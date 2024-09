Márquez: "Ahora mismo no firmo el segundo puesto"

Marc Márquez voló en la primera jornada del GP de Aragón de MotoGP, pulverizando el récord del circuito y dominando las dos primeras sesiones de este viernes, algo que no conseguía desde Austin 2021. El jueves, en la previa, firmaba un segundo puesto en la meta, una resultado que "ahora no lo firmo", dijo antes de avisar "pero solo es viernes".

"Si la carrera fuera ahora no firmo el segundo puesto, pero es viernes. Hay que estar calmados, tener los pies en el suelo. Mi predicción es que mañana estará todo más apretado y el objetivo es estar en primera fila de parrilla, segunda como peor. Más atrás no tienes opciones ni en la sprint ni el domingo en la carrera, así que seguiremos pilotando con la misma intensidad", explicó.

"En Austria ya dije que había ido muy bien el fin de semana, aunque no se vio reflejado en el resultado, pero me sentía cómodo, cambiamos unas cosas que poco a poco me van ayudando, descubrimos cositas que van mejor para mi estilo de pilotaje. A partir de ahí hemos llegado este fin de semana a un circuito que es favorable y las condiciones eran perfectas para mi estilo de pilotaje. Y luego, porque las condiciones de la pista eran las idóneas para mí. La capacidad de adaptación es uno de mis puntos fuertes", argumentó para entender que culminara una jornada perfecta.

Aunque Márquez siempre intenta mantener las cartas boca abajo, esta vez su exhibición lo impide.

"No podemos engañar porque los papeles dicen que hemos sido los más rápidos; la lástima es que es viernes. Tuve la velocidad desde el principio, y eso ayuda mucho".

Pese a que todo apunta a que Motorland enmascara las diferencias entre la Ducati GP23 y la 24, Marc avisa de que llegarán.

"Mañana estará todo más apretado. Las Ducati de 2024 ya dieron un salto grande de la mañana a la tarde, y el de este sábado creo que aún será más grande", advirtió.

"Estoy un poco sorprendido, porque esperaba ser rápido, pero no tener tanto margen", dijo para entender las diferencias inusualmente grandes durante la jornada.

Tras una de las mejores jornadas desde que está en Gresini, Marc destacó lo mejor del día.

"Lo mejor es la sensación que he tenido. Me lo estaba pasando muy bien. Este ha sido mi mejor viernes desde 2021. Nosotros tendremos que mantener el nivel, y los otros se irán acercando".

El jueves le preguntaron, también, si le preocupaba que la primera victoria no estaba llegando y dijo que no le preocupaba porque habría oportunidades y Aragón podría ser una de ellas.

"De momento sí, ha sido mi mejor viernes en micho tiempo, así que estamos muy bien, mañana habrá que gestionar las circunstancias pero tenemos una buena oportunidad este fin de semana de lograrlo. Pero insisto, es solo viernes y no es la primera vez que tenemos un día bueno y luego se tuerce el fin de semana".