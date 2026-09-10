A qué hora es el viernes de MotoGP en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino

Todo preparado para que este viernes, 11 de septiembre, arranque la 14ª cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de San Marino. En el circuito de Misano, que recibe el nombre de Marco Simoncelli, van a tener lugar los primeros entrenamientos del fin de semana, los Libres 1 y la Práctica, que ya servirá para determinar el pase directo a la Q2 de la clasificación. Apunta los horarios de la jornada y cómo verlo todo en televisión desde España.

A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Misano

A qué hora es la FP1 del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano: a las 10:45h

El Gran Premio de San Marino arrancará este viernes, 11 de septiembre, con la primera sesión de entrenamientos libres, la FP1. Durará 45 minutos, sirviendo de primera toma de contacto para los pilotos de la categoría reina, y empezará a las 10:45 horas de la mañana, tanto en horario local de Misano como para España.

Además, antes también se disputarán las sesiones de Libres 1 de las categorías pequeñas, Moto3 (09:00h) y Moto2 (09:50h).

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Misano

A qué hora es la Práctica del GP de San Marino de MotoGP 2026 en Misano: a las 15:00h

La Práctica del Gran Premio de San Marino en Misano será este mismo viernes, más tarde. Arrancará a las 15:00 horas de la tarde, para España y también en territorio italiano, puesto que compartimos el mismo huso. En este caso, el segundo entrenamiento del día tendrá una hora de duración, hasta las 16:00 horas, y los 10 pilotos más rápidos pasarán directos a la Q2 de la clasificación del sábado.

Antes, también será el turno de las Prácticas de Moto3 (13:15h-13:50h) y de Moto2 (14:05h-14:45h).

Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Misano

Junto a MotoGP, en Misano hay que contar con los Mundiales de Moto2 y Moto3 para completar el Gran Premio de San Marino. Las categorías pequeñas comenzarán este viernes en Misano, primero con los Liibres 1 de ambas categorías, con Moto3 a las 09:00h, hasta las 09:35h, y Moto2 a las 09:50h, hasta las 10:30h.

Posteriormente, ambas clases también afrontarán sus Prácticas en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, con Moto3 desde las 13:15h (35 minutos), y Moto2 a las 14:05h (40 minutos). Para ambas categorías, los 14 pilotos más rápidos de las Prácticas serán quienes consigan el pase directo a la Q2 de la cronometrada.

Cómo ver por la tele el viernes de MotoGP en Misano (Libres 1 y Práctica)

Para ver en directo por televisión desde España el primer día del Gran Premio de San Marino de MotoGP en Misano, este viernes 11 de septiembre tendrás dos opciones de pago a tu disposición.

Por un lado, para ver los Libres 1 y la Práctica de Misano podrás acceder a DAZN, ya sea en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos) o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en diferentes plataformas como Movistar +. Y por otro lado, también podrás verlo todo en el VideoPass, el servicio de streaming del propio campeonato, aunque con comentarios en inglés. Ambas opciones retransmiten toda la temporada 2026 al completo.

Por último, ya sabes que tendrás toda la información al alcance de tu mano, gratis, en Motorsport.com. Una vez más, contaremos con periodistas desplazados a Misano para contarte todo lo que suceda, con retransmisiones en directo, crónicas, declaraciones...

Qué pilotos disputan el GP de San Marino de MotoGP 2026

El Gran Premio de San Marino de MotoGP 2026 contará con dos bajas por lesión este fin de semana. Por un lado, Maverick Viñales seguirá sin correr, aún sufriendo con la lesión en el hombro izquierdo que se hizo en Alemania en 2025. Pol Espargaró se subirá a su KTM del equipo Tech3. Por otra parte, Ai Ogura tampoco estará disponible para la escudería Trackhouse, después de romperse el pulgar tras el GP de Gran Bretaña y de no correr en Aragón. En su caso, el japonés no tendrá piloto sustituto en Misano.

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