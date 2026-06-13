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Horarios del GP de República Checa de MotoGP en Brno y cómo verlo en TV

El Mundial de MotoGP continúa con su novena cita de 2026, el Gran Premio de la República Checa en Brno (19 al 21 de junio). Apunta los horarios y cómo verlo en televisión.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Mundial de MotoGP está al rojo vivo tras la visita a Hungría, en la que Marc Márquez volvió a deslumbrar a todos apenas una semana después de su enésimo retorno de lesión. El campeonato no para, y este fin de semana, del 19 al 21 de junio, afrontará su novena cita de la temporada 2026, el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno. Una cita clave, para ver si el #93 va igual de bien en un circuito donde predominan las curvas de derechas, o para comprobar cómo se recupera Aprilia tras el varapalo de Balaton Park. Además, el lunes aguardará en la misma pista un test a puerta cerrada, con las motos de 2027 y los nuevos neumáticos Pirelli que se usarán. Así, apunta los horarios y cómo verlo todo por televisión.

Recuerda:

Czech Republic Horarios del GP de República Checa de MotoGP 2026 en Brno

Jueves 18 de junio

Rueda de prensa

 16:00h
Viernes 19 de junio

MotoGP FP1

 10:45h - 11:30h
Viernes 19 de junio

MotoGP Práctica

 15:00h - 16:00h
Sábado 20 de junio

MotoGP FP2  

 10:10h - 10:40h
Sábado 20 de junio MotoGP Q1   10:50h - 11:05h
Sábado 20 de junio MotoGP Q2   11:15h - 11:30h
Sábado 20 de junio Carrera Sprint MotoGP (10 vueltas) 15:00h

Domingo 21 de junio

 Warm Up MotoGP 09:40h - 09:50h
Domingo 21 de junio

Carrera MotoGP (21 vueltas)

14:00h

El Gran Premio de la República Checa de MotoGP, al ser en territorio centroeuropeo, tendrá los horarios que son habituales para España, al compartir el mismo huso. Después de los entrenamientos libres del viernes, los Libres 1 y la Práctica, el sábado 20 de junio será el turno de la clasificación (Q1 a las 10:50h de la mañana, Q2 a las 11:15h) y de la novena carrera al sprint de 2026, que será a 10 vueltas, a partir de las 15:00 horas de la tarde. 

Posteriormente, el domingo 21 de junio, será el gran día en el Autódromo de Brno. La novena carrera larga de la temporada en MotoGP comenzará a las habituales 14:00h de la tarde para España, y estará programada a un total de 21 vueltas a la pista checa.

Czech Republic Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de República Checa 2026

Además de los de la categoría reina, mira también los horarios que tendrá cada sesión de Moto2 y Moto3 en el GP de la República Checa 2026, en el circuito de Brno.

  • Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Brno: viernes 19 de 09:00h a 09:35h
  • Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Brno: viernes 19, de 09:50h a 10:30h
  • Práctica de Moto3 en Brno: viernes 19, de 13:15 a 13:50h
  • Práctica de Moto2 en Brno: viernes 19, de 14:05h a 14:45h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Brno: sábado 20, de 08:40h a 09:10h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Brno: sábado 20, de 09:25h a 09:55h
  • Clasificación de Moto3 en Brno: sábado 20, Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h
  • Clasificación de Moto2 en Brno: sábado 20, Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h
  • Carrera de Moto3 en Brno: domingo 21 a las 11:00h (16 vueltas)
  • Carrera de Moto2 en Brno: domingo 21 a las 12:15h (18 vueltas)

Así es Brno, sede del GP de la República Checa de MotoGP

El Autódromo de Brno es una de las pistas más queridas del calendario del Mundial de MotoGP, tanto por los pilotos como por los aficionados. Su mezcla de secciones técnicas y fluidas, combinadas con constantes cambios de elevación, lo convierte en uno de los circuitos más divertidos, para pilotar y para ver motos en pista. La ciudad de Brno acogió más de 50 grandes premios desde 1965, inicialmente en un circuito urbano, antes de que la pista permanente se inaugurara en 1987. Propiedad del padre del expiloto Karel Abraham, los problemas económicos hicieron que desapareciera del calendario, hasta que volvió en 2025. Se mantendrá en él hasta 2029.

