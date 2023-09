Bagnaia: "¿Marc en Ducati? Estaría contento, sería una buena pelea"

El dolor seguía siendo grande, pero Pecco Bagnaia no se achantó este viernes en los entrenamientos del Gran Premio de San Marino. Apenas cinco días después de la terrible caída de Montmeló, en la que la KTM de Brad Binder le pasó por encima de la pierna tras un violento 'highside', el piloto de Ducati volvió a la pista hoy en Misano.

El vigente campeón del mundo sacó a relucir todo su carácter, intentando sortear las dificultades y al final consiguiendo cuajar una buena actuación, ya que terminó séptimo y con ello consiguió el acceso directo a la Q2.

"Es increíble el rendimiento que hemos tenido, teniendo en cuenta la situación en la que estamos y los días que han pasado desde el golpe", empezó diciendo Pecco. "El primer impacto fue de 24 G y el segundo de 23 G, así que es algo absolutamente increíble. Tengo que decir que se notan mucho, pero estoy muy satisfecho y contento, no se nota porque estoy muy cansado. Estar en el Top 10 hoy es casi como una pole: ha sido fantástico y también he visto a mucha gente emocionada en el box. Era importante hacerlo bien más por mí que por el resultado. Lo importante es que hemos empezado con buen pie".

Cuando se le preguntó cómo podía sobrellevar una fuerte caída como la de Barcelona, continuó: "Haciendo eso, pilotando enseguida. Lo primero que se enseña a un niño cuando se cae de la moto es a levantarse y volver a montar. Es más o menos lo mismo. Mentalmente, necesitaba volver a subirme a la moto, porque el golpe fue fuerte. Hacerlo aquí, con la afición que tenemos, y así, era fundamental para mí. Pero sobre todo [se trataba de] ser rápido enseguida".

Sobre las sensaciones que sintió nada más pisar la pista, no tuvo dudas: "Malas, sinceramente. No entendía muy bien cómo subirme a la moto. Me dolía al pilotar como siempre. Luego también he corrido algunos riesgos al intentar cambiar la forma. Todo ayudó a encontrar una solución para la tarde, cuando me sentí mejor. En teoría, el hematoma debería bajar por la gravedad. Cuando baja por debajo de la rodilla puede ser una ventaja, pero de momento ese es el principal problema y las primeras vueltas han sido bastante duras".

Ya en 2020 Bagnaia llegó a Misano tras una lesión, una fractura de tibia sufrida en Brno, pero en aquella ocasión consiguió su primer podio en MotoGP. Este año, en cambio, ganó en Mugello después de fracturarse al astrágalo en Le Mans. Pero en este caso la situación es muy diferente.

"En 2020 tuve 21 días [de diferencia] antes de volver a subirme a la moto. Después de Le Mans, volví tras cuatro días en Mugello, pero tuve tres semanas para recuperarme antes de la carrera. Aquí sólo tuve cinco días y el nivel de dolor es más intenso, aunque en teoría debería bajar antes. En teoría, para el Gran Premio de India debería estar bien. Pero era crucial volver enseguida, apretando los dientes. Sabía que íbamos a pasar por esto, así que hay que aceptarlo y trabajar en ello".

Entre otras cosas, tampoco está siendo fácil plantear el fin de semana. Por eso, de momento, prefiere no marcarse ningún objetivo para las carreras. "Dormir ha sido lo más difícil, porque no sabía cómo ponerme: los 24 G de los que hablaba antes los tenía en el coxis y dormir con el culo dolorido no se lo recomiendo a nadie. Era muy complicado incluso ir al baño. Por lo demás estaba bastante bien cuando encontré la postura. Tenía a mi novia, que me llevaba a todas partes, pero todas las personas que trabajan conmigo me ayudaron mucho. Sería feliz si me fuera satisfecho con lo que hemos conseguido. No tengo un objetivo concreto, la verdad. De momento diría que un Top 5, pero lo que tenga que venir vendrá".

De cara a la sprint, el líder del Mundial también intentará combatir el dolor recurriendo a la medicación: "Tenemos un programa de analgésicos. Hoy hemos empezado con una dosis muy suave y mañana sin duda necesitaremos algo más fuerte. Esta tarde he probado algo y me ha ayudado un poco".

Por último, Bagnaia no pudo dejar de comentar el rumor que concentra la atención este fin de semana: la posibilidad de que Marc Márquez se suba a una Ducati con los colores del Gresini Racing. Y fue interesante descubrir que el #1 estaría abierto a este escenario: "Estaría contento, porque podríamos tener una buena lucha. Si viniera a Ducati sería súper rápido desde el principio. Tener un piloto como él siempre es genial, así que estaría contento", finalizó.