"La voluntad de Pirelli no es hacer un 'neumático Márquez' para 2027; no es nuestro estilo"

Faltan menos de diez días para que los pilotos titulares designados por los seis fabricantes de MotoGP puedan, por fin, probar los nuevos neumáticos Pirelli, el fabricante italiano que en 2027 tomará el relevo de Michelin como suministrador único.

De momento, el número de corredores titulares bajo contrato para el próximo año es tremendamente reducido, y se limita a Marco Bezzechi (Aprilia), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Diogo Moreira (Honda) y los pilotos de Ducati Fermín Aldeguer y Marc Márquez. Si no hay sorpresas de última hora, KTM no dispondrá de ningún corredor contratado y deberá seguir rodando con sus probadores, pese a que algún constructor no descarta que alguno de sus actuales pilotos, aunque el próximo año no estén bajo su disciplina, acaben probando la moto de 2027 con los nuevos neumáticos, unos ensayos vitales tanto para el desarrollo de la moto como de los compuestos.

Desde que en marzo de 2025 se anunció que Pirelli iba a reemplazar a Michelin, los responsables del fabricante italiano se pusieron manos a la obra. En octubre de 2025 entregaron un primer juego de 70 neumáticos a cada constructor, y a finales del pasado mes de abril, un nuevo set con idéntica cantidad de unidades.

"No puedo confirmarte las cifras pero, efectivamente, se han entregado ya dos lotes de neumáticos", explica Giorgio Barbier, el Director de Competición de Motos en Pirelli en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

Giorgio Barbier, Pirelli Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Un segundo juego que, respecto al primero, introdujo una primera evolución. "Así es. Vamos a utilizar los tres test de que disponemos durante este año (Brno, Spielberg y Valencia) para desarrollar los neumáticos que suministramos. Esto es porque, primero, queremos entender cuáles son las mejores estructuras (carcasas), las más adecuadas para estas nuevas motos. En segundo lugar, porque queremos crear una gama para el campeonato del próximo año, de modo que tengamos soluciones capaces de cubrir diferentes exigencias y necesidades".

Además de los test oficiales, que serán a puerta cerrada al estar vigente el contrato con Michelin hasta final de año, los fabricantes aprovechan sus ensayos privados con probadores para desarrollar las nuevas motos y empezar a entender los neumáticos, y ahí los comentarios de los pilotos son fundamentales para Pirelli.

"No quiero darte el comentario de un piloto transmitido por mí. Solo te digo que ya hemos realizado muchas pruebas, varios test. En Mugello (31 de mayo) nos devolvieron los neumáticos ya usados del primer lote, y los utilizaron todos (70)", lo que confirma la cantidad de pruebas que han hecho los fabricantes.

"Que los han utilizado todos significa, porque hemos seguido todas las pruebas, que han podido trabajar con este material en el desarrollo de su moto. No ha habido una solución o dos soluciones de decir: 'No, mira, no funciona, da dos vueltas y no puedo hacer nada'. Han podido trabajar y hacer comparaciones entre las diferentes piezas que han traído: aerodinámica, electrónica, motor, chasis, utilizando todos los neumáticos que les hemos dado. Por lo tanto, es un aspecto positivo", valora el ejecutivo de Pirelli.

En Abril, durante el GP de España, Pirelli entregó un segundo lote de 70 neumáticos a cada fabricante Foto de: Motorsport.com

Aunque no se ha dado información detallada, se entiende que dentro del set de neumáticos entregados a los equipos, existen diversos compuestos u opciones.

"Partamos de la base de que nosotros hemos empezado con lo que sabemos hacer y hemos pensado en utilizar el material más... no diría competitivo, sino más prestacional, más blando. Pero sin duda, neumáticos con un buen agarre, sobre todo detrás y delante; neumáticos que den sensación, confianza al piloto para poder trabajar con seguridad", explica antes de añadir que existen "carcasas y compuestos diferentes", toda una gama.

