrarse, incluso en este momento. Y, por supuesto, el mercado de pilotos también ha empezado a moverse. No creo que se haya movido demasiado todavía. Pero la gente está hablando, pensando. Y, por supuesto, para los pilotos también está llegando el momento, digamos, en el que tienen que tomar una decisión. Pero ahora estamos centrados al 100 % en los próximos días, aquí en Sepang, para empezar bien la pretemporada".

Aki Ajo, Red Bull KTM Factory Racing Team manager Foto de: Alexander Trienitz

Después, a Ajo le repreguntaron sobre otras palabras de Rivola, en las que señalaba a las fábricas japonesas, Honda y Yamaha, por las tentadoras ofertas que están poniendo sobre la mesa para convencer a sus pilotos.

Así lo valoró el de KTM: "Massimo está hablando de estas cosas, pero no creo que esté hablando demasiado, abiertamente, sobre sus propias ofertas, o lo que sea. Así que creo que, en cierto modo, esto también es una apuesta, y es normal en este mercado. Y seguro que algunos pilotos han recibido ofertas de los fabricantes japoneses".

"Es posible que algunos pilotos ya hayan recibido ofertas de fábricas italianas y austriacas también. Así que, en este momento, es realmente normal. Y creo que, en general, en los próximos dos o tres meses, el mercado comenzará a moverse. Y entonces, por supuesto, todo el mundo sabe que habrá dos o tres nombres que serán los primeros en moverse. Y luego, este efecto será como un efecto dominó para los demás", siguió.

En clave mercado, a Ajo le abordaron directamente sobre si Maverick Viñales es una posibilidad para el equipo oficial, para el equipo de fábrica, en 2027, a lo que contestó afirmativamente: "Por supuesto. Sin duda, los cuatro pilotos que tenemos en este momento son todos ganadores de carreras, son campeones del mundo. Así que tenemos mucha suerte de contar con pilotos de tanta calidad. Y, como digo muchas veces, para los cuatro pilotos, y le digo también a mi equipo que se calme, tenemos que empezar la temporada, y entonces lo entenderemos mucho mejor", cerró.

