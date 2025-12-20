Tardozzi niega su salida de Ducati: "Son rumores absurdos e infundados"

En los últimos días, habían surgido rumores que podían sacudir, y no poco, el entorno de Ducati. En el centro de esta rumorología se encontraba el jefe de equipo de la escudería oficial de la marca en MotoGP, Davide Tardozzi, y la posibilidad de que el ex piloto de Superbikes dejara su cargo al final de la temporada 2026.

La propia casa de Borgo Panigale bromeó al respecto, publicando en sus redes sociales una foto de un abrazo entre Tardozzi y el director general del departamento de carreras, Gigi Dall'Igna, preguntándose si iba a haber un divorcio. Pero la propia presencia de Tardozzi, en primera fila, en el evento 'Campioni in Pista', con el que Ducati celebró en su sede un 2025 para recordar, ayudó a disipar estos rumores.

Después, fue el propio Tardozzi quien explicó a los compañeros de 'GPOne' que los rumores que han circulado últimamente sobre su posible marcha no tienen ningún fundamento: "Ha habido rumores absurdos e infundados. De hecho, nos preguntamos por qué, ya que no había ninguna razón", declaró Tardozzi.

A la pregunta de si estas noticias, publicadas en algunos medios italianos, le habían molestado, añadió: "En absoluto, porque conozco mi relación con Gigi Dall'Igna, Mauro Grassilli [director deportivo de Ducati] y Claudio Domenicali [CEO de la empresa]. Nos reímos preguntándonos por qué salieron a la luz, pero repito que no hay ninguna base para ello. Además, quien ha escrito 'rumores internos', no está claro a quién se refiere, ya que no hay ningún rumor interno".

Por último, bromeó sobre la foto junto a Dall'Igna posteada en las redes sociales, que según él vale más que mil palabras: "Sí, no hay motivo para esta historia, pero es bonito dar que hablar. Si la gente piensa que puedo ser noticia, está bien, pero mi relación con Ducati es absolutamente sólida", concluyó el veterano y carismático ex corredor.