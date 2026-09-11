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Crónica de entrenamientos
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Bezzecchi recoge el guante de Márquez y marca la pauta en Misano

Marco Bezzecchi respondió a Marc Márquez y se llevó el mejor tiempo de la primera jornada de ensayos del GP de San Marino, donde el actual campeón fue el más rápido en el entrenamiento de la mañana.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Todo parece dispuesto para que el de Ducati y el de Aprilia repitan este fin de semana el duelo que mantuvieron en la carrera larga del año pasado, en la que Marc Márquez salió triunfador del toma y daca, en los estertores de la prueba. Gracias a un último golpe de riñón, Marco Bezzecchi superó a Márquez por una sola décima, el mismo margen que le separó del récord absoluto de la pista, en posesión de Pecco Bagnaia desde 2024. El italiano de Ducati está a años luz de entonces, si tenemos en cuenta que terminó el 19º, a 1,3 segundos de Bezzecchi, en un trazado en el que ha dado más vueltas que una peonza. 

El tercero más veloz fue Alex Márquez, que finalizó por delante de la pareja de corredores de VR46; Fabio Di Giannantonio (cuarto) y Franco Morbidelli (quinto), que dieron un paso adelante con su patrón, Valentino Rossi, siguiéndoles desde la barrera. 

Valentino Rossi este viernes en Misano

Valentino Rossi este viernes en Misano

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta se colocó el sexto y como el primer representante de KTM, algo que viene siendo la tónica a lo largo de todo el año; mientras que Luca Marini (séptimo) fue el primero de los integrantes de Honda, ya a casi medio segundo de Bezzecchi.

La octava posición se la adjudicó Johann Zarco, que sigue impresionando después de su regreso en Aragón, hace dos semanas. De cualquier forma, la machada del francés de LCR no fue tan llamativa como el noveno puesto de Pol Espargaró, que se impuso a las dos KTM de Enea Baastinini (11º) y de Brad Binder (15º), y que se ganó el pase directo a la segunda criba de la cronometrada, toda una proeza por parte del probador. 

El último de los pilotos en pasar el corte fue Jorge Martín, que aventajó a Enea Bastianini en solo 14 milésimas, y que de esta forma se libró del martirio de la eliminatoria previa (QP1). De los que se verán allí destaca la presencia de Raúl Fernández (12º), que parece lejos de esa versión tan afilada que demostró en citas anteriores, Fermín AldeguerFabio Quartararo (16º), al margen del papelón de Bagnaia, antepenúltimo solo por delante de las Yamaha satélite.

Marc Márquez, Ducati Team, logró el segundo mejor tiempo a solo una décima de Bezzecchi

Marc Márquez, Ducati Team, logró el segundo mejor tiempo a solo una décima de Bezzecchi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Clasificación Práctica MotoGP GP San Marino 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 25

1'30.144

   168.849  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 23

+0.103

1'30.247

 0.103 168.657  
3 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 27

+0.185

1'30.329

 0.082 168.504  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 25

+0.241

1'30.385

 0.056 168.399  
5 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 21

+0.271

1'30.415

 0.030 168.343  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 24

+0.344

1'30.488

 0.073 168.207  
7 Italy L. Marini Honda 10 Honda 24

+0.496

1'30.640

 0.152 167.925  
8 France J. Zarco LCR 5 Honda 27

+0.510

1'30.654

 0.014 167.899  
9 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 23

+0.530

1'30.674

 0.020 167.862  
10 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 26

+0.546

1'30.690

 0.016 167.833  
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 24

+0.560

1'30.704

 0.014 167.807  
12 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 26

+0.572

1'30.716

 0.012 167.785  
13 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 22

+0.614

1'30.758

 0.042 167.707  
14 Spain J. Mir Honda 36 Honda 26

+0.715

1'30.859

 0.101 167.521  
15 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 25

+0.799

1'30.943

 0.084 167.366  
16 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+1.034

1'31.178

 0.235 166.935  
17 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 25

+1.119

1'31.263

 0.085 166.779  
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 21

+1.137

1'31.281

 0.018 166.746  
19 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 19

+1.315

1'31.459

 0.178 166.422  
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+1.423

1'31.567

 0.108 166.225  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 19

+1.927

1'32.071

 0.504 165.315  
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