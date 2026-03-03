Márquez, nominado al mayor reconocimiento en los Premios Laureus

Este martes se han anunciado los nominados para los Premius Laureus, y entre ellos, para el mayor galardón, aparece Marc Márquez, que aspira a 'Deportista masculino del año'. El #93 ganó con absoluta superioridad el mundial de MotoGP el pasado año, dejando definitivamente atrás el calvario que atravesó desde 2020 y completando la enorme recuperación.

De hecho Márquez también fue nominado al Laureus a mayor reaparición el pasado año, cayendo ante la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, un premio al que también estuvo nominado, sin éxito, en 2022. Márquez ya estuvo nominado al premio a 'Deportista del año' en 2021, cuando sin embargo el premio se lo llevaron, de manera compartida, Lewis Hamilton y Leo Messi. El que sí se llevó Márquez fue, en 2014, el premio a 'Mayor irrupción internacional del año', en referencia a su dorada aparición en MotoGP en 2013.

En el premio a 'Deportista del año', Marc Márquez se enfrentará al ciclista Tadej Pogacar, el atleta Mondo Duplantis, el futbolista Ousmane Dembelé y los tenistas Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Junto a Márquez y Alcaraz, como 'Deporista femenina del año', está la otra nominación española: la futbolista Aitana Bonmatí.

El gran rival de Márquez, Valentino Rossi, ganó tres Laureus durante su carrera, aunque nunca el de mejor deportista. En 2022 se llevó uno por su trayectoria, en 2006, en una gala que se hizo en Barcelona, se llevó el Laureus al Espíritu Deportivo y en 2011, el Laureus a la Reaparición del año.

También nominados de Fórmula 1 a los Laureus 2026

Los Premius Laureus recompensan el curso anterior, y en ese sentido no sorprende que McLaren haya sido nominado al premio al 'Equipo del año', donde se medirá a la selección inglesa femenina de fútbol campeona de la Eurocopa, al PSG, campeón de la Champions League, a los campeones de la NBA, los Oklahoma City Thunder, al equipo europeo de la Ryder Cup y a la selección india de cricket femenino.

El otro nominado es Lando Norris, que optará a la mayor 'Irrupción', donde además del mencionado Márquez, en el pasado ganaron nombres como el de Nico Rosberg, Sergio García, Patrick Mahomes, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Carlos Alcaraz, Andy Murray o Daniel Ricciardo y Jenson Button.

Norris, campeón del mundo de la F1 2025, comparte nominación con el futbolista del PSG Désiré Doué, el tenista Joao Fonseca, el jugador de baloncesto Shai Gilgeous-Alexander, la nadadora Yu Zidi, y el jugador de dardos Luke Littler.

Los ganadores se darán a conocer el lunes 20 de abril.