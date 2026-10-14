MotoGP GP de Indonesia

'Inside Ducati' | El lado más humano de Márquez en Mandalika: dudas, bromas y alivio final

El último 'Inside Ducati' muestra cómo Marc Márquez afrontó su circuito más temido, admitió que el problema era él mismo y acabó satisfecho con el resultado.

Juanjo Sáez

Editado: 14 oct 2026, 11:40

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una semana más, Ducati nos ha regalado los mejores momentos del equipo 'detrás de las cámaras' con un 'Inside Ducati' en el que es todavía más evidente que Marc Márquez logró en el GP de Indonesia un resultado que antes de subirse a la moto "habría firmado".

El piloto de Ducati llegó a la defensiva a Mandalika consciente de sus malos antecedentes en dicho circuito, pero reconociendo que "todo es posible" en la rueda de prensa previa a un evento en el que esperaba minimizar daños ante las Aprilia.

Durante los entrenamientos, Marc Márquez hacía bromas con "hacer las paces con Mandalika", para más tarde hacer comentarios más técnicos: "Cuanto más caucho haya en la pista... mejor para mí, sobre todo porque dependo mucho del ángulo de inclinación".

El de Cervera no estaba del todo cómodo al inicio del GP de Indonesia, por lo que Tardozzi intentó echarle una mano: "Me apetece sugerirte... También la posición del cuerpo... La configuración... Intentar hacer algo para conseguir más tracción... No sé". No obstante, Marc tenía claro que el problema era él mismo: "No es la configuración… Soy yo".

Tras la clasificación, en la que se posicionó cuarto con su Ducati, el español estaba contento: "Bien, bien. Cometí algunos errores, pero la adrenalina estaba a tope".

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Poco después, en la carrera al sprint, en el muro de boxes de Ducati venían el accidente entre Raúl Fernández y Marco Bezzecchi, así como el fallo de presión en los neumáticos de Jorge Martín que le daba la victoria a Márquez, un triunfo que celebran a lo grande.

Pese a todo, Marc aseguraba que podía dar más de sí mismo ante un grupo reducido de fans locales: "El sector 2 es donde más tiempo estoy perdiendo. Es verdad que no ayuda el hecho de haberme lesionado dos veces ahí, no ayuda mucho, la verdad, pero rezaré para que mañana vaya mejor".

Antes de la carrera del domingo, el 'Inside Ducati' mostraba cómo se reunían los pilotos españoles y Marc animaba algunos de sus rivales, mientras recibía una felicitación especial de Jorge Martín a Marc por su victoria en la carrera corta del sábado.

Más sobre el éxito de Quiles:

Uno de los momentos álgidos del vídeo llega cuando Marc Márquez disfrutaba de ver a Máximo Quiles ganando el título de Moto3 mientras pedía "ver el escudo" al grito de "El Gladiador" viendo su peculiar celebración "como romanos".

"A lo campeón", le decía cuando llegaba al pitlane, donde Marc ya le estaba esperando, antes de decir ante la cámara del equipo: "Él lo hizo. Será un gran piloto en el futuro y estoy muy orgulloso de él. La forma en que está trabajando...".

Posteriormente llegó la carrera de MotoGP, donde Marc Márquez acabó sexto y terminó siendo recibido con aplausos. El catalán no escondió su cansancio y bromeaban todos con que había sido una carrera "larga" que "parecía que nunca iba a terminar". A lo que Marc añadía: "Y con el asfalto a 60 grados...".

Tras la carrera, compartió una pequeña conversación con un Pedro Acosta que estaba "jodidísimo" por las presiones, antes de asegurar ante los medios de comunicación que había sido "un buen fin de semana en el peor circuito para nosotros".

Aquí puedes ver el 'Inside Ducati' del GP de Indonesia de MotoGP:

Mira: Marc Márquez y Ducati | Encontrar la PAZ en el #IndonesianGP

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