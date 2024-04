Según Zarco, Honda "aún no sabe" cuál es el buen camino con su MotoGP

A pesar del cambio en su moto para la temporada 2024 de MotoGP, Honda no ha sido capaz de abrirse camino en el orden jerárquico del campeonato después de dos grandes premios. El mejor resultado de la casa del ala dorada hasta ahora es una duodécima posición, conseguida por Joan Mir en Portugal y por Zarco en Qatar.

Después de un GP de Portugal en el que sufrió para ser 15º, Johann Zarco dice que Honda aún no ha dado con soluciones en cuanto a la puesta a punto que funcionen para la moto, una RC213V a la que ha llegado este año procedente de Ducati.

"Realmente confío en Honda, veo que están trabajando muy duro y al menos, paso a paso, todos sabemos lo que no es bueno hacer", dijo el francés tras la cita lusa. "Todavía no sabemos lo que es bueno hacer. Pero cuantos más kilómetros hacemos, más sabemos lo que no funciona. Así que siempre será útil avanzar".

"Para mí, este fin de semana [en Portugal] es como si esperara algo bueno. No pude hacerlo, adquirí más experiencia, pero no pude obtener una satisfacción sentimental, realmente. Así que no ha sido un fin de semana en el que haya podido disfrutar mucho. Disfruté de poder luchar un poco, pero en cuanto los demás cogieron el ritmo no fue posible. Fue un poco difícil de vivir".

El estilo de pilotaje de Mir con la Honda ha sido destacado por sus compañeros de marca como la razón de su mejor ritmo sobre el resto, aunque Zarco cree que copiar al campeón del mundo de 2020 no le será del todo útil.

"Se trata más de aumentar la confianza, diría yo, porque tenemos estilos de pilotaje diferentes", añadió el galo. "Parece que el mío funcionó bien en Qatar porque pude controlar la situación y luego ir un poco más rápido al final".

"Esperaba hacerlo también aquí [en Portugal], no [luchar] por una posición muy buena sino por hacerlo en el grupo donde Joan estaba peleando. [Pensé] que quizás podría controlarlo, y guardar mi neumático para empujar un poco más al final. Pero estuve empujando toda la carrera, así que por eso no me quedaba nada [al final]", finalizó Zarco.