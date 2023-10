Quartararo no acaba contento con la nueva carcasa trasera de Michelin

Fabio Quartararo consiguió entrar en el Top 10 de la Práctica del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, que se disputa este fin de semana en Mandalika. El piloto de Yamaha marcó el décimo mejor tiempo (1:31.229), a siete décimas y media del mejor crono establecido por Aleix Espargaró en la Aprila, de 1:30.474.

'El Diablo' fue así el único piloto de la marca de Iwata entre los 10 primeros y, al término de la primera jornada en Lombok, confesó que estaba contento con el trabajo realizado a pesar de haber cedido casi ocho décimas con respecto al mejor registro.

Lo que le hizo especialmente feliz fueron las vueltas rápidas que marcó en la última parte de los Libres 2, en los que logró tiempos interesantes a pesar de verse afectado por la aparición de dos banderas amarillas, por las caídas primero de Jack Miller y después de Joan Mir.

"Hoy ha sido un día positivo, especialmente por la tarde", empezó diciendo Quartararo. "He hecho algunas buenas vueltas, sobre todo en el 'time attack'. Me han frenado un par de banderas amarillas, pero en realidad las vueltas han sido buenas. Así que, en general, ha sido un día positivo. Esperamos mejorar un poco más mañana".

Quartararo, de forma un tanto sorprendente, dijo que le habían sorprendido los nuevos neumáticos traseros llevados a Indonesia por Michelin, fabricados con una carcasa más dura. Esto le llevó a estar decepcionado con la elección realizada por la marca gala.

"Ayer [por el jueves] no sabía que los neumáticos eran diferentes. La carcasa del neumático trasero es más dura y eso me disgustó un poco. Sabemos que con las construcciones un poco más blandas solemos ir mejor. Pero al final no fue tan mal".

Quartararo también explicó por qué estaba contrariado con el nuevo neumático: no por un empeoramiento del rendimiento de Yamaha, sino porque con una carcasa más blanda los rivales a menudo estaban menos lejos.

"Con todos los neumáticos nuestra moto va igual, el comportamiento no cambia. Digamos que con neumáticos de construcción más dura los demás van más fuertes. Pero para nosotros es exactamente lo mismo. Con [carcasas] más blandas quizás los otros van más lentos".

Para concluir, el #20 no quiso mostrar muchas esperanzas de cara al sábado, puesto que, en las carreras al sprint, las M1 suelen tener problemas. La situación podría ir mejor, sin embargo, en la prueba larga del domingo.

"Mañana será la primera vez para todos en una carrera al sprint en Mandalika, pero será difícil para nosotros. A menudo nos va peor en la sprint que en la carrera del domingo, así que espero que la situación sea la misma aquí", remachó Quartararo.