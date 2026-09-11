Márquez: "Parece que se hable solo de Marc y Bezzecchi, pero el líder es Martín"

Marc Márquez ha mostrado músculo en el arranque del Gran Premio de San Marino de MotoGP. Todos los ojos apuntan hacia él y Marco Bezzecchi este fin de semana, y lo cierto es que ambos han cumplido con las expectativas este viernes en Misano.

Tanto el ganador del GP de Aragón como el aparente favorito en casa empezaron la jornada en lo más alto de la tabla, con Márquez liderando los Libres 1 tras sacarse una buena última vuelta de la chistera, con un gran último parcial, para aventajar por 60 milésimas a Bezzecchi. Pero el italiano de Aprilia se la pudo devolver en la Práctica, al bajar en los 'time attacks' finales al 1:30.144, batiendo al español por apenas 103 milésimas. Aunque hay que destacar que el vigente campeón, como suele hacer en otras ocasiones, no montó neumático nuevo para su última salida a pista, como sí hizo el de Rimini.

Empezando a analizar cómo fue su día para los medios de comunicación, Márquez se mostró satisfecho con el trabajo realizado, pero también comentó que, por el momento, es Bezzecchi quien lleva la delantera en la pista que recibe el nombre de Marco Simoncelli.

"El viernes ha ido bien bien; trabajamos y nos metimos entre los diez primeros. Es verdad que no sabemos el ritmo que tenemos, y que estamos por detrás de Bezzecchi", empezó diciendo el multicampeón, que valoró el nivel de su rival: "Bezzecchi está rodando rápido en todo tipo de circuitos y curvas".

Sin embargo, el de Cervera tampoco quiere que el foco esté permanentemente sobre él y sobre el corredor que arrasó en la primera mitad del curso, porque solamente son segundo y tercero en la general, y quien la lidera es Jorge Martín, por 19 y 24 puntos respectivamente: "Parece que se hable solo de Marc y Marco, pero el líder es Martín, Diggia está cerca y Alex está corriendo mucho. Si te despistas terminas el sexto o el séptimo", dijo Márquez, destacando a un 'Martinator' que pasó el corte por apenas 14 milésimas este viernes.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Para el nueve veces campeón del mundo, el sábado será clave: "La cronometrada es vital, para salir en primera línea, que no será fácil". Posteriormente, Márquez analizó cómo se encuentra en Misano: "Cada pista es importante, aunque Misano es uno de los circuitos en los que todo está más apretado. Cada moto tiene su potencial, y aquí se ve en los sectores. El tercero, donde Bezzecchi y la Aprilia son rapidísimos, no es el sitio en el que sacar más. El cuarto, eminentemente de izquierdas, siempre se me ha dado bien y este año la diferencia aún es mayor".

Ducati hizo pruebas este viernes en la GP26 de Márquez, pero Marc sabe que experimentar en este momento del año puede ser complejo: "Hemos probado unos soportes para sujetarme mejor con las piernas, pero ahora no es momento de hacer pruebas. Lo que pasa es que lo que te falta de un lado hay que compensarlo en otro".

En cuanto a expectativas, el #93 lo deja claro: "El podio lo firmo ahora mismo". Y sobre su objetivo, destaca: "Este circuito es más físico que Silverstone, porque el hecho de que la goma no caiga permite que puedas apretar de principio a fin. Mi objetivo es rendir al máximo el sábado y el domingo".

Quien está de visita este fin de semana es Valentino Rossi, en su pista de casa y como jefe del VR46. Cuando se le mostró en la realización televisiva, saludando al público, acto seguido las cámaras fueron a buscar a Márquez, que esperaba en el box tras volver de pista. "Hay suficiente espectáculo dentro de la pista como para que la tele se centre en juegos [sobre él y Rossi]", valoró.

Por último, Márquez abordó si se siente diferente pelear por primera vez por el título mundial en comparación a la décima, como es su caso: "Todo depende de la velocidad. Si la tienes, da igual que sea la primera vez que luchas por el título, o la décima", cerró.