Un catalogo completo de neumáticos cuyas características son: "Los neumáticos de competición de Pirelli los conocemos bien. Sabemos que sus puntos fuertes son el agarre, el calentamiento rápido y la confianza que transmite al piloto inmediatamente".

"Mucha atención a los comentarios de los pilotos"

El problema es que, hasta ahora, ningún piloto titular ha podido probar los Pirelli. "Ninguno, te diría que (el más 'titular') Augusto Fernández, él sí lo ha probado. Los demás no".

Sin embargo, para Pirelli es clave que los pilotos más competitivos lo hagan. "Siempre es importantísimo. Porque la diferencia en la conducción, en el tiempo por vuelta y en la capacidad de llevar al límite la moto y el neumático son fundamentales", continua.

Por ese motivo, el próximo test de Brno, el lunes 22 de junio, es clave, "absolutamente", dice.

Marc Márquez, Ducati Team, será de los pocos titulares que podrán probar los Pirelli en el test de Brno el 22 de junio Foto de: MotoGP

Sin embargo, solo podrán estar allí, sobre el papel, pilotos como Márquez, Bezzecchi, Aldeguer, Razgatlioglu o Moreira… y a nadie se le escapa que por su palmarés, los comentarios que pueda hacer Marc serán escuchados con enorme atención por los ingenieros de Pirelli. Hasta el punto de que los de 2027 puedan convertirse en los 'neumáticos Márquez'.

"No, la voluntad de Pirelli no es hacer un 'neumático Márquez', no es nuestra forma de trabajar ni de actuar, no es nuestro estilo. En 23 años en Superbike siempre hemos mantenido ciertos equilibrios y esa es nuestra primera voluntad; también la de Dorna. No queremos hacer cosas diferentes", para el golpe Barbier.

"Está claro que los pilotos que sean capaces de darnos más información, más comentarios, recibirán cierta atención. Estaremos muy atentos a lo que nos digan, para eventualmente evolucionar los neumáticos. Por lo tanto, la capacidad del piloto para comprender y comunicarnos información es importante, ya sea Márquez o cualquier otro", da las claves.

Recientemente, Maverick Viñales explicaba que, para él, era básico poder probar los Pirelli con la KTM, que eso le daría una gran ventaja respecto al resto de pilotos de la marca el próximo año, si es que finalmente sigue allí.

Pilotos como Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Nicolo Bulega, Ducati Team, podrían tener una ligera ventaja por su experiencia en SBK con los Pirelli Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Efectivamente, porque si yo pruebo antes el Pirelli, puedo marcar el desarrollo de la moto, no solo del neumático. Es una gran ventaja. Y eso puede ir junto", valora. "Hice la misma consideración respecto a Ducati, que hace los test con Michele Pirro y después con Nicolò Bulega. Si Bulega se convierte en piloto Ducati para 2027 en MotoGP, está claro que al hacer toda la experiencia de pruebas en 2026, llegará a 2027 con una preparación muy fuerte tanto sobre la moto como sobre los neumáticos. Esto puede valer para cualquier piloto".

Siguiendo con ese proceso de Bulega, si llega a MotoGP haber competido tanto con los Pirelli en SBK, le pueda dar una ventaja. "En su convicción, muchísima. Creo que volverá a encontrar el carácter, porque también Bulega, cuando probó la moto de 850cc, dijo: que había encontrado el carácter de los Pirelli. Cuando el año pasado pilotó la MotoGP (sustituyó dos GP a Márquez, lesionado) le costó un poco encontrarse con los neumáticos. Ahora para él es más fácil".

Sin embargo, el jefe Pirellli tiene una inquietud. "El hecho de que ahora exista un mercado loco, desquiciado, en el que muchos pilotos cambian de equipo y de marca, hará que haya confusión. No me gustaría que ningún piloto llegara al test de Valencia el 1 de diciembre sin haber probado los Pirelli ¿Qué va a probar entonces?", advierte. Y. sin embargo, eso pasará.