A qué hora son la FP1 y la Práctica de MotoGP en Tailandia y cómo verlas

Todo listo para que empiece una nueva temporada del Mundial de MotoGP. Tras un largo parón desde el GP de Valencia del pasado mes de noviembre, y con una pretemporada entre medias que ha puesto las cartas sobre la mesa, el circuito de Chang, en la isla de Buriram, acoge este fin de semana la primera cita del curso 2026: el Gran Premio de Tailandia.

Desde este mismo viernes, 27 de febrero, los pilotos saltarán a pista para la FP1 y la Práctica, en el mismo trazado que acogió los últimos test invernales hace menos de una semana, para seguir poniendo a punto sus motos para las primeras carreras del año, la sprint del sábado y la prueba larga del domingo. Apunta los horarios para Tailandia y cómo verlo en directo en televisión, ¡ojo, hay que madrugar de primeras!

A qué hora es la FP1 de MotoGP 2026 del GP de Tailandia (Buriram)

A qué hora es la FP1 del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en Tailandia: a las 04:45h

Para el primer entrenamiento libre de la temporada 2026 de MotoGP, habrá que madrugar bastante, habida cuenta de que el campeonato comienza en territorio asiático. Por el hecho de que en Buriram son 6 horas más que en España, los Libres 1 del GP de Tailandia, la FP1, comenzará a las 04:45 horas de la madrugada en nuestro país. Antes, también se disputarán los primeros entrenos de Moto3, que abrirá el año a las 03:00h, y de Moto2, a partir de las 03:50h.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 del GP de Tailandia (Buriram)

A qué hora es la Práctica del GP de Tailandia de MotoGP 2026 en Tailandia: a las 09:00h

Ya posteriormente, y a una hora mucho más buena para los aficionados españoles, tendrá lugar la primera Práctica de la temporada 2026, la primera sesión del año que determinará qué 10 pilotos pasan directamente a la Q2 de la clasificación del sábado, mientras que el resto disputarán la Q1 en busca de las dos últimas plazas para la lucha por la pole.

La Práctica del Gran Premio de Tailandia será a las 9 de la mañana para España, la misma hora a la que serán tanto la carrera al sprint del sábado como la prueba larga del domingo en MotoGP. Antes, también vendrán las Prácticas de Moto3 (07:15h) y de Moto2 (08:05h).

Cómo ver por la tele la FP1 y la Práctica del viernes del GP de Tailandia de MotoGP

En este 2026, como viene pasando en temporadas anteriores, para ver el Mundial de MotoGP por la tele desde España, comenzando por el Gran Premio de Tailandia y la jornada del viernes con los primeros entrenamientos libres, la principal opción será la de DAZN, la plataforma que tiene los derechos de retransmisión. Puedes acceder a ella en sus aplicaciones (para todos los dispositivos) y en el canal 'DAZN MotoGP', disponible desde este fin de semana en Movistar + (dial 70) y desde el año pasado en Orange TV.

Además, otra opción que tendrás a tu disposición, también de pago, para ver la FP1 y la Práctica en Buriram será el VideoPass, la plataforma del propio campeonato del mundo para ver MotoGP, con comentarios en inglés y con un precio de 139.99 euros para todo el curso.

Y, como siempre, tu principal fuente de información será nuestra web, Motorsport.com, que contará con periodistas desplazados a la isla de Buriram para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que ocurra dentro y fuera de la pista.

Horarios en Latinoamérica para el viernes del GP de Tailandia de MotoGP

A qué hora son la FP1 y Práctica de Cheste en México : a las 21:45h del jueves y a las 02:00h

: a las 21:45h del jueves y a las 02:00h A qué hora son la FP1 y Práctica de Cheste en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : a las 22:45h del jueves y a las 03:00h

: a las 22:45h del jueves y a las 03:00h A qué hora son la FP1 y Práctica de Cheste en Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile : a las 23:45h del jueves y a las 04:00h

: a las 23:45h del jueves y a las 04:00h A qué hora son la FP1 y Práctica de Cheste en Argentina, Uruguay y Paraguay: a las 00:45h y a las 05:00h

Qué pilotos disputan el GP de Tailandia de MotoGP 2026

La categoría de MotoGP contará en el Gran Premio de Tailandia con su primera baja de la temporada 2026, la de Fermín Aldeguer, lesionado entrenando en Valencia a principios del mes de enero. Mientras el murciano se recupera para la próxima cita en Brasil, su sustituto en el equipo Gresini será Michele Pirro, probador de Ducati.