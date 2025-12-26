El jefe de Michelin en MotoGP saca pecho de sus neumáticos de 2025

Como siempre en este parón invernal, en el motorsport es el momento de hacer balance de la temporada que dejamos atrás, pero también de empezar a pensar en la que está por venir. Para Michelin, se trata de una importante encrucijada en su aventura en MotoGP, ya que la empresa francesa afronta su última campaña como proveedor único de neumáticos en la categoría reina. Detrás, sin embargo, hay ya diez cursos gratificantes, incluido el de 2025, como explicó su director, Piero Taramasso, en una entrevista con la edición italiana de Motorsport.com.

"Ha sido una temporada muy exigente, pero que nos ha dado excelentes resultados. De hecho, ha sido sin duda la mejor temporada que hemos hecho desde que estamos en MotoGP, a pesar de que 22 grandes premios y 22 sprints son muchas carreras. Partimos de una dotación base similar a la del año pasado, haciendo sólo algunos pequeños cambios, que podríamos llamar de puesta a punto, sólo en unos pocos circuitos y en unas pocas especificaciones. También hemos conseguido reducir la gama en otras dos soluciones, persiguiendo nuestro objetivo de tener menos compuestos, pero que sean más polivalentes y tengan rangos de funcionamiento más amplios", empezó explicando Taramasso en la entrevista, que reproducimos a continuación.

Pregunta: ¿Puede darnos algunas cifras de esta reducción?

Respuesta: "Por ejemplo, en 2018 estábamos en 59 especificaciones, y en 2025 estamos en menos de 30. Así que hemos reducido las especificaciones en un 50% y seguimos por ese camino, siempre con respeto a la sostenibilidad. Así, tenemos que producir menos, hay mejor rotación y tenemos menos stock de neumáticos. Todo, precisamente, en la dirección de la sostenibilidad".

P: Además de reducir la gama, también han introducido algunas innovaciones.

R: "En las carreras en Asia optamos por una carcasa delantera más rígida, pero debo admitir que no tuvo mucho éxito. Algunos la utilizaron, pero en general los pilotos y los equipos prefirieron quedarse con las especificaciones que mejor conocían".

Piero Taramasso, Michelin Foto de: Michelin

P: ¿Está satisfecho con el rendimiento en esta temporada?

R:"Desde el punto de vista del rendimiento, hemos batido récords en todos los circuitos, a excepción de Misano y Assen. Pero en todos los demás circuitos hemos batido al menos uno, aprovechando situaciones como que había asfalto nuevo, en Brno, y que Balaton Park era una pista completamente nueva. Volvimos a Valencia y Argentina después de dos años, y en esas situaciones es casi como un trazado nuevo. En esas condiciones, siempre es más complicado, pero gracias a nuestras simulaciones pudimos llevar las especificaciones adecuadas, lo que nos permitió batir récords".

P: ¿Hay alguno de estos récords del que se sienta especialmente orgulloso?

R: "Para nosotros, como siempre, lo más importante es la durabilidad de los neumáticos en las carreras, así que nuestro objetivo es que las gomas rindan durante toda la carrera y no se degraden. Y desde esta perspectiva, es bueno que los récords de vuelta rápida en carrera se hayan establecido a menudo en la parte final de la prueba. Al final, hubo 38 récords en total: 15 absolutos de la pista, 13 de la mejor vuelta en carrera y 10 de duración de la carrera".

"Hubo siete pilotos (Marc y Alex Márquez, Pecco Bagnaia, Fermín Aldeguer, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández y Johann Zarco) y tres marcas que consiguieron ganar en las carreras dominicales (Ducati, Aprilia y Honda). Por otro lado, hubo 13 pilotos que lograron subir al podio y ocho que hicieron la pole. Lo importante para nosotros es que esto significa que nuestros neumáticos funcionan bien en diferentes tipos de motos, y con diferentes estilos de pilotaje".

"Es cierto que en las últimas carreras no estuvo Marc Márquez, así que esto cambió un poco el juego, pero entre la clasificación y las carreras todas las marcas han tenido algunas actuaciones interesantes: Yamaha, por ejemplo, ha hecho cinco poles con Fabio Quartararo, y KTM ha hecho varios podios con Pedro Acosta".

P: Ahora toca pasar página y empezar a pensar en 2026...

R: "Será el último año de este reglamento, y para nosotros en MotoGP, así que no habrá cambios. El único gran cambio, pero ya lo hemos hablado varias veces, es que sólo llevaremos dos especificaciones de goma delantera, y ya no las tres que teníamos hasta este año. Cada piloto tendrá siete neumáticos del compuesto más blando y siete del más duro, lo que nos permitirá reducir aún más el número. Así que terminaremos nuestro ciclo de 11 años habiendo logrado nuestro objetivo de tener una gama cada vez más reducida, pero que siga siendo eficaz. De hecho, cada vez más mejor, ya que año tras año el rendimiento ha mejorado".