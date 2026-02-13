Ir al contenido principal

Declaraciones
MotoGP Test oficial de Sepang

Raúl Fernández, "contento" tras Sepang, pero sin plasmar su estilo de pilotaje

Raúl Fernández acabó el test de Sepang contento con la mejora de la Aprilia para MotoGP 2026, pero no con el potencial que aún no ha podido explotar a una vuelta

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández cerró un test de Sepang a priori positivo. El piloto español pudo completar un arranque de pretemporada 2026 de MotoGP sin contratiempos, ya que en pasadas temporadas se había visto afectado por diversos problemas físicos que le habían impedido empezar el curso con buen pie. Por ejemplo, el año pasado tuvo que abandonar Malasia antes de tiempo para someterse a una operación en la mano izquierda, por una fractura que sufrió tras una violenta caída.

El resumen del test de Sepang:

En cuanto a tiempos, el madrileño cerró el último día, en el que se concentraron simulaciones de 'time attack' y de carrera sprint, de los primeros ensayos invernales con el séptimo mejor registro. Con un 1:57.245, se quedó a ocho décimas del líder de la jornada, Alex Márquez, y a 7 décimas del mejor entre las Aprilia, Marco Bezzecchi, que realizó una gran tanda por la tarde.

Al término de las pruebas en Sepang, Fernández hizo balance de los tres días. Y tras destacar la falta de problemas físicos, comentó que acabó contento, especialmente por haber elegido el paquete aerodinámico ideal para la nueva RS-GP26. Aunque aún tiene trabajo que hacer, especialmente a una vuelta, donde no pudo sacar el máximo partido.

"Me siento bien. Porque después de dos años sin terminar el primer día de pruebas, ahora me siento bien al terminar destrozado después de tres días de ensayos. Ha sido un test muy importante porque, en cuanto a todos los paquetes aerodinámicos, teníamos que estar convencidos de lo que queríamos antes de ir a Tailandia, ya que no tenemos tiempo suficiente para prepararlo todo", empezó diciendo.

"Si decidiéramos otros paquetes aerodinámicos en Tailandia, no tendríamos tiempo para homologarlos. Así que, en este sentido, estoy muy contento porque hemos decidido algo que me gusta. De todos modos, hay algo con lo que todavía no me siento muy cómodo en la moto. Así que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. El problema, o lo peor, ha sido el 'time attack', sobre todo cuando queremos volver a usar los neumáticos blandos para hacer una vuelta más rápida. No puedo hacerlo. Me siento incómodo con la moto. No puedo plasmar bien mi estilo de pilotaje en este momento".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Foto de: Dorna

"El año pasado, desde la mitad hasta el final de la temporada, cambiamos en clasificación, y el resultado en carrera fue bastante diferente. Por lo tanto, significa que tenemos que preparar un poco mejor la moto para el 'time attack'. Así que ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora en Tailandia. Intentar comprender cómo podemos sacar más potencial con los neumáticos blandos. Pero, en general, estoy contento con el test", siguió.

Cuestionado sobre por qué se sentía "incómodo", el corredor de Trackhouse quiso matizar sus palabras: "Quizás me he expresado mal. Siento que no puedo utilizar mi estilo de pilotaje en las vueltas más rápidas. No me siento incómodo, porque con neumáticos usados y en ritmo de carrera sí me siento cómodo con la moto. Pero, sobre todo, cuando tenemos mucho agarre en la pista, no siento que haya tenido una ganancia".

"En cuanto a la moto, creo que Aprilia ha hecho un trabajo realmente bueno. Y la moto vuelve a ser competitiva. Como se ha vuelto a ver con Marco Bezzecchi en su vuelta rápida, ha sido súper rápido. Pero tenemos que encontrar algo. Tenemos que saber qué hacen durante el test para intentar mejorar a una vuelta. Porque creo que si mejoramos la vuelta rápida, el ritmo de carrera siempre estará ahí", cerró.

