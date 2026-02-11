El invierno no ha ido exactamente de la forma en que Jorge Martín lo había planeado. A pesar de reaparecer en Valencia, la última prueba de la temporada pasada, después de causar baja en las cuatro citas anteriores, como consecuencia del accidente sufrido en Japón, en el que se rompió la clavícula derecha y el escafoides izquierdo, el español no se libró de las molestias con el paso de los días.

La situación se agravó de forma inesperada, estando en casa, cuando el piloto fue a coger una botella de agua: "Comencé a notar dolores, tanto en la muñeca como en la clavícula. De repente noté un pinchazo muy intenso en la zona clavicular", recuerdaba el piloto de Aprilia, la semana pasada, desde el circuito de Sepang. Aquella señal le llevó a pensar que tal vez había algo que había que revisar.

"Jorge me llamó al terminar la temporada para pedirme consejo. Yo le recomendé que visitara a los doctores que me habían operado en el pulgar [2023] y el hombro, el invierno pasado, y le pasé su contacto", explica Márquez a Motorsport.com.

Dicho y hecho. Martín se puso en contacto con el equipo del doctor Ignacio Roger de Oña, en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, que le recomendó que se volviera a intervenir, en este caso para practicarle un injerto de hueso de la cadera en la clavícula afectada.

OK médico para subirse a la moto

Las señales son visibles cuando Martín se levanta la camiseta para mostrar las dos incisiones en la parte baja del tronco, de donde le extrajeron la materia ósea que luego le colocaron en la clavícula.

"Ahora tengo la clavícula más reforzada que nunca", bromeaba el madrileño, que prefirió mantener las operaciones en secreto, a la espera de saber si iba a poder participar en las tres primeras jornadas de test, en Malasia, a principios de febrero. De hecho, el campeón del mundo de 2024 no dijo nada en el acto de presentación de Aprilia, que se llevó a cabo unos días antes, en Milán.

Martín publicó un post en sus redes agradeciendo el trabajo de los médicos Foto de: Redes sociales J. Martín

Fue Motorsport.com quien, después del evento, desveló las cirugías a las que fue sometido Martín en diciembre, y que finalmente le impidieron rodar en Sepang.

Este lunes, ‘Martinator’ fue a hacerse un último chequeo que confirmó que ya estaba en condiciones de volver a subirse a una moto de calle, algo que hizo el martes, en el circuito de Aspar, en Valencia.

Al mismo tiempo, el corredor espera poder participar en los segundos entrenamientos colectivos, que tendrán lugar el 21 y el 22 de febrero, en Buriram (Tailandia), donde el Mundial arrancará el 1 de marzo.