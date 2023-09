El de Honda terminó 21º en el arranque del Gran Premio de San Marino, que se celebra este fin de semana en Misano. Al final del día, Joan Mir, que admitió que aún no tiene el feeling con la moto para seguir una rueda como hace Marc Márquez, dijo que ha dado un paso adelante y que el test del próximo lunes es, también para él, importante ya que no se ve "capaz" de aguantar un año más como este.

La primera valoración del #36 fue en torno a la 'Honda 2024 laboratorio' con la que Stefan Bradl esta participando como invitado este fin de semana.

"Honestamente, se un poco por dónde van los tiros, pero no se mucho más. Lo que se ve es lo que dice la hoja de tiempos y Stefan ha ido bastante rápido dentro de nuestro caos, ahora mismo. Personalmente, me ha costado mucho en la FP1 encontrar una base que me permitiera apretar, pero en la segunda sesión he podido estar más cerca, pero me ha faltado cuadrar la vuelta. Pero viendo el tiempo que ha hecho Stefan quiere decir que algo positivo hay allí".

Una de las características de Márquez es la capacidad para coger la rueda de otro piloto y sacar el tiempo, algo que Mir no hace, y la pregunta es porque no quiere, no sabe, no puede o es un riesgo que no merece la pena.

"No, no para nada, el riesgo el mismo yendo detrás de alguien que hacer la vuelta solo. El tema es que estoy en un momento diferente al de Marc, él lleva muchos años con esta moto y aunque ahora se esté sufriendo más el carácter de la moto siempre ha sido el mismo. El entiende muy bien los puntos positivos y yo estoy en periodo de entender lo que necesito, estoy en una fase diferente. Seguramente el próximo año ya podré hacer estas cosas y jugar un poco más", dijo.

Pese a todo, Mir dijo que las cosas van mejorando poco a poco. "De donde venimos a principio de año, de todas las caídas y lo mal que lo hemos pasado, estoy en un periodo de volver a recuperar todo, sentirme bien encima de la moto, aunque la posición no sea buena, he dado un paso adelante".

El campeón de 2020 valoró también la aparición de Dani Pedrosa como wildcard y sus grandes prestaciones, aunque admitió que pilotos probadores tan rápidos, como el catalán o Michele Pirro, pueden llegar a distorsionar un fin de semana de carreras.

"Hace unos años era inviable que un piloto probador pudiera ir tan rápido, pero hoy en día, con toda la electrónica y las alas, puede pasar. Dani es un tío que sabe realmente ir en moto y Pirro ha dado muchas vueltas aquí, son capaces de ir muy rápido porque conocen el límite de la moto. Todos sabemos quien es Dani, pero sí que sorprende que estén todos ahí delante, eso significa que algo ha cambiado en MotoGP".

Por lo que respecta al test del lunes, que para Márquez parece ser decisivo, también es muy importante para un Mir que, sobre el papel, parece que está decidido a cumplir el año de contrato que le resta con Honda.

"El test del lunes lo afronto con una mentalidad prudente. Es muy difícil darle la vuelta a la tortilla completamente. La primera sensación será la buena, porque esta pista tiene mucho agarre, tiene trampa, y puede distorsionar un poco las cosas, no es el mejor circuito para probar una moto nueva, se pueden malinterpretar muchas cosas", aseguró.

"El test del lunes también es decisivo para mi porque me costaría muchísimo hacer otro año como este, no sé si sería capaz", zanjó el mallorquín.

