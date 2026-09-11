Bezzecchi recoge el guante de Márquez y marca la pauta en Misano

Todo parece dispuesto para que el de Ducati y el de Aprilia repitan este fin de semana el duelo que mantuvieron en la carrera larga del año pasado, en la que Marc Márquez salió triunfador del toma y daca, en los estertores de la prueba. Gracias a un último golpe de riñón, Marco Bezzecchi superó a Márquez por una sola décima, el mismo margen que le separó del récord absoluto de la pista, en posesión de Pecco Bagnaia desde 2024. El italiano de Ducati está a años luz de entonces, si tenemos en cuenta que terminó el 19º, a 1,3 segundos de Bezzecchi, en un trazado en el que ha dado más vueltas que una peonza.

El tercero más veloz fue Alex Márquez, que finalizó por delante de la pareja de corredores de VR46; Fabio Di Giannantonio (cuarto) y Franco Morbidelli (quinto), que dieron un paso adelante con su patrón, Valentino Rossi, siguiéndoles desde la barrera.

Valentino Rossi este viernes en Misano Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta se colocó el sexto y como el primer representante de KTM, algo que viene siendo la tónica a lo largo de todo el año; mientras que Luca Marini (séptimo) fue el primero de los integrantes de Honda, ya a casi medio segundo de Bezzecchi.

La octava posición se la adjudicó Johann Zarco, que sigue impresionando después de su regreso en Aragón, hace dos semanas. De cualquier forma, la machada del francés de LCR no fue tan llamativa como el noveno puesto de Pol Espargaró, que se impuso a las dos KTM de Enea Baastinini (11º) y de Brad Binder (15º), y que se ganó el pase directo a la segunda criba de la cronometrada, toda una proeza por parte del probador.

El último de los pilotos en pasar el corte fue Jorge Martín, que aventajó a Enea Bastianini en solo 14 milésimas, y que de esta forma se libró del martirio de la eliminatoria previa (QP1). De los que se verán allí destaca la presencia de Raúl Fernández (12º), que parece lejos de esa versión tan afilada que demostró en citas anteriores, Fermín Aldeguer y Fabio Quartararo (16º), al margen del papelón de Bagnaia, antepenúltimo solo por delante de las Yamaha satélite.

Marc Márquez, Ducati Team, logró el segundo mejor tiempo a solo una décima de Bezzecchi Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images