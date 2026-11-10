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Tardozzi responde a Rivola: "Para ganar no basta solo con Márquez, hace falta todo el conjunto"

Davide Tardozzi destacó el trabajo que realiza Ducati para llevar al éxito a Marc Márquez, respondiendo así al director general de Aprilia Racing, quien señaló que fue sobre todo el #93 quien ha marcado la diferencia en 2026.

Matteo Nugnes

Publicado: 10 nov 2026, 12:28

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Ducati está a un paso de hacerse con su quinto título de pilotos en MotoGP, el segundo consecutivo con Marc Márquez. El piloto de Cervera tuvo una primera oportunidad de coronarse en el Gran Premio de Qatar, pero era muy complicada, ya que habría tenido que ganar la carrera larga y esperar que Jorge Martín no sumara ni un solo punto.

En su camino se encontró con un Marco Bezzecchi en plena forma, que a lomos de la Aprilia logró su sexta victoria de la temporada, pero una vez más el #93 corrió con gran inteligencia, al darse cuenta de que tendría que arriesgar demasiado para intentar plantarle cara al piloto de Rímini.

Por eso, se conformó con un segundo puesto que, sumado al séptimo de un 'Martinator' que sigue lidiando con la fractura del radio derecho que sufrió en Australia, le ofrece la oportunidad de sentenciar el título con bastante facilidad ya en la carrera Sprint de Portimão, dentro de dos semanas. En caso de victoria, ya sería campeón independientemente de los resultados de los pilotos de Noale.

El director del equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi, no pudo sino elogiar a su piloto cuando se presentó ante los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP' para analizar el fin de semana de Losail.

"Creo que Marc, en este momento, no solo es muy rápido, sino también muy maduro; la carrera de Losail también lo demuestra. Llevó a cabo una estrategia perfecta: sabía perfectamente —y eso es propio de un campeón— que Bezzecchi era más fuerte en el ritmo de carrera con el neumático trasero medio, por lo que le dejó escapar en las primeras vueltas y luego, a mitad de carrera, intentó recuperar todo lo posible para conseguir el segundo puesto. Así que, en mi opinión, ha sido una estrategia propia de un gran campeón, basada en el conocimiento de sus propias capacidades y en el respeto por las de los demás", afirmó Tardozzi.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El mánager de Faenza respondió a Massimo Rivola, director ejecutivo de Aprilia Racing, quien anteriormente había subrayado que este Mundial era más mérito del #93 que de la Ducati, y se le escapó un, "a veces no bastan cuatro Aprilia para vencer a Márquez".

"No bastan cuatro Aprilia, pero también hay seis Ducati y, a veces, ha ganado alguna otra Ducati. Así que enhorabuena a ellos por una moto excelente, pero quiero decir que lo que gana es el conjunto, porque, para bien o para mal, se necesita un piloto rápido, un campeón como el que tenemos nosotros, una moto competitiva y una gestión deportiva y técnica que funcione y que permita al piloto ganar el Mundial. Así que se necesita todo el conjunto, incluida la gestión deportiva", replicó cuando se le transmitió la pregunta.

Entre otras cosas, antes del parón veraniego, Tardozzi había dicho que, dada la situación del de Cervera tras su enésima operación en el hombro derecho, solo a partir de septiembre se volvería a ver al verdadero Márquez. Una predicción que se ha cumplido a la perfección, ya que tras la pausa estival ha conseguido nada menos que diez victorias entre sprints y carreras largas.

"La relación de Marc con todo el equipo, desde Gigi Dall'Igna hasta los mecánicos, creo que se caracteriza por una sinceridad absoluta respecto a todos los problemas, por lo que siempre nos ha expuesto su estado físico de la forma más clara posible. Así que para mí, al igual que para el equipo, estaba absolutamente claro que se necesitaban meses para recuperarse; luego, el -102 [de puntos respecto a Bezzecchi en Mugello] fue claramente doloroso, porque el GP de Italia supuso una derrota aplastante. Digamos que Mugello nos dio, como ya dije, el impulso necesario para creer aún más en nosotros mismos, para querer demostrar quién es Ducati, quién es Marc Márquez, quién es el grupo y quién es el equipo".

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El fin de semana de Qatar también estuvo marcado por el gravísimo accidente que sufrió Pecco Bagnaia en la primera vuelta de la carrera al sprint, en el que sufrió una doble fractura en el pie derecho por la que tendrá que ser operado. El piloto piamontés pareció recuperar por fin la conexión con la Desmosedici que le está faltando en la segunda parte de la temporada.

"Creo que nunca hemos dejado de trabajar por Pecco, él es un campeón, un piloto rápido. En Losail había encontrado lo que buscaba y lo que había perdido, es decir, poder frenar con el neumático trasero y entrar en las curvas con cierta velocidad. Este circuito tiene bastante agarre, por lo que se ha sentido cómodo desde el primer momento. Por eso, es una pena y nos da mucha pena que no haya podido participar en carrera, porque estoy seguro de que habría hecho dos actuaciones en en el Top 5".

Entre otras cosas, Tardozzi ha adelantado que, a pesar de la lesión, la esperanza es que pueda volver a la pista ya en Portimão, dentro de dos semanas: "A más tardar, le operarán el martes por la mañana, creo que en Turín, así que intentaremos que sea lo antes posible, porque su voluntad es, sin lugar a dudas, intentar estar en Portugal. Está claro que no podemos decidirlo ahora, porque primero tiene que operarse y los médicos tienen que darnos luz verde. Además, hay que ver cómo evoluciona el postoperatorio, pero la intención de Pecco cuando lo dejamos en el aeropuerto era estar en Portimão. Así que no hay duda de que estará en Valencia, pero esperamos de todo corazón poder contar con él en el próximo gran premio", concluyó.

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