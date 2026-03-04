Márquez le recuerda a Acosta que "el Marc de 2013 ganó el título a la primera"

Marc Márquez fue la gran estrella de un evento de Estrella Galia 0.0 celebrado este miércoles en Madrid, en el que se reunieron los tres campeones del mundo de 2025, el propio Marc, Diogo Moreira y el sevillano José Antonio Rueda, además de estar presente Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, quien aseguró que ve "difícil" que el GP de Qatar se lleve adelante en la fecha programada.

Márquez acaparó, lógicamente, todas las miradas, sobre todo después de empezar el campeonato, el pasado domingo con un 'cero' al pinchar la rueda trasera de su Ducati, un episodio al que no quiere dar más vueltas el corredor español.

"El domingo fui poco contundente con la suerte que tuve, porque si no, no estaría aquí. Simplemente en lo que pasó no hay explicación, y tampoco la busco", dijo en relación a la explosión del neumático que le hubiera podido provocar una caída peligrosa.

"Paso bastante de lo sucedido porque los puntos ya no me los van a dar. Yo creo que no fue culpa ni de Michelin ni de la llanta. Davide Tardozzi fue a mirar el piano y estaba en condiciones perfectas", dejó aún más dudas.

Marc Márquez este miércoles en Madrid Foto de: Ruben Carballo

Un contratiempo que se sumaba a la sanción que recibió el sábado, en la Sprint, donde tuvo que devolver la posición a Pedro Acosta en una decisión muy polémica de Dirección de Carrera.

"Digo lo mismo, paso bastante, no quiero perder el tiempo, solo me ocupo de pilotar. Los comisarios ponen siempre un listón, y ahora lo han puesto un poco más bajo. Tú te tienes que adaptar", explicó.

"Es como los penaltis en el fútbol, hay manos que antes no eran y ahora son. Ahora, los comisarios tendrán que mantener ese listón. Habrá que usar el mismo límite, pero cada acción es de una manera. La acción del otro día, soy consciente de que fue al límite, pero no busqué el contacto. En el actual MotoGP, hay que buscar el block pass. Quizás ahora nos lo pensaremos más a la hora de adelantar, por evitar la sanción", continuó.

'Mensaje' a Pedro Acosta

Algo que extraño fue que, el sábado, Pedro Acosta aseguró: "prefiero acabar segundo que ganar de esta manera", una reflexión que 24 horas, después, tras acabar segundo en la carrera larga, cambió completamente, asegurando que "yo gané y quien diga que no, es que no ha visto motos. Quien pasó primero por meta fui yo. No me regaló nadie nada", un cambio que, al parecer, tampoco le hizo mucha gracia al propio Márquez.

Le propusieron al catalán una comparación entre el actual Acosta y el joven Márquez, lo que propició una de las frases del año: "El Márquez de 2013 ganó el título en su primer año", recordando su campeonato como rookie a la primera y con seis victorias mientras el murciano, en su tercera temporada y tras 42 grandes premios aún busca la primera.

Buriam, un final "insólito"

En cualquier caso, el arranque de la temporada de Márquez dista mucho de lo que se esperaba, sobre todo porque se vio una gran diferencia de prestaciones entre la Aprilia y la Ducati, algo que puede llegar a preocupar.

"El fin de semana tuve las mismas sensaciones que el test, mismas virtudes y problemas", dijo en referencia a la carcasa reforzada de Michelin que tantos dolores de cabeza produjo a los Ducati.

"Simplemente, estaba Bezzecchi, y Aprilia, que parecía que estaba por delante. ¿Fue por la carcasa? Es un discurso vendible, pero es la misma que el año pasado, cuando hicimos un top 3. En los test, aunque hubiera hecho un time attack, no habría sido el más rápido. Intentando simular el ritmo de carrera de Bezzecchi, me caí. En carrera luego acabó pasando una cosa insólita", recordando el estallido del neumático.

Por último, el piloto de Ducati habló sobre la posible suspensión del GP de Qatar. "Aún no se ha hablado nada, pero cuando pasan cosas así en el mundo, disputar un gran premio es secundario", zanjó el de Cervera.

Evento en Madrid Foto de: Ruben Carballo