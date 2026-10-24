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Viñales: "Si me quedo en casa no cobro"

Maverick Viñales denuncia la naturaleza de los contratos que rigen en MotoGP, y que propician casos como el suyo, este fin de semana en Australia, donde corre a pesar de su precario estado físico, porque si no KTM no le paga lo estipulado.

Oriol Puigdemont

Editado: 24 oct 2026, 9:56

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Maverick Viñales

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Viñales lleva más de un año arrastrando una lesión en el hombro izquierdo que sufrió durante el Gran Premio de Alemania de la temporada pasada, y de la que todavía no se ha podido recuperar. Las consecuencias de aquel accidente durante la cronometrada en Sachsenring fueron la luxación del hombro, además de una fractura en el troquiter con afectación en el ligamento supraespinoso.

Una avería que le llevó a pasar por el quirófano dos veces; primero para colocarle una placa y luego, casi un año después, para retirársela, al comprobar que le hacía más mal que bien. Fue durante el Gran Premio de Estados Unidos, la segunda parada de este calendario, que Viñales decidió parar, regresar a Europa y que los doctores le retiraran la placa. Desde entonces han pasado siete meses y el español sigue sin recuperarse, circunstancia que queda clara en sus estadísticas: es el último de entre los corredores titulares, con solo seis puntos, después de haberse perdido hasta siete eventos. Un rendimiento que le ha llevado a perder su plaza en la parrilla del año que viene.

Este fin de semana, Viñales se despide de Phillip Island, el circuito que siempre había sido su favorito y donde acumula una victoria y tres podios en MotoGP. Un lugar en el que siempre había volado y en el que este viernes y sábado se arrastró, por ese sufrimiento y limitación en la zona del tronco superior izquierdo que viajan con él.

Con las restricciones de movimiento que le condicionan, el cronómetro pone en duda que tenga demasiado sentido que haya viajado hasta Australia para retirarse en la séptima vuelta de la sprint, por culpa de los dolores, la inflamación y la postura, muy antinatural, que debe adoptar encima de la moto. "Para mí, competir así no tiene ningún sentido, porque soy el primero que no quiere estar detrás, y porque lo paso muy mal. Me duele el hombro, pero si me quedo en casa, no cobro", soltó Viñales, a la pregunta de Motorsport.com acerca del sentido que tiene competir en unas condiciones tan precarias.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La lógica de que el catalán corra siendo consciente de que no tendrá ninguna opción de pelear por nada más que devolver la moto al taller, es totalmente cuestionable. No obstante, según él no tiene otra opción porque así lo estipula el contrato que le vincula a KTM.

En el documento queda claro que solo puede perderse tres grandes premios, antes de comenzar a padecer recortes en el salario estipulado, en función de las citas que se pierda. "No puedo hacer nada. Obviamente, me lesioné en una Q1, corriendo para KTM, pero los contratos que firmas son los que son. Firmas que te puedes perder tres carreras, y a la cuarta te empiezan a descontar dinero", desveló el piloto de Roses (Girona), a quien este final de temporada se le hará muy cuesta arriba por la acumulación de carreras.

"En el doblete entre Indonesia y Japón, lo pasé fatal. Volví con una bursitis y líquido en el hombro, además de con los ligamentos muy tocados. Necesité una semana para recuperarme. El brazo necesita una carga de trabajo adecuada, y allí me pasé de rosca", ahonda el de Tech3, cuya alianza es directamente con el fabricante de las motos naranjas.

Este tipo de cláusulas, sin embargo, no son exclusivas del constructor de Mattighofen, sino que la mayoría de las escuderías las incluyen para tener atados en corto a sus pilotos.

A ojos de Viñales, ese debería ser una de las prioridades de esa eventual asociación que los corredores parecen finalmente decididos a crear. "Tenemos que presionar mucho para cambiar eso, porque este es un deporte de riesgo, y las lesiones son habituales. Ahora le ha pasado a Toprak (Razgatlioglu): una caída tonta y se perderá seis carreras", reflexiona Viñales.

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