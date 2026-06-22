Honda explica por qué no han elegido a Moreira para probar la MotoGP de 850cc en Brno

Tras un Gran Premio de la República Checa de MotoGP muy movido, la acción continúa este lunes en Brno. El fragor de la campaña y todo lo que está sucediendo ha dejado paso a los primeros preparativos de la temporada 2027, puesto que este 22 de junio se está disputando un test a puerta cerrada con los nuevos prototipos que se utilizarán en el próximo curso, y equipados además con los próximos neumáticos de la clase reina.

Por un lado, los pilotos titulares y algunos probadores están montándose en la nueva MotoGP de 850cc, en base al próximo reglamento técnico, con menos aerodinámica y sin dispositivos de altura. Además, en este primer ensayo oficial organizado por el campeonato, también se están testando las nuevas gomas, de Pirelli, con hasta 15 compuestos diferentes llevados por el fabricante con sede en Milán, que pretende recopilar datos y todas las sensaciones posibles de los corredores para continuar con su desarrollo para el año que viene.

Sin embargo, en la alineación de pilotos del test se están dando situaciones curiosas. Ante el bloqueo del mercado de fichajes por la falta de oficialidad del Pacto de la Concordia entre constructores y campeonato, que se anunció el pasado viernes para el periodo 2027-2031, los anuncios de nuevas contrataciones aún no se han producido, por más que sean inminentes y vayan a darse en las próximas horas.

Eso ha dejado al test de Brno en una especie de limbo, con pocos de los pilotos que están participando con un futuro cerrado. Y a su vez está dando lugar a situaciones contradictorias. Por ejemplo, en Honda, quienes están pilotando la nueva RC214V de 2027 son los pilotos del equipo oficial, Joan Mir y Luca Marini, que no seguirán en la casa del ala dorada en la próxima campaña (serán sustituidos por Fabio Quartararo, y está por decidir si por Diogo Moreira o David Alonso en el otro asiento).

Así, la estrella brasileña, aunque tiene contrato asegurado con HRC a largo plazo, no ha sido uno de los elegidos por Honda para el test, que ha tirado además como tercer efectivo en pista de su único corredor de pruebas disponible en estos momentos, Takaaki Nakagami. De esta manera, Moreira no solo no ha sido elegido teniendo contrato para 2027, sino también tras realizar tres fines de semana muy competitivos en MotoGP, al ser décimo en Mugello, sexto en Balaton Park y undécimo en la República Checa, colándose además en todos los casos en la Q2 de manera directa.

Su ausencia, y la presencia de dos pilotos oficiales que se van a marchar de la marca japonesa a finales de año, ha suscitado algunas dudas. Pero Alberto Puig, team manager de Honda, explicó durante el GP de la República Checa, para la realización internacional del campeonato, que la decisión de no contar con el vigente campeón de Moto2 en el test es precisamente para protegerle y no confundirle.

Alberto Puig, team manager de Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Para el test, vamos a recurrir a nuestros pilotos actuales, Joan y Luca. Creo que son los que mejor conocen nuestra moto", empezó explicando el ex piloto español. "Así que vamos a intentar obtener la mejor información por su parte sobre la nueva moto. Y para el próximo test, veremos qué hacer. Lo importante es probar la moto y, dada la situación actual, creemos que el plan que hemos establecido es el mejor. Estamos satisfechos con ello y vamos a avanzar a partir de ahí".

Cuestionado sobre la ausencia de Moreira en las pruebas con la MotoGP de 850cc, Puig quiso aclarar la situación: "Lo que usted [el periodista de la realización de MotoGP] dice no es del todo exacto, porque hay otro test en el futuro", deslizó, dejando caer que el corredor americano podría ser movilizado en septiembre para los próximos ensayos con la nueva moto, justo tras el Gran Premio de Austria.

"Pensamos mucho en Diogo al respecto de este tema, porque actualmente está intentando entender la moto actual, de 1000cc, y darle una segunda moto para probar, durante su primer año, sería lo más estúpido que una marca podría hacer. Eso le crearía confusión, y no estamos aquí para causar confusión a los pilotos", comentó Puig de manera tajante.

Cabe destacar que el propio Moreira habló de esta cuestión el domingo, tras la carrera larga en Chequia: "Lo hemos hablado con el equipo y, al final, para mí también es una buena decisión. Porque, al fin y al cabo, tenemos otra carrera en 7 días. Así que, al final, tengo un día más para pasar en casa. Creo que es una buena decisión por parte de Honda, al fin y al cabo, probaré la moto más adelante. Todo está bien", cerró.