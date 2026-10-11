Máximo Quiles: "Ser campeón suena gigante, pero esto acaba de empezar; voy a seguir luchando"

Máximo Quiles ha logrado este domingo su primer título mundial, tras un 2026 en el que ha arrasado en Moto3. El protegido de los hermanos Márquez ya tuvo su primera oportunidad de ser campeón hace una semana, en el arranque de la gira asiática en Japón, pero aunque no pudo hacerlo dejó sus opciones muy encarriladas para la cita de este finde, el Gran Premio de Indonesia. Y no lo ha desaprovechado.

El murciano necesitaba ganar la carrera de Mandalika, o ser segundo y que David Almansa no venciera, o que el manchego no le recortara dos puntos. Ello, pudiendo ceder varias unidades con el tercer y el cuarto clasificado de la general, Álvaro Carpe y Brian Uriarte, respectivamente.

Quiles partía sexto en la parrilla de salida, pero planteó una carrera al ataque, y una vez más su estrategia le salió a la perfección. El #28 hizo una salida prodigiosa y se puso tercero en la primera curva, era segundo en el primer paso por meta, y en la segunda vuelta ya pasó a liderar evitando el caos. A partir de ahí, Quiles optó por tirar con un ritmo descomunal, lo que pronto le dio una ventaja de más de 2 segundos sobre sus perseguidores.

El diamante de Jorge Martínez 'Aspar' llegó a alcanzar los tres segundos de margen, pero un par de errores, por los nervios de la situación, le hicieron bajar a la tierra de nuevo. Con todo, controló la coyuntura con segundo y medio de margen, y poco a poco se dedicó a volver a distanciarse de Almansa para cerrar la décima victoria del curso, la más especial en sus 18 años de vida, que le ha dado el título mundial, el décimo para un corredor español desde que se creó Moto3, en 2012,

Quiles cerró la corona con 5 grandes premios de ventaja, algo que no se había logrado en la historia de la categoría pequeña (aunque ganó en el gran premio 17, por ejemplo David Alonso venció en el GP número 16 de 20 en toda la temporada). En toda la historia del Mundial de Motociclismo, solamente cuatro pilotos habían sido campeones con cinco carreras de margen: Giacomo Agostini, Mike Hailwood, Valentino Rossi y su mentor, Marc Márquez.

Tras una celebración de gladiador, haciendo referencia a su nombre, en la que estuvo acompañado por sus padres, por su hermana o por sus grandes valedores, los hermanos Márquez, Quiles se mostró más que feliz en sus primeras declaraciones como campeón del mundo.

"Lo de que soy campeón del mundo suena gigante. Es brutal. Ya se puede decir, el objetivo grande, soy campeón del mundo. Estoy sin palabras, y súper agradecido a toda la gente que me ha ayudado por el camino", empezó diciendo.

"En las últimas vueltas iba pensando en toda la temporada, y sobre todo en mi familia, en mis gatos... Ha sido única esa última vuelta. La he disfrutado como nunca, ha sido mi mejor última vuelta. Esto acaba de empezar, voy a seguir luchando por más sueños, y siguiendo dando el máximo y sin rendirme nunca. Lo de hoy nunca se me va a olvidar. Ojalá sea así, como dice mi madre, y caigan muchos más títulos. Yo voy a darlo todo, como un gladiador, y que consiga muchos más".

Sobre la celebración de gladiador, comentó: "Siempre había querido celebrarlo como Máximo Décimo Meridio [el personaje de 'Gladiator', la película de Ridley Scott], y así ha sido. Súper ilusionado, me ha encantado. Ahora vendrá la celebración más grande aún. El destino ha querido que sea la décima victoria también".

"Si tuviera que decir solo a alguien para dedicarle este título, sería raro. A toda la gente, sobre todo a mi familia, a mis padres, a mi hermana, a mi abuela, que falleció esta temporada... Creo que le hubiera encantado verme campeón, pero allí donde esté seguro que lo ha visto. Y también me acuerdo de todos mis compañeros, de Pau Alsina, de Hugo Millán, de Luis Salom... Siempre los tengo en mi memoria, y también va por ellos. Y por mi equipo, por toda mi gente, que me han hecho sentirme como nunca. Es gracias a ellos".

"Ahora sí que me creo que soy campeón del mundo, viendo a Vicente [Vila, jefe de prensa de Aspar] con la camiseta, el casco, el escudo de gladiador... Increíble", cerró el ya campeón mundial.