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MotoGP GP de Qatar

Viñales: "Me voy a hacer todas las pruebas posibles, y si tengo algo roto, me paro"

Maverick Viñales acabó igual de preocupado el GP de Qatar, tras reconocer que estaba valorando volver a bajarse de la moto por su lesión en el hombro izquierdo, y se someterá a múltiples pruebas para entender lo que tiene.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 10 nov 2026, 13:46

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Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Si para alguien ha cambiado la vida de una temporada para otra, ese es para Maverick Viñales. En el Gran Premio de Qatar 2025, el piloto español afrontaba una de sus primeras carreras al manillar de la KTM. Y, aunque fue sancionado por no respetar las presiones de los neumáticos, el de Roses dejó un magnífico sabor de boca: se mostró más rápido que Pedro Acosta y llegó a pelear por la victoria con Marc Márquez, cruzando la línea de meta en segunda posición.

Ahora, un año y medio después, la visita a Losail ha sido muchísimo peor para él. Viñales sigue arrastrando la lesión en el hombro izquierdo que sufrió en Sachsenring, y por más que ha parado, se ha operado y ha intentado recuperarse en este tiempo, lo cierto es que aún no tiene respuestas sobre qué le pasa exactamente, y qué le impide volver a estar al máximo.

El catalán ya había dejado claro durante la gira asiática que no estaba corriendo porque estuviera bien físicamente, sino porque si se quedaba en casa se quedaba sin cobrar. Y aunque se marchó de Sepang algo más positivo, explicando que tenía menos dolor, Losail le devolvió a su durísima realidad.

El de Tech3 explicó el sábado tras la carrera al sprint, en la que fue 15º, que estaba valorando volver a bajarse de la RC16 de nuevo, porque no tenía sentido continuar así, con el hombro izquierdo aún limitándole, y explicando que la situación le estaba resultando especialmente fuerte a nivel anímico.

El domingo, después de una carrera larga en la que fue 13º solamente por delante de Jake Dixon, Viñales explicó sus sensaciones sobre la moto y anunció que esta semana, a su regreso a Europa, se haría todas las pruebas médicas habidas y por haber para saber de una vez qué tiene, no descartando parar o incluso operarse si debe hacerlo.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es muy difícil. Es complicado, porque por más que tuviéramos un buen ritmo, avanzar es muy difícil. Porque todo lo que pierdes al inicio peleándote, ya no lo recuperas al final. Pero bueno, -2", empezó diciendo sobre las carreras que en teoría le quedan por delante a los pocos medios desplazados a Qatar, entre los que estaba Motorsport.com.

"Pienso igual que el sábado. La semana que viene me voy a hacer todas las pruebas que existen y que sean posibles: TAC, resonancia, artroresonancia... Todas las que sean posibles para entender qué tengo. Y si tengo algo roto, me paro. 100%". Porque no puedo ir más rápido de lo que voy ahora".

"Si algo está roto pararé, porque no tiene sentido continuar. No puedo mejorar, y no me gusta estar atrás. Odio cada vuelta que paso en esta situación. Así que, si descubro que algo no hay nada positivo y que no puedo mejorar, paro. No tengo motivación para continuar porque, si me siento así, no tiene sentido subirme a una moto y rodar al 50%. Así que veremos si hay algo roto y si puedo solucionarlo o no. Quizás necesite cirugía, o tal vez pueda recuperarme gradualmente quedándome en casa y siguiendo un programa de rehabilitación adecuado. Si eso no es posible, para mí, se acabó, porque es realmente muy complicado".

Los periodistas bromearon con él sobre el 'favor' que le va a hacer a Pol Espargaró si debe sustituirle en Portimao, una pista que al menor de los hermanos le trae muy malos recuerdos a raíz de las graves lesiones que sufrió en 2023. "Ya, lo sé. Pero ya me gustaría a mí estar al 100%. Mi problema es que no me recupero. Entonces, empiezo a preguntarme muchas cosas", indicó Viñales.

"En el equipo me dan mucho cariño. Entienden que estoy lesionado y que estoy poniendo todo para no pararme. Para no bajarme de la moto y acabar el fin de semana. Entonces, es lo que digo, pienso igual que ayer. Al final, la sensación es que puedo ir mucho más rápido, pero tengo una limitación física y no lo consigo. Además, que las sensaciones tampoco son fantásticas con la moto. Pero no consigo ir rápido", cerró un preocupado Viñales.

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