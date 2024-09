Quartararo y su viernes "terrible" en Aragón: "No sé qué esperar de la moto"

Pocos han tenido un viernes peor en el Gran Premio de Aragón de MotoGP que Yamaha. En una pista complicada por las condiciones de agarre, después del reasfaltado que se ha acometido en MotorLand, la casa de Iwata se ha visto condenada a sufrir en el arranque de la duodécima cita de la temporada, a pesar de que han montado algunas actualizaciones para validar, como la nueva aerodinámica.

Un ejemplo claro ha sido Fabio Quartararo. El francés empezó el día en la 18ª posición de los Libres 1, con un tiempo de 1:50.011 a más de segundo y medio del mejor registro de Marc Márquez, y lo acabó antepenúltimo de la Práctica, en la que además se fue al suelo: 20º con un 1:47.401, a 1.6 segundos del tiempo de referencia, de nuevo del #93.

Tras bajarse de la M1 y hablar ante los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, el campeón de 2021 describió el viernes como "terrible", destacando el ángulo de inclinación que la máquina japonesa ha perdido en comparación a 2022, cuando aún era medianamente competitiva, aunque acabó perdiendo el título frente a la Ducati de Pecco Bagnaia.

"Esta mañana ha sido bastante terrible para nosotros, especialmente, y también la tarde", empezó resumiendo Quartararo. "Al menos para nosotros, el nuevo asfalto ha sido bastante crítico en los Libres 1, y también en la Práctica. Las sensaciones con la moto no han sido muy buenas. Hemos perdido mucho ángulo de inclinación, no entendemos por qué".

"Y me caí por la tarde, así que tuvimos que salir con motos diferentes, que no debíamos usar, porque una moto tiene especificaciones diferentes, así que tuve que adaptarme bastante rápido. Y sí, las sensaciones no fueron muy buenas", siguió, al hilo de las pruebas que está realizando Yamaha con las actualizaciones introducidas en el test privado de Misano.

Una de ellas es una nueva aerodinámica, pero el de Niza sigue sin notar una ventaja excesiva: "La usé, pero no hay mucha diferencia. Puedes ver que el kit es un poco más estrecho. Supone una pequeña diferencia, pero para ser sincero, en Misano fue ligeramente mejor, así que decidimos usarlo aquí. Yo aquí no he usado la aerodinámica antigua, así que realmente no he podido sentir la diferencia. Lo que sé es que sólo me queda un [kit]".

Lo que más desazón provoca al galo es que no comprende la M1, ya que le ofrece respuestas diferentes con el paso de las vueltas, sin seguir un patrón claro: "Hemos perdido entre 3 y 5 grados de inclinación en comparación a 2022. El ángulo es completamente diferente, y la sensación sobre la moto es completamente incomprensible. No lo entiendo. No sé qué esperar de la moto. En una vuelta es genial, y en otra es totalmente diferente. No está tan mal a una vuelta, pero no entiendo cómo podemos volver [al feeling] de hace dos años".

Y otra gran deficiencia sigue siendo el 'grip': "Para ser sincero, nunca he usado una moto con tan poco agarre. Quiero decir, puedo entender que todo el mundo quiera tener más agarre. Es lo que a todo el mundo le gusta para ir más rápido, y lo que todos necesitan. Pero ahora no es que lo necesitemos, es que no lo tenemos. No tenemos agarre mecánico, la tracción no es lo peor, pero en el rendimiento en frenada y para inclinar la moto rápido es donde realmente estamos sufriendo", remachó.