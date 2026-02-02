Revive la presentación de la Honda de Mir y Marini para MotoGP 2026

Las presentaciones de las motos de la parrilla de MotoGP para 2026 llegaron a su fin este lunes, 2 de febrero. Tras la presentación este pasado domingo 1 de las decoraciones del equipo LCR, conocíamos todas las de la clase reina para el próximo curso menos una: precisamente la del equipo oficial de Honda. Y la casa del ala dorada reveló sus colores, con lo que todas las escuderías vivieron su puesta de largo antes del arranque del primer test de pretemporada, en Sepang, del martes 3 al jueves 5. En este enlace, pudiste seguir en directo el acto, a partir de las 10 de la mañana para España.

Si no puedes ver la presentación de Honda para MotoGP 2026 en el recuadro de arriba, pincha aquí para acceder directamente a la retransmisión en su canal de YouTube.

Dada la cercanía con los primeros ensayos colectivos del invierno en Sepang, HRC eligió Malasia para la presentación de la RC213V de Joan Mir y Luca Marini para el curso 2026. Sin embargo, la fábrica japonesa vendió el acto como 'online', pudiéndose seguir únicamente en sus medios oficiales, como puedes ver arriba. Comenzó a las 17:00 horas de la tarde locales en el país asiático.

Cabe recordar que Honda se enfrenta a una temporada más que ilusionante. Justo antes de que llegue el nuevo reglamento y los neumáticos Pirelli, en 2027, este 2026 será un año de transición para muchas marcas, pero no para la compañía con sede en Tokio. HRC vivió en 2025 su mejor año desde 2019, el último de Marc Márquez vistiendo sus colores antes de la lesión, y en la última cita del curso, el Gran Premio de Valencia, logró los puntos necesarios para pasar del Rango D al Rango C del sistema de concesiones.

Así, Honda no contará este año con unas ventajas importantes (como la no congelación del motor o el sobrante de neumáticos de test, unas pruebas que además eran más numerosos y con los pilotos titulares) para igualarse a KTM y Aprilia, y dejar atrás a Yamaha. Pero el cambio de rango simbolizó el paso adelante y el trabajo realizado por HRC para olvidar cuanto antes la peor crisis de su historia en la categoría reina.

Un trabajo que, por cierto, ya se ha podido ver estos días en Sepang, en el Shakedown: los nipones han seguido trabajando este invierno (sin perder de vista la RC214V de 2027) y la moto parece ilusionante, habida cuenta del gran nivel que exhibió Aleix Espargaró en el test reservado a probadores, novatos y Yamaha (su mejor tiempo, cercano al 1:56, le habría bastado para ser cuarto en parrilla en el GP de Malasia 2025).

Con este bagaje llega a 2026 el equipo oficial, liderado por Alberto Puig, y en el que Mir y Marini lucharán por conseguir grandes resultados, en busca de mantener su puesto en la escudería. Y es que Honda va a ser una de las protagonistas del mercado, después de la noticia revelada por Motorsport.com hace unos días de que Fabio Quartararo recalará en este garaje a partir de 2027.