Dovizioso: "El final de temporada puede provocar crisis"

Los aplazamientos de los grandes premios de Tailandia, Estados Unidos y Argentina hasta el próximo otoño han provocado que la temporada de MotoGP se alargue hasta el 29 de noviembre. Desde el domingo 27 de septiembre, cuando se dispute el Gran Premio de Aragón hasta entonces, si no se producen más cambios, habrá ocho eventos en 10 semanas, incluyendo los tripletes consecutivos de Japón, Australia y Malasia, y Austin, Argentina y Valencia.

Así, de los 19 grandes premios que definitivamente compondrán el calendario 2020, casi la mitad (más del 40%) se disputarán en dos meses que resultarán decisivos. Cualquier contratiempo en forma de lesión provocaría perderse irremediablemente más de una carrera y decir adiós a cualquier opción en el campeonato.

La caravana del Mundial recorrerá 60.000 kilómetros entre desplazamientos a lo largo de estas ocho citas, en las que apenas llegarán evoluciones a las motos, por lo que el rendimiento se mantendrá prácticamente estable de un circuito a otro.

Uno de los pilotos más regulares del campeonato, Andrea Dovizioso, es consciente de que todo se jugará en esta parte de la temporada y será vital llegar en buenas condiciones físicas y técnicas.

"Todo dependerá de tu velocidad. Si es buena, en estas carreras consecutivas puedes ganar a otros. Si no es así, puedes entrar en crisis aún más que en circunstancias normales. Depende de la situación en la que te encuentres", explica Dovizioso en una entrevista con Sky Sport Italia.

El piloto de Ducati continúa preparándose con la incertidumbre de no saber cuándo se reanudará la temporada.

"No tenemos libertad de hacer lo que hacemos normalmente, seguir nuestra rutina. Estamos limitados, pero la preparación física no está condicionada, aunque nuestro programa haya cambiado. Ya teníamos todo listo para la temporada. No cambia nada, continúas entrenando sabiendo que tienes al menos un mes por delante", indica.

"Cuando se reanude la temporada comenzaremos como un cohete sin pausa. Dependerá de cuándo suceda, cuántas carreras haremos. En este momento no miro el calendario. Lo haré cuando se fije el comienzo del campeonato. Incluso con Ducati estamos intentando entender la situación, porque lo que sucedió en Italia puede suceder en otros países. Es inútil sentarse y planificar", remacha.