Longitud del circuito de Brno 5.4 kilómetros

Anchura del circuito de Brno

 15 metros
Curvas del circuito de Brno 14 curvas (8 de derechas y 6 de izquierdas)
Recta más larga de Brno

636 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP 2026 en Brno?

El Autódromo de Brno es uno de los circuitos con mayor longitud del calendario del Mundial de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de la República Checa serán, en la categoría reina, a 21 vueltas la larga del domingo, y a 10 la sprint del sábado. Además, en Moto2 se completarán 16 giros, y 18 en Moto3.

Cómo ver por la tele el GP de la República Checa de MotoGP

Como pasa en el resto de la temporada 2026, el Gran Premio de la República Checa, novena cita del Mundial de MotoGP, se verá principalmente a través de DAZN, la plataforma que tiene los derechos desde hace años. Puedes acceder al contenido en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos, con paquetes como 'Motor' o 'Premium', que también te permite ver el Mundial de Fútbol) o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV. 

Para la nueva visita a Brno, también tendrás otra opción de televisión de pago, el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, que cuenta con comentarios en inglés y todas las sesiones en directo, además de contenido extra.

De igual manera, nuestra web, Motorsport.com, será tu mejor opción para no perderte nada, ya que contaremos con periodistas desplazados a Brno para seguir toda la acción y contarte la última hora desde allí, con crónicas, retransmisiones en directo, declaraciones y todo lo que necesites saber.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de República Checa 2026

El Gran Premio de República Checa en Brno volverá a contar con dos bajas en la parrilla de MotoGP. La presumible es la de Alex Márquez, por más que su equipo, Gresini, aún no ha confirmado nada. Su sustituto podría volver a ser Iker Lecuona, que no tendrá que correr en WSBK. La que ya está confirmada es la de Johann Zarco; será Cal Crutchlow quien vuelva a subirse a su Honda del LCR.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Fermín Aldeguer

¿Spain Iker Lecuona?
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

United Kingdom Cal Crutchlow

Así llega el Mundial de MotoGP 2026 a Brno

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary
1 ItalyM. BezzecchiAprilia 180 25 31 25 20 27 14 31 7
2 SpainJ. MartínAprilia 160 18 27 32 13 37 - 29 4
3 ItalyF. Di GiannantonioVR46 138 12 25 13 21 13 32 18 4
4 SpainP. AcostaKTM 132 32 10 18 6 17 9 11 29
5 SpainM. MárquezDucati 108 9 25 11 12 - - 14 37
6 JapanA. OguraTrackhouse 105 17 16 4 11 19 10 15 13
7 ItalyP. BagnaiaDucati 99 8 2 15 9 9 20 19 17
8 SpainR. FernándezTrackhouse 93 23 6 11 14 8 6 19 6
9 SpainA. MárquezGresini 67 - 13 15 25 2 12 - -
10 SpainF. AldeguerGresini 64 - 8 5 7 7 20 12 5
11 ItalyL. MariniHonda 57 6 5 12 4 6 10 3 11
12 ItalyE. BastianiniTech3 48 4 1 17 8 9 - - 9
13 South AfricaB. BinderKTM 48 13 - 4 11 - 9 5 6
14 ItalyF. MorbidelliVR46 40 8 4 2 11 2 9 2 2
15 FranceF. QuartararoYamaha 37 2 4 - 5 15 11 - -
16 BrazilD. MoreiraLCR 36 3 3 3 - 1 7 6 13
17 FranceJ. ZarcoLCR 34 5 7 1 11 5 5 - -
18 SpainJ. MirHonda 15 3 - - 1 4 3 4 -
19 SpainA. RinsYamaha 12 1 2 - - 4 2 - 3
20 AustraliaJ. MillerPramac 11 - - - - 1 1 1 8
21 SpainI. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9
22 TurkeyT. RazgatliogluPramac 9 - - 1 - 3 - - 5
23 SpainM. ViñalesTech3 6 - - - - - 5 - 1
24 SpainA. FernándezYamaha 4 - - - - - 4 - -
25 GermanyJ. FolgerTech3   - - - - - - - -
26 United KingdomC. CrutchlowLCR   - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini   - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia   - - - - - - - -

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