MotoGP GP de Qatar

Rivola: "El Mundial no lo ha perdido Aprilia, lo ha ganado Márquez; me quito el sombrero"

Massimo Rivola elogió la temporada 2026 de Marc Márquez a las puertas de lograr su décimo título mundial frente a unas Aprilia que parecían tener más que las Ducati: "A veces cuatro RS-GP no bastan para pararle, es un hecho".

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 9 nov 2026, 18:00

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez ya está a las puertas de conseguir su décimo título mundial de motociclismo, el octavo en la categoría de MotoGP. El piloto español tenía en Qatar su primera bola de partido para lograrlo, pero sus posibilidades eran remotas, y él mismo lo sabía, explicando que su objetivo era, ante todo, fabricarse una oportunidad mejor de cara a los grandes premios de Portugal y Valencia.

El multicampeón de Cervera ganó el sábado la carrera al sprint en Losail y el domingo, por más que fue con cautela desde el comienzo, cosechó un valioso segundo puesto. Así, podrá ser coronado el sábado de Portimao, en la prueba al sprint, si gana la carrera. Si no, le valdrá con sacarle dos puntos a Jorge Martín, que se encuentra a 60 puntos (además, puntuando también eliminará definitivamente la amenaza de Marco Bezzecchi, a 74, con esa misma cantidad de unidades aún en juego).

Por cómo ha sido la temporada y las dinámicas que se han visto a lo largo de los 20 grandes premios disputados, un debate se ha instaurado entre los aficionados y en el paddock en las últimas semanas: ¿el título lo ha ganado Marc Márquez (a falta, obviamente, de cerrarlo), o lo ha perdido Aprilia?

Probablemente, no haya que elegir ninguna de las dos realidades, puesto que las dos conviven. Cabe recordar que la casa de Noale salió del GP de Italia, sexta prueba del curso, con 102 puntos de ventaja de Bezzecchi sobre Márquez, aprovechando que el catalán se estaba recuperando de la enésima operación en el brazo derecho, y que en el inicio del curso la RS-GP se mostró más dominante que la Ducati. Luego, la Desmosedici ha igualado la contienda, pero generalmente la Aprilia ha sido más superior (pese a los errores cometidos durante 2026, llegarán a Portimao en la lucha por el Mundial de Constructores).

Pero, una vez que Márquez volvió a recuperar parte de su nivel tras la lesión sufrida en 2025, lo cierto es que no ha habido color. El #93 ha aprovechado todos y cada uno de los errores de sus rivales para completar la que será la mayor remontada de la historia de MotoGP. Desde Mugello, Márquez ha ganado 7 carreras largas (el que más en lo que va de campaña) y 8 sprints, un nivel imbatible para sus contrincantes.

La pregunta de quién ha tenido más culpa en el que será el resultado final de esta temporada se la transmitieron al término del GP de Qatar al CEO de Aprilia, Massimo Rivola. En una entrevista concedida a 'Sky Sport MotoGP', el italiano puso en valor el año del ilerdense, a la vez que lamentó que su fábrica no haya podido materializar en el título de pilotos la mejor actuación de su historia en la clase reina.

Cuestionado sobre si lo ha ganado Márquez o lo ha perdido Aprilia, Rivola contestó: "Lo ha ganado Marc Márquez. Sinceramente, él ha marcado la diferencia, y lo ha vuelto a hacer en la carrera de este domingo; fíjate en su diferencia con respecto a las otras Ducati. Por la forma en que ha sabido gestionar los fines de semana, ha sumado 37 puntos cuando sabía que podía hacerlo, ha salido airoso en los circuitos más difíciles, así que me quito el sombrero ante él, ante su palmarés, ante su experiencia y ante la forma en que gestiona también a la prensa. Nada es casualidad, Marc es realmente un grande".

Massimo Rivola, Aprilia Racing, Luigi Dall'Igna, Ducati

Foto de: MotoGP

Con todo, el ex de Ferrari en la Fórmula 1 prefiere ser optimista con la temporada de su gente: "Sin duda, veo el vaso medio lleno, porque en cualquier caso este año es un reconocimiento para la empresa, que ha hecho un trabajo magnífico, una moto magnífica. Por tanto, por toda la gente de Noale que trabaja de la noche a la mañana con ganas y cree en ello, estoy encantado desde este punto de vista. Y también este 2026 nos deja muy optimistas respecto a nuestro futuro. ¿Que nos hemos dejado muchos puntos por el camino? Sí, pero prefiero estar en esta situación que tener una moto lenta y pilotos lentos".

"Lo que más orgullo me da, como decía antes, es el trabajo realizado y el hecho de que, pase lo que pase, seguiremos creyendo en ello [pelear por el título] hasta la última carrera. No hemos tirado la toalla, hemos seguido intentando mejorar el rendimiento de la moto y el crecimiento de los pilotos; hay muchos aspectos positivos de los que estar orgullosos. Y, obviamente, los puntos perdidos, desperdiciados por una razón u otra, los tomamos como una lección para el futuro, pero repito, aún quedan dos carreras".

Siendo realistas, la corona de pilotos está prácticamente perdida, pero a Aprilia le quedará el consuelo de llevarse el título de equipos (le sacan 124 puntos a la escuadra oficial de Ducati) y pelear por el de constructores (salieron de Qatar a 8 puntos de la marca de Borgo Panigale).

"Sin duda, lo primero es el campeonato de equipos, que de hecho es como el de constructores en la Fórmula 1, porque es la suma de los puntos de tus dos pilotos. Y luego sí, el de constructores es sin duda un objetivo. Sinceramente, creo que nos lo merecemos. Además, creo que también deberíamos encontrar una forma de cambiar la forma en que se cuentan los puntos en el campeonato, porque tienes a un Márquez que por sí solo… Antes he oído decir que cuatro Aprilia a veces no bastan para vencer a Márquez. Es cierto, son los hechos", cerró.

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