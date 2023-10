Rins: "Este fin de semana es de aprendizaje, de vuelta al cole"

Alex Rins es uno de los cinco pilotos, junto a Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Luca Marini y Enea Bastianini, que llegaba tocado al Gran Premio de Indonesia de este fin de semana. Mientras que, de todos ellos, solo el menor de los Márquez Alentà no podrá continuar en Mandalika, Rins sí podrá continuar después de pasar por un proceso similar hace un par de semanas en Japón.

Ausente desde que se fracturó la tibia y el peroné de la pierna derecha en la carrera al sprint del GP de Italia, allá por junio, el barcelonés forzó para volver en Motegi y comprobar de primera mano cómo estaba avanzando la lesión. Sin embargo, el dolor fue muy grande después de los entrenamientos libres y tuvo que parar.

Rins volvió a la acción en Indonesia, y completada la primera jornada del evento pudo encontrarse con mejores sensaciones, que le permitirán continuar, al menos aguantando el dolor. Eso sí, al del LCR aún le queda trabajo para rodar en tiempos competitivos ante la falta de rodaje en estos meses. Este viernes finalizó último en la Práctica, con un 1:32.426, a casi dos segundos del mejor crono de Aleix Espargaró.

El español valoró así el primer día de competición: "Estoy feliz, porque podemos continuar con el Gran Premio. Con dolor, algo menos que en Motegi, y teniendo en consideración que esta pista es prácticamente toda a derechas. El dolor es más soportable y me veo algo competitivo. Es cierto que estamos últimos, esa es la realidad, pero este no es el objetivo que nos marcábamos para esta carrera".

"Creo que tenemos que volver a coger la velocidad y la fuerza encima de la moto, estoy que me caigo por los suelos de cansancio. Es coger otra vez el ritmo a la moto, probar las nuevas mejoras que han ido trayendo... Esta tarde he rodado con el carenado nuevo que trajeron a mitad de año y he ido más rápido, pero sí que es cierto que, al ser una moto que cuesta más hacer los cambios de dirección, me he cansado mucho más. Pasan factura estos tres meses y medio sin moto", siguió.

Rins explicó cómo está avanzando la lesión: "En Motegi [seguir] era imposible, el dolor superaba las ganas de seguir. Durante el Gran Premio hicimos un tratamiento con anestesia local, antiinflamatorio, y me ha ayudado mucho a mejorar el problema que tenía. El callo óseo que se estaba formando estaba tocando al músculo, y era eso lo que me hacía no poder seguir. Aquí me duele, pero puedo seguir".

El catalán no descartó volver a operarse a corto plazo para hacer alguna limpieza: "Tengo que ir viendo cómo me voy sintiendo. A día de hoy, hay algunos movimientos que me duelen, y algunos tornillos que noto cuando me paso la mano. Si no hay peligro, seguro que alguna extracción hacemos. No sé cuándo, tiene que soldar todo primero".

Rins reconoció que no seguir en Indonesia era una de sus hipótesis: "El plan que me había hecho en mi cabeza era que, si aquí no podía seguir con el gran premio, volvía a casa y le daba un poco más de tiempo a la pierna. No habría ido ni a Australia ni a Tailandia. Ahora, creo que sí. Pero el resultado [en Phillip Island] no será el del año pasado, ni de coña".

"Este fin de semana es de aprendizaje, de la vuelta al cole. Cuando llevas tanto tiempo parado y la fractura no ha consolidado del todo, necesitas un periodo de adaptación. Lo importante, que es la tibia, donde está la mayor parte del material quirúrgico, no me duele. Creo que estamos fuera de peligro de hacer más daño a la lesión", añadió.

Preguntado sobre la hazaña de Bezzecchi, que se lesionó el sábado, se operó el domingo, llegó a Indonesia en la noche del jueves y fue tercero en la Práctica de este jueves, Rins lo dejó claro: "Cuando te pones el casco, 'te olvidas' de la lesión. Hay dolor, pero es mayor la concentración".

Por último, al hilo de cómo si han variado los protocolos médicos de MotoGP desde momentos tan fuertes como el mítico de Jorge Lorenzo en Assen, Alex apuntó: "Ha cambiado. Tener que hacer una revisión después del FP1 tiene que ver. Si te dan el 'apto' el jueves y te olvidas durante el fin de semana, es más peligroso", finalizó.