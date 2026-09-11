Alex Márquez: "Mi objetivo es ganar una carrera antes de final de año"

Alex Márquez es ambicioso y quiere ir a por todas en Misano. Aunque todos los ojos estén puestos en su hermano Marc y en Marco Bezzecchi, que apuntan como favoritos en el Gran Premio de San Marino de este fin de semana, el #73 mostró una versión muy incisiva en la Práctica de este viernes en la pista italiana.

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Después de que Marc Márquez liderara los Libres 1 ante Bezzecchi, italiano de Aprilia y español de Ducati se intercambiaron los papeles para la sesión vespertina. Y en tercera posición apareció el menor de los hermanos Márquez Alentà, que se mostró competitivo con un tiempo de 1:30.329, a apenas 185 milésimas del mejor registro y a menos de una décima del vigente campeón del mundo, colándose además delante de los hombres del VR46, fuertes siempre en Misano y delante de su jefe, Valentino Rossi.

Al término de la jornada, Alex Márquez confirmó sus buenas sensaciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Hoy fluí. He estado muy contento durante todo el día, porque no me sale todo tan natural como en otros lados, pero me salió bien", empezó resumiendo.

El ilerdense destacó que aún tiene margen de mejora para el sábado: "Pude hacer una segunda vuelta rápida buena. Creo que para mañana aún me quedan unas cuatro décimas". Eso sí, es consciente de los peligros que puede haber en el 'time attack' con el neumático blando: "La goma blanda tiene un extra de agarre, pero tienes que ir con cuidado porque, si no, abres gas antes y puede ser contraproducente".

El de Cervera es consciente de que puede ser juez y parte en la pelea por el Mundial de MotoGP, y en Misano se ve verdaderamente competitivo: "Cualquiera que no esté en la lucha por el título puede ser árbitro. Desde la lesión estoy a un nivel muy alto. Aquí me veo algo más a la par con Marc y Marco que en otros lados". Además, Alex Márquez tiene claro su objetivo para lo que resta de 2026: "Mi objetivo es ganar una carrera antes de final de año para despedirme de Gresini".

Por último, y hablando del equipo, el subcampeón del mundo de 2025 valoró la iniciativa de rendir homenaje a Marco Simoncelli con una decoración especial que se mostrará en la jornada del domingo: "Los colores de Gresini me encantan, pero suponen una gran responsabilidad", cerró.

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