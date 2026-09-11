Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

Antonelli bate a los Ferrari en una FP2 en Madring con accidente y polémica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Antonelli bate a los Ferrari en una FP2 en Madring con accidente y polémica

A qué hora es la clasificación de F1 en Madrid, la del GP de España 2026, y cómo verla gratis

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
A qué hora es la clasificación de F1 en Madrid, la del GP de España 2026, y cómo verla gratis

WRC Chile - Solberg lidera tras un primer bucle afectado por las lluvias

WRC
WRC
Rally de Chile
WRC Chile - Solberg lidera tras un primer bucle afectado por las lluvias

Vídeo: primer accidente de la F1 en Madring, con bandera roja

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Vídeo: primer accidente de la F1 en Madring, con bandera roja
Declaraciones
MotoGP GP de San Marino

Alex Márquez: "Mi objetivo es ganar una carrera antes de final de año"

Alex Márquez sacó músculo este viernes en Misano, al terminar la Práctica del GP de San Marino con el mejor tiempo. El español es ambicioso y busca una victoria.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Alex Márquez, Gresini Racing

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Alex Márquez es ambicioso y quiere ir a por todas en Misano. Aunque todos los ojos estén puestos en su hermano Marc y en Marco Bezzecchi, que apuntan como favoritos en el Gran Premio de San Marino de este fin de semana, el #73 mostró una versión muy incisiva en la Práctica de este viernes en la pista italiana.

El viernes de MotoGP en Misano:

Después de que Marc Márquez liderara los Libres 1 ante Bezzecchi, italiano de Aprilia y español de Ducati se intercambiaron los papeles para la sesión vespertina. Y en tercera posición apareció el menor de los hermanos Márquez Alentà, que se mostró competitivo con un tiempo de 1:30.329, a apenas 185 milésimas del mejor registro y a menos de una décima del vigente campeón del mundo, colándose además delante de los hombres del VR46, fuertes siempre en Misano y delante de su jefe, Valentino Rossi.

Al término de la jornada, Alex Márquez confirmó sus buenas sensaciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Hoy fluí. He estado muy contento durante todo el día, porque no me sale todo tan natural como en otros lados, pero me salió bien", empezó resumiendo.

El ilerdense destacó que aún tiene margen de mejora para el sábado:  "Pude hacer una segunda vuelta rápida buena. Creo que para mañana aún me quedan unas cuatro décimas". Eso sí, es consciente de los peligros que puede haber en el 'time attack' con el neumático blando: "La goma blanda tiene un extra de agarre, pero tienes que ir con cuidado porque, si no, abres gas antes y puede ser contraproducente".

El de Cervera es consciente de que puede ser juez y parte en la pelea por el Mundial de MotoGP, y en Misano se ve verdaderamente competitivo: "Cualquiera que no esté en la lucha por el título puede ser árbitro. Desde la lesión estoy a un nivel muy alto. Aquí me veo algo más a la par con Marc y Marco que en otros lados". Además, Alex Márquez tiene claro su objetivo para lo que resta de 2026: "Mi objetivo es ganar una carrera antes de final de año para despedirme de Gresini".

Por último, y hablando del equipo, el subcampeón del mundo de 2025 valoró la iniciativa de rendir homenaje a Marco Simoncelli con una decoración especial que se mostrará en la jornada del domingo: "Los colores de Gresini me encantan, pero suponen una gran responsabilidad", cerró.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bezzecchi recoge el guante de Márquez y marca la pauta en Misano

Mejores comentarios
Más de
Oriol Puigdemont

Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

Márquez: "Parece que se hable solo de Marc y Bezzecchi, pero el líder es Martín"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez: "Parece que se hable solo de Marc y Bezzecchi, pero el líder es Martín"

Acosta: "Estoy más contento por Pol Espargaró que por mí"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Acosta: "Estoy más contento por Pol Espargaró que por mí"
Más de
Alex Márquez

Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1

A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Misano

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Misano

Gresini correrá en Misano con una emotiva decoración especial en honor a Marco Simoncelli

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Gresini correrá en Misano con una emotiva decoración especial en honor a Marco Simoncelli
Más de
Gresini

A qué hora fue MotoGP el viernes en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A qué hora fue MotoGP el viernes en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino

Alex Márquez: "Con la foto, Marc quiere acabar con las especulaciones sobre su brazo"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Alex Márquez: "Con la foto, Marc quiere acabar con las especulaciones sobre su brazo"

Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

Últimas noticias

Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"