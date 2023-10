Martín: "Si puedo intentaré salir de aquí líder, ese es el objetivo"

El sábado 2 de septiembre, hace un mes y diez días, Pecco Bagnaia, tras acabar segundo la sprint del Gran Premio de Catalunya, amplió su ventaja en el liderato del Mundial a 66 puntos sobre Jorge Martín, que acabó quinto. A partir de ahí, el italiano se fue al suelo el domingo y, poco a poco, el español le ha ido recortando la distancia hasta situarse, hace dos semanas en Japón, a solo tres puntos, un bocado de 63 que, a falta de seis grandes premios para el final del curso, deja el título absolutamente abierto.

Aunque Bagnaia sigue siendo el líder y el defensor del título, además de ser el piloto oficial de Ducati, la sensación ahora mismo es de que Martín viene en remontada, que el italiano está sintiendo la presión y que pasar por la Q1 este sábado en Mandalika no es otro fallo más fruto del empuje del corredor español.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eso sólo lo sabe él, pero estar en la Q1 es un error", dijo Martín cuando le preguntaron si Bagnaia está sintiendo la presión de su persecución.

Para el español, tener que pasar por la Q1 es un riesgo grande, primero porque cualquier error te deja muy lejos en parrilla, y luego por la logística de hacer dos sesiones seguidas.

"Tendrá un neumático menos en la Q2 en caso de que pase", recordó.

Martín no quiere mirar fuera y se centra en su trabajo y sus prestaciones, y advierte de que, pese a todo, el paso de Bagnaia era muy bueno.

"Quizá siente un poco más de presión, pero en cuanto a ritmo yo no le veo nada mal, estuve mirando sus datos. No creo que se quede fuera de la Q2", fue su pronóstico.

Durante la carrera flag to flag de Japón, Martín llegó a colocarse momentáneamente líder del Mundial, cuando circulaba primero y Pecco por detrás de la tercera plaza, pero finalmente el italiano subió al podio y mantuvo el liderato. Entonces Jorge dijo no tener prisa para consumar el sorpasso, algo que quizá ahora ve de otra manera y le gustaría colocarse primero ya este fin de semana.

"Si puedo, ese será el objetivo, porque estamos muy cerca en el Mundial, pero pienso día a día. Hoy estoy contento, aunque fue difícil por la elección de los neumáticos, me siento a gusto con la moto. Lo importante era entrar en la Q2 y me siento fuerte para mañana, con el asfalto más limpio, las Ducati mejorarán. No estamos tan lejos como dice la clasificación", dijo en referencia a ese 5º puesto a 0.400 de Aleix Espargaró.

"Quizá Aleix está un paso por delante del resto, pero respecto a Maverick Viñales, me siento más rápido", valoró.

Tras lo sucedido en Buddh, donde Martín sufrió una deshidratación durante el carrera, el corredor no se ve tan afectado por la humedad reinante en Lombok.

"Por la mañana me costó un poco, pero por la tarde estuve muy bien. No es como en India. Espero que no me pase de nuevo. De todos modos, esta pista es muy física y se necesita pilotar fino", zanjó el de San Sebastián de los Reyes.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images