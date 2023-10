Bagnaia: "La última vez que pasé por la Q1 fue en Jerez, y gané la carrera"

Desde la carrera al sprint de Barcelona a principios de septiembre, de la que Pecco Bagnaia salió líder del Mundial con 66 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, el español ha recortado 63 puntazos al italiano en una carrera que ya nadie duda de que puede tener un final feliz para el corredor de Pramac, lo que sería un drama para el actual campeón del mundo, que este viernes alimentó un poco más su mal momento al quedar excluido del pase directo a la Q2. O lo que es lo mismo, no fue capaz de acabar entre los diez primeros del día. Eso, sin duda, es una muestra de debilidad que, sin embargo, Pecco minimizó ante los periodistas, permitiéndose bromear: "Ayer se habló mucho de Marc Márquez y hoy quería ser yo el centro de atención", soltó entre risas.

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nunca me hubiera imaginado verme fuera de la Q2, porque las sensaciones son muy buenas. Finalmente he vuelto a sentirme muy bien en frenada, a la entrada de las curvas, que era lo que me faltaba un poco respecto de Martín", explicó Bagnaia, que en su último intento, cuando venía para colocarse entre los cinco primeros, sufrió una salida de pista, un error que le condenó a la Q1.

"Nos falta un poco de electrónica, porque la moto se ha vuelto un poco nerviosa. Por suerte, la parte electrónica no es tan preocupante como la de chasis, de modo que estoy algo más tranquilo. Pero hay que resolverlo", apremió a sus ingenieros.

Pecco no tiene dudas de que este sábado logrará pasar a la Q2 y, una vez ahí, situarse en una buena posición de salida para poder tener opciones en carrera.

"De ritmo de carrera hemos hecho todas las pruebas que podíamos hacer. En ese sentido, creo que mi ritmo está muy en la línea de los más rápidos. Me falta un poco de degradación de las gomas, sobre todo la delantera, que es un poco mayor", valoró.

El italiano pasado de lograr poles a tener problemas para acabar en primera fila, pero hizo un recordatorio de que ya este año tuvo un problema similar y lo resolvió de forma muy eficiente.

"La última vez que pasé por la Q1 fue en Jerez, porque era lento, y gané la carrera. Esta vez no hemos pasado a la Q2 por otras circunstancias, pero estoy tranquilo. La serenidad es fundamental. Cuando un problema está muy localizado estoy seguro de que lo resolveremos", zanjó el de Turín.

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images