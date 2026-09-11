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MotoGP GP de San Marino

Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

Jorge Martín admitió este viernes en Misano que se ve, en ritmo, cerca de los más rápidos, pero que ha perdido la chispa y expresividad que tenía antes a una vuelta rápida, y que todas las lesiones que ha sufrido le han hecho más precavido.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El líder del campeonato del mundo 'vio de lejos' la batalla entre sus dos inmediatos perseguidores, Marc Márquez y Marco Bezzecchi, en la lucha por el tiempo en el arranque del Gran Premio de San Marino este viernes.

El de Aprilia no estuvo especialmente rápido en la búsqueda de una vuelta rápida y al final del día pasó a la Q2, décimo, por a penas 14 milésimas.

"Por lo pelos, la verdad", reconoció lo ajustado de su clasificación."Ha sido un día de sensaciones encontradas, por la mañana con el neumático medio me he encontrado muy bien, la moto iba como yo quería y estaba cerca de los primeros. Sabía que por la tarde podían cambiar las sensaciones con la blanda, por eso he empezado ya desde el principio con ese compuesto y se ha confirmado, me he sentido incluso peor de lo que me esperaba. Son problemas que ya tenia a principio de año, con goma blanda en el ataque al tiempo sufro más que el resto. Vamos a trabajar sobre ello con el equipo. Pero por lo que respecta al ritmo no creo que esté tan lejos de los de delante, pienso que puedo estar en la lucha, pero para ello debo mejorar mi 'time attack'", resumió el día el de Aprilia.

Sin embargo, la impresión es que Marco Bezzecchi y Marc Márquez están, al menos hoy, un paso por delante del resto, pese a ello Martin cree que puede estar ahí en ritmo.

"Sí, yo creo que sí. A Marco si es verdad que lo veo un poquito por delante, pero en ritmo no me veo muy por detrás. El tema hoy ha sido la blanda trasera, debo entender mejor cómo hacerla trabajar bien".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En una pista técnica, Martín no pierde especialmente en ningún sector. "Con Marco pierdo muy poquito en todas las curvas, pero si ves los datos te sorprenderías: parece que lo haga todo bien en cada parcial pero luego, al final de la vuelta, he perdido cuatro décimas. Son muchos detalles", explica. "Si el equipo consigue ayudarme un poco todo será más sencillo y podré estar más tranquilo".

Las 21 poles que logró el español con Ducati contrastan con las dos que lleva con Aprilia, pero más allá de las lesiones y de la diferencia de moto, se percibe que a Martín le falta algo que sí tenía con su anterior moto.

"Me falta seguir conociendo la Aprilia, hay circuitos que parece que no pero cambia mucho la moto respecto al año pasado. A la hora de atacar quizá antes sin estar al cien por cien lo sacaba adelante, pero ahora prefiero prevenir un poco, seguramente por todo lo que he pasado. Si lo tengo todo claro y estoy con confianza, puedo ir a por la pole, si no prefiero acabar la vuelta y pensar en la carrera", dice Martín, al que se le ve muy tranquilo.

"Evidentemente no me da igual, pero todo lo que he pasado me ha hecho madurar y estoy más tranquilo, es lo que he aprendido después de tantas lesiones, estoy más sereno", zanjó el aún líder del campeonato.

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