Quartararo: "Yamaha intenta encontrar soluciones donde no las hay"

Fabio Quartararo vuelve a estar molesto. Tras terminar 13º en la Práctica de MotoGP en Misano, el sábado tendrá que volver a pasar por la Q1 en la clasificación del Gran Premio de San Marino. Un nivel que no le sorprende tanto, pero que no borra su incomprensión con respecto a la hoja de ruta establecida por Yamaha.

Al manillar, el francés lo dio todo durante sus tandas y sintió que no podría haberlo hecho mejor. "Es el mejor tiempo que he marcado en esta pista, excepto en un test en el que las condiciones son diferentes, con más agarre", subrayó. "No esperábamos nada mejor en términos de tiempos hoy".

"Para ser sincero, estaba realmente a tope. Por eso cometí un pequeño error en la última vuelta, cuando pisé el verde. Al final, si no intento hacer cosas diferentes, no puedes mejorar realmente. Pierdes mucha aceleración, velocidad y aerodinámica. Estamos a ocho décimas, lo que es enorme en una pista pequeña como Misano".

Basándose en su actuación del pasado domingo en Barcelona, el campeón del mundo en 2021 mantuvo la puesta a punto de 2022, a la que había regresado. "Es mejor", confirma, con la satisfacción de poder señalar las dolencias crónicas de su moto en una pista donde el agarre es mucho mejor que en Cataluña. "Creo que es interesante ver que en ambos [tipos de] condiciones, todavía estamos muy, muy lejos".

El problema, por tanto, para Fabio Quartararo es el tiempo que ha perdido probando con un paquete aerodinámico del que no quiere oír hablar desde hace tiempo. Durante los entrenamientos se dedicó una tanda a ello, y claramente no fue del agrado del de Niza.

"Los japoneses querían volver a probar la aerodinámica por tarde", explica. "Estaba muy claro que no era tan buena. Querían hacerlo de nuevo y perdimos otra tanda en la Práctica. Quizá esa tanda podría haber cambiado las cosas y podríamos haber pasado directamente a la Q2. Cambia cada fin de semana, pero creo que intentan encontrar soluciones donde no las hay. Es complicado de entender".

"Cuando ya lo has probado tres veces y sabes que no es tan bueno, hay cosas positivas pero también hay muchas negativas. Cuando pones en la balanza lo positivo y lo negativo, no puedes perder tanto tiempo en un gran premio. Especialmente en una sesión en la que tienes una hora y es la única en la que puedes clasificarte para la Q2. Hemos perdido cinco o seis vueltas en las que deberíamos haber probado otra cosa en la moto", siguió el de Niza.

Así, Fabio Quartararo también espera el test del lunes con el doble de ganas. "Va a ser decisivo para mi futuro, así que... Claro que estoy pensando en ello", admite. "Estoy aprensivo en el buen sentido y en el malo, esperando que realmente tenga algo bueno y que realmente haya algo positivo, que no salgamos con una mala nota del lunes", finalizó.