Ezpeleta: "Liberty está super contenta con lo que ha comprado"

El Mundial de MotoGP cierra su primera temporada bajo el paraguas de Liberty Media, que hace unos meses completó la adquisición de un paquete de acciones del 84% de Dorna Sports, el promotor del campeonato. El CEO de la compañía española sigue siendo Carmelo Ezpeleta, por más que su hijo, Carlos, el director deportivo del campeonato, haya ido asumiendo más protagonismo estos últimos años. Motorsport.com tuvo la oportunidad de charlar con él acerca del desembarco del gigante norteamericano, y sobre la dirección que tomará el certamen con la nueva propiedad.

Pregunta. ¿Dónde hay que situar el 12 % de crecimiento que ha habido en la comunidad de seguidores este año?

Respuesta. En general, estamos muy contentos con la dinámica de crecimiento, porque responde al trabajo que llevamos haciendo desde hace años. Analizamos las métricas y la demografía, y estas nos demuestran que estamos acertando en aquello a lo que apuntamos. Estamos al comienzo de una nueva era para MotoGP, muy centrada en la inversión en la marca y en el deporte.

P. ¿Cuál es la asignatura pendiente?

R. A mí no me gusta usar la expresión "asignatura pendiente". Lo que ocurre es que amamos tanto este deporte que queremos llevarlo a lo más alto. Pero la realidad es que ya está a un nivel altísimo. Tanto los equipos como los pilotos tienen que estar orgullosos de lo que hemos construido. Está claro que hay ambición por más y que queremos seguir creciendo, pero las métricas que recibimos son las de un deporte súper importante, de un deporte y una marca que ya están muy consolidados. Eso sí, hay muchísimo potencial de crecimiento de negocio. Estamos centrados en potenciar nuestras fortalezas en vez de copiar a otras disciplinas, y eso queda claro al haber logrado cautivar a 600 millones de fans en todo el mundo.

P. ¿Cree que el 'boom' de la F1 en los últimos años contamina las expectativas de crecimiento reales que tiene MotoGP?

R. Absolutamente. De entrada, somos dos animales muy distintos. Es verdad que hay partes del negocio similares, pero a diferente escala. Nuestra realidad la tenemos clara. Siempre hemos dicho que hay que manejar las expectativas, porque el caso de la F1 es único. La expansión y la penetración que ha tenido, especialmente en un mercado tan particular como Estados Unidos, es algo que ningún otro deporte ha conseguido. Ni el fútbol, con miles de millones de euros, lo ha logrado a esa escala.

P. ¿Ese punto de vista lo comparte con los ejecutivos de Liberty Media?

R. Es que solo hay un punto de vista. Yo, como trabajador y como parte ejecutiva de MotoGP, respondo a la visión estratégica de los accionistas de Liberty. Pero eso no quita que la ambición de crecimiento sea enorme. Simplemente hay que acotar las vías y los timings y adecuarlos a nuestra realidad. La F1 es un caso único y excepcional en la historia del deporte; no hay que intentar emularlo. Nosotros vemos que MotoGP tiene muchísimas ventajas en determinados elementos; en otros, no.

P. Liberty aterrizó ya hace varios meses. ¿Cree que aquello que se han encontrado responde a sus expectativas?

R. Eso lo responderían mejor ellos, pero no creo que nadie de Liberty se haya llevado una sorpresa. Desde el principio fuimos muy honestos con ellos acerca del campeonato que gestionamos: sobre qué creíamos que iba a llegar antes y qué pensábamos que iba a tardar un poco más. Liberty está súper contenta con lo que ha comprado.

Foto de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

P. ¿En qué punto están las negociaciones con los equipos con vistas a firmar el nuevo contrato que les vincule al campeonato?

R. Estamos en la parte final de la negociación. Yo soy muy optimista; creo que estamos alineados.

P. Dorna les ha pedido a los equipos que inviertan más en visibilizarse, en marketing. Pero ellos aseguran que económicamente eso no es viable. ¿Cómo espera que esa discrepancia se resuelva?

