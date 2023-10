Gigi Dall’Igna: "Solo un tonto no querría a Marc Márquez"

El máximo responsable técnico de Ducati y número dos de la compañía de Bolonia siempre quiso tener a los mejores en sus equipos, ya desde la época de 250cc con Aprilia, y más ahora al frente de la casa de Borgo Panigale.

"La llegada de Marc Márquez es una operación hecha por el equipo Gresini, hay que decirles bravo porque era una situación complicada. Que un ocho veces campeón del mundo quiera correr con Ducati es algo que nos enorgullece y nos hace mucha ilusión", repite el italiano.

"No fue una decisión de Ducati, sino de nuestro equipo, que hizo bien su trabajo y se llevó a un piloto que es extremadamente fuerte. Estoy contento de tener un piloto tan fuerte", añade.

En una entrevista, Márquez aseguró que si Dall’Igna hubiera llegado a Honda, como se intentó, el se hubiera quedado. "Eso hay que preguntárselo a él, supongo que sí. Sólo él puede responderla".

Dall’Igna tuvo la oferta de Honda sobre la mesa pero prefirió seguir en Ducati.

"He luchado mucho durante estos años. Ahora que estamos recogiendo los frutos, me parecía estúpido marcharme. Tengo un grupo fantástico, tanto técnicamente como en cuanto a pilotos. Quiero volver a ganar, no me gusta acabar segundo, me pone físicamente enfermo. Ducati es el mejor sitio para estar ahora mismo".

No son pocos los que creen que si Marc va bien con Gresini en 2024, podría dar el salto al equipo oficial Ducati en 2025.

"En tantos años de carreras, he comprendido que sólo hay que mirar al año que viene. 2025 está demasiado lejos, las cosas cambian rápidamente".

Y no descarta una atención especial sobre Marc.

"Lo sabremos pronto, no sé si estará ya en Valencia con nosotros. No creo que necesite nada especial, seremos deportivos y daremos a todos nuestros pilotos la mejor oportunidad de expresarse".

Otra posibilidad es que Marc se vaya en 2025 o Gresini cambie de suministrador de motos.

"Me gusta pensar que él quería firmemente Ducati. Lo correcto es disfrutar de 2024 y ver qué pasa. Ya ha pasado que alguien llega y luego se va de Ducati, pero los secretos que se llevan son limitados. Es mucho peor cuando se va un técnico, eso es un gran problema".

La irrupción de Márquez puede ser un tsunami para el equilibrio que viven los pilotos Ducati.

"El riesgo está ahí, Marc es un piloto difícil de manejar, pero tenemos que ser buenos gestionando una situación así. Nos hemos hecho fuertes en las últimas temporadas, con muchos desafíos internos entre nuestros pilotos".

Pese a insistir en que Ducati no buscó a Marc, el catalán siempre ha sido una debilidad de Dall’Igna.

"Marc es uno de los campeones más importantes de la historia del motociclismo. Sólo un tonto no quiere a Márquez. Siempre ha sido uno de los objetivos a lo largo de los años, no encontrábamos la oportunidad de trabajar con él. Sucedió casi por casualidad y lo aceptaremos de buen grado. Intentaremos no arruinar el equilibrio que se ha creado a lo largo de los años, haciendo que el clima sea tranquilo para todos", aclara definitivamente la postura de Bolonia al respecto.

Luigi Dall'igna Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images