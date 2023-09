Rins confirma "grandes mejoras" en su pierna pese a su 'no apto' en Japón

Alex Rins aceleró en su proceso de recuperación y quiso estar en el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se disputa este fin de semana en Motegi, para poder comprobar el estado de su lesión en la pierna derecha, que se fracturó a principios de junio en la carrera al sprint del GP de Italia. El español era consciente de que no sería fácil completar todo el evento, y tras sufrir mucho dolor en los entrenamientos de este viernes, recibió el 'no apto' de los médicos del campeonato para seguir corriendo.

El Team LCR, que montará como sustituto a Stefan Bradl, confirmó tras la Práctica que el barcelonés había sufrido al pilotar la Honda, algo que se pudo ver solo con mirar a sus tiempos de la jornada: último en las dos sesiones, marcó un 1:47.587 en el FP1 de la mañana, a casi dos segundos del mejor tiempo, y un 1:47.236 en la sesión vespertina, a más de tres segundos y medio del récord de Brad Binder.

Sin embargo, la primera jornada en Japón ha tenido su parte buena para Rins. Así lo confirmó el #42 tras los entrenamientos, al declarar a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, que sí que ha sentido "grandes mejoras" sobre la moto en comparación al último mes, cuando hizo un test privado en MotorLand Aragón.

"Ha sido duro, pero también ha estado bien", empezó diciendo. "He sentido grandes mejoras en comparación a la última vez que me subí a la moto. He podido hacer muchas vueltas por la mañana, no tantas por la tarde por el dolor por la pierna. Pero más o menos es lo que estábamos buscando, probar la pierna y ver hasta dónde podíamos llegar con el dolor".

Así, Rins no se rendirá y volverá a probar suerte en el GP de Indonesia de dentro de dos semanas: "Mañana no seguiré porque el dolor es muy alto. Así que continuaremos con nuestra recuperación. En Indonesia lo intentaremos otra vez. En comparación con el último mes, hemos mejorado mucho. Es verdad que Indonesia es muy pronto, en dos semanas, pero espero tener un poco más de consistencia, para hacer más vueltas, y veremos dónde estamos".

El catalán seguirá por tanto con su recuperación: "Lo más difícil para mí en la moto es hacer las curvas, girar y aguantar la moto con una pierna, ahora mismo. Necesito escuchar a los doctores, porque me permitieron venir aquí, pero dijeron que si sentía suficiente dolor, que, por favor, parara. La fractura está yendo mejor, pero aún no está al 100 por 100", finalizó.