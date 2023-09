Espargaró: "No es fácil traer un Mundial a un circuito que lleva 10 años cerrado"

Hace un año una comitiva de MotoGP, liderada por Carmelo y Carlos Ezpeleta, viajaron hasta Nueva Delhi para explorar las opciones de que el país más poblado de la tierra entrara en el calendario del campeonato del mundo de las dos ruedas. El reto era enorme, el Buddh International Circuit no albergaba una prueba con cara y ojos desde el GP de F1 de 2013 y, desde entonces, el recinto se había abandonado prácticamente.

Un año después, este viernes las motos más potentes y rápidas del planeta han pisado, por primera vez, el trazado indio diseñado por Hermann Tilke y el resultado ha sido mucho mejor de lo esperado.

"Hemos sigo todos muy críticos siempre con Dorna, pero traer el campeonato a una pista que llevaba diez años abandonada no es fácil", reconocía este viernes Aleix Espargaró, el tercer piloto más rápido en este estreno.

"Para mi la pista no está mal, seguramente podría estar más limpia, pero viendo la situación actual intentaría no tocar muchas cosas, hacer la carrera y para el año próximo intentar cambiar lo que se pueda arreglar", explicaba el de Aprilia justo antes de asistir a la Comisión de Seguridad, la reunión que los pilotos mantienen habitualmente los viernes para hablar de temas relativos a la seguridad y que, este viernes, seguro que iba a tener muchos puntos de discusión.

Con la templanza que le ha ido otorgando la experiencia, Aleix se ha convertido en uno de los líderes de la parrilla actual y él mismo explicó la unión que, cada vez más, existe entre los pilotos.

Pero una vez en la pista, cada uno busca lo suyo y todos quieren ganar y Aleix es consciente de que las características del trazado indio le ofrecen una buena oportunidad para hacer un buen resultado.

De hecho, Espargaró explicó este viernes que sin la sección de la curva 1/2/3, la Aprilia podría ser tan dominante como lo fue en Barcelona, donde ganó la sprint y la carrera, pero ese punto lo cataloga de complicado, ya que "es fácil cometer un error en la curva 1 porque es como pilotar sobre hielo".

"Me salí 10 veces de la pista a final de recta. Es extraño porque en la primera curva, si frenas un metro más tarde de la referencia, pagas 100 metros, te abres muchísimo. Es difícil, la curva uno es como ir sobre hielo".

"Donde más sufrimos con la Aprilia es a la hora de parar la moto, y hay tres puntos, en esa curva 1, la 3 y la entrada a la meta que nos dejamos mucho tiempo. No es un circuito rápido, es todo el tiempo de primera y segunda marcha, pero con frenadas de mucho apoyo, entrando muy rápido y ahí nuestra moto funciona bien. Hay cambios de dirección, curvas largas, es una pista técnica, divertida. Tiene un par de puntos ciegos que no ves la entrada a curva, sin duda es una de las pistas más técnicas del campeonato", valoró positivamente para sus intereses el catalán.

Tras esta primera jornada, parece que todo apunta a que el compuesto blando será el elegido por los pilotos para la sprint, mientras que la goma media podría ser la mejor opción para la carrera del domingo.

"He hecho solo tres vueltas con la goma blanda y no he notado mucha bajada, pero la carrera sprint es a 12 giros, así que hasta mañana en el segundo libre, cuando complete con esa misma goma la distancia de la carrera, no sabré si aguanta", explicó Aleix.

"El plan es salir al FP2 con la goma usada hoy blanda trasera y llevarla hasta las 12 vueltas, no siento que caiga mucho, puede tener reacciones extrañas, pero no la descarto".

Aunque la Aprilia se comporta mejor con el compuesto medio, Aleix entiende que para la carrera corta tendrá que jugársela.

"Con la goma media somos competitivos, pero claro, la diferencia es de un segundo entre cada compuesto", dejó claro.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images