Así vivió en Ducati la polémica sanción a Márquez tras su duelo con Acosta

Ducati arrancó la temporada 2026 de MotoGP como suele hacerlo: abriendo las puertas de su garaje. El equipo italiano publicó el primer episodio del año de su serie Inside Ducati, un vídeo que repasa desde dentro el fin de semana del Gran Premio de Tailandia y que termina inevitablemente centrado en la acción más discutida del arranque del campeonato: el adelantamiento de Marc Márquez a Pedro Acosta en la sprint y la sanción que obligó al español a devolver la posición.

El ambiente en Buriram, sin embargo, empezó muy lejos de la polémica. El jueves fue más bien una especie de "vuelta al cole" para el paddock, con bromas y risas entre los pilotos de Ducati. En una entrevista televisiva previa al fin de semana, a los pilotos les preguntaron cuántos puntos creían que sumarían al final del campeonato. Márquez respondió con ironía que terminaría el año con "500 puntos", una cifra que provocó las risas de su hermano Alex Márquez.

El menor de los Márquez le recordó que probablemente sumaría más, pero el ocho veces campeón del mundo le devolvió el vacile con una frase cargada de doble sentido: "Bueno, con 500 también habría sido campeón". La broma tenía contexto, porque en 2025 el de Cervera superó esa cifra pese a perderse las últimas carreras por lesión.

El buen ambiente continuó también dentro del box, donde incluso la pizza se convirtió en protagonista. Márquez confesó que le gustaba la pizza con piña, algo que provocó la reacción inmediata de Pecco Bagnaia, visiblemente horrorizado. Aunque el italiano tampoco salió bien parado de la conversación cuando reveló que él suele ponerle mayonesa.

"¡La mayonesa es para las hamburguesas, no para la pizza!", respondió Márquez entre risas.

Un sábado más complicado de lo esperado

Más allá de las bromas, el inicio deportivo del fin de semana fue más complicado de lo previsto para Ducati. Los entrenamientos del viernes dejaron sensaciones difíciles y un panorama más abierto de lo habitual, con Aprilia y Marco Bezzecchi mostrando un ritmo muy competitivo.

Por eso el segundo puesto de Márquez en la clasificación tuvo un valor especial dentro del garaje. Tras bajarse de la moto, el español explicó a sus ingenieros qué había cambiado entre sus dos intentos rápidos.

El piloto relató que con el primer neumático había tenido muchas dificultades para controlar la moto: "No sé si era yo o el neumático, pero hacía mucho spin y la moto se iba lateral". En cambio, en el último intento la situación fue diferente: "Seguía patinando, pero la moto avanzaba hacia delante. Esa fue la mayor diferencia".

Márquez también reconoció que el giro no fue perfecto y que gestionó algunos momentos delicados para asegurar la vuelta. "En la curva 11 cometí un pequeño error y en la 12 frené antes porque si pasaba algo no terminábamos el giro y nos quedábamos sin tiempo", explicó al equipo.

La polémica de la sprint

El momento central del episodio llega con la carrera sprint del sábado, donde se produjo la acción que marcaría todo el fin de semana.

En su adelantamiento a Pedro Acosta, Márquez consiguió ponerse por delante en la curva, aunque ambas motos terminaron tocándose. Dirección de carrera consideró que el piloto de Ducati debía devolver la posición, algo que finalmente hizo en la última vuelta.

Dentro del box del equipo italiano, la decisión generó sorpresa. Davide Tardozzi, team manager de Ducati, reaccionó inmediatamente al conocer la sanción defendiendo la maniobra del español. "Ha sido en pista y no lo ha tocado", protestó el italiano.

Tras la carrera, Márquez comentó la acción con el director general de Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, en una conversación que el vídeo muestra desde dentro del garaje. El piloto defendió que tenía la posición ganada cuando se produjo el contacto.

"Estaba delante", insistía Márquez.

Dall’Igna coincidía con su piloto en el análisis de la maniobra y consideraba que la clave estaba en que el español se había mantenido dentro de los límites de la pista. "Te has quedado en la pista. Está muy bien que digas que estabas delante y además te quedaste dentro", le explicó el ingeniero italiano.

El propio Márquez argumentó que la situación habría sido diferente si hubiera tenido que salirse de la pista para completar el adelantamiento. Para Dall’Igna, sin embargo, la acción era clara: "Si te hubieras salido fuera, ellos tendrían razón. Pero te quedaste dentro de la pista, tenías la línea y pudiste cerrar la curva".

El italiano incluso admitió que, viendo las imágenes de televisión, no había percibido ningún contacto claro entre las motos.

Un final amargo para el domingo

El episodio termina recordando que el fin de semana de Márquez no acabó de la mejor manera. El español sufrió un pinchazo en la carrera larga del domingo cuando parecía tener ritmo suficiente para acercarse al podio.

El piloto explicó después a sus ingenieros cuál había sido su planteamiento de carrera y reconoció que, aunque físicamente se encontraba bien, había sufrido con el tren delantero de la moto. "Físicamente no estaba mal, pero he sufrido un poco con la parte de delante", comentó.

Mientras tanto, en el garaje de Ducati, Bagnaia preguntaba sorprendido a su equipo por lo ocurrido con su compañero: "¿Qué le ha pasado a Marc?".

El vídeo se cierra con una escena que resume el espíritu del equipo. Márquez, entre risas con sus mecánicos tras el fin de semana, lanza un mensaje claro: "No hemos perdido nuestra determinación". Dall’Igna respondió sin dudar: "Nunca tuve dudas de eso".

El campeonato 2026 acababa de empezar, pero el primer gran debate de la temporada ya estaba servido.