R. Yo creo que no es del todo así. Hay equipos independientes a los que el negocio les va muy bien. ¿Los fabricantes? Pues depende de lo que consideres relevante. Para las marcas, ¿cómo se valora la reputación que te aporta formar parte de MotoGP? El valor que les aporta estar en nuestro campeonato es enorme, estratosférico. Siguen aplicando el principio de "ganar el domingo y vender el lunes". Lo que ocurre es que los recursos se están focalizando principalmente en las carreras. Si se aumentara la partida destinada a atraer más fans al deporte, sería mejor para todos. Pero no se puede invertir lo mismo y esperar obtener más.

P. ¿Se ha serenado un poco el interés de inversores que quieren comprar equipos o formar parte de ellos?

R. El interés sigue siendo abrumador. Y cuando lo califico así es porque recibimos llamadas cada semana de personas o fondos nuevos interesados en invertir en MotoGP.

P. Hasta ahora, la operativa de Dorna se dividía entre Madrid, donde está la división administrativa y directiva, y Barcelona. ¿Tienen previsto algún tipo de cambio o reubicación?

R. No hay nada previsto en ese aspecto. A día de hoy seguimos contentos con ese funcionamiento y no vemos una reubicación inmediata, aunque es algo que también estamos explorando, como por ejemplo cómo atraer a más gente y más talento global a la empresa. Quizá eso pase por tener alguna oficina adicional en otro lugar, pero no vemos un cambio importante en ese sentido.

P. ¿Cómo hay que interpretar la salida de Dan Rosomondo, hasta ahora responsable del área comercial, solo dos años después de llegar al cargo?

R. Todo el paddock sabe lo cercano que era Dan para nosotros y la relación tan buena que teníamos con él. Pero, lamentablemente, no ha podido encajar su función aquí con su faceta familiar. Eso es algo que respetamos, porque todos los que estamos aquí y seguimos el Mundial entero sabemos lo duro que es. Dan ha hecho muchísimas cosas buenas en estos dos años y medio: ha conseguido atraer a muchísimo talento y le estamos muy agradecidos por ello. Seguimos completamente comprometidos con esa dirección y con su visión.

P. Él abarcaba un área muy grande, que englobaba el marketing y la comunicación. ¿La idea es traer a alguien para el puesto que queda vacante o dividir sus funciones entre varias personas?

R. Nos hemos encontrado con esta situación, no la hemos buscado. Pero eso nos ofrece la posibilidad de reevaluar las cosas, más aún ahora que ha entrado Liberty. Tenemos la oportunidad de definir qué estrategia comercial vamos a aplicar, pero no nos precipitaremos.

P. Antes me hablaba de que semanalmente reciben llamadas de inversores interesados en comprar equipos o formar parte de ellos. ¿Y de circuitos nuevos?

R. También hay mucho interés. En este caso, las llamadas no son semanales, pero sí mensuales. Hay una voluntad muy grande de asociarse a la marca MotoGP y no tenemos espacio suficiente para todas esas peticiones. Pero, con 14 carreras en Europa y ocho fuera, está claro dónde se encuentra el mayor margen de expansión. Hay mucho interés en mercados de Asia, Oriente Medio y Sudamérica, y eso nos obligará a tomar las decisiones pertinentes en Europa.

P. Su padre, Carmelo, cumplirá 80 años en julio. ¿Piensa levantar el pie del acelerador en algún momento?

R. Carmelo está muy bien y sigue aportándonos mucho en todo lo relativo a las relaciones institucionales y con los fabricantes, con los gobiernos, los teleoperadores y los grandes patrocinadores. El ritmo que sigue es otro, eso está claro, pero está muy contento porque le encanta lo que hace. Entre todos intentamos que frene un poco, pero tiene muchas ganas y esta nueva etapa le apetece muchísimo.