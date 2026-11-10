MotoGP

Savadori renueva con Aprilia como piloto de pruebas y desarrollo hasta final de 2028

El piloto de 33 años, que acumula siete temporadas en ese rol con la compañía de Noale, seguirá en su puesto de probador de MotoGP tras anunciarse su renovación.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 10 nov 2026, 11:42

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Lorenzo Savadori

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nacido a 235 kilómetros al sur de Noale, en Cesena, Lorenzo Savadori debutó en el campeonato del mundo de 125cc en 2008 al manillar de una Aprilia, con la que compitió dos temperas más en la categoría pequeña y con la que ha mantenido una estrecha relación desde entonces. Tras pasar por los campeonatos de Superstok y SBK, donde compitió para Kawasaki, Ducati y Aprilia (2015-2018), tomó parte en el ya desaparecido campeonato de motos eléctricas, MotoE, con la marca de Noale en 2019.

Diez años después de su última aparición en el Mundial de 125cc, Savadori regresó al paddock de MotoGP durante la pandemia de 2020 para disputar tres grandes premios con el equipo oficial Aprilia, convirtiéndose ese año en piloto de pruebas, un papel que ha mantenido hasta ahora, anunciando el equipo italiano la renovación hasta final de 2028.

En estos siete años como probador y desarrollador de la RS GP, Savadori ha tomado parte, por uno u otro motivo, en un total de 45 grandes premios de la máxima categoría, convirtiéndose prácticamente en piloto permanente en 2021, cuando tuvo que reemplazar a Aleix Espargaró y completó diez grandes premios, y el pasado año, cuando la lesión de larga duración de Jorge Martín llevó a Savadori a competir en 13 grandes premios. Este año, el piloto italiano ha competido en dos grandes premios, en Jerez como 'wild card' del equipo Aprilia, y en Aragón, con Trackhouse, la formación satélite de Aprilia, para reemplazar al lesionado Ai Ogura.

La pasada semana, Savadori viajó hasta Losail, donde se celebraba el GP de Qatar, preparado y equipado para tomar parte en el gran premio por si Jorge Martín, finalmente, no podía hacerlo por su lesión en el brazo derecho. Finalmente el español pudo competir con éxito.

"Lorenzo es mucho más que un piloto probador; es una de las personas que mejor representa el espíritu de Aprilia Racing. Es un piloto completo que combina velocidad con una gran sensibilidad técnica, y que une la constancia —siempre presente durante las largas jornadas de pruebas— con una determinación y una tenacidad inquebrantables", explican desde el equipo la renovación del italiano.

Lorenzo Savadori corrió este año en Jerez como 'wild card' de Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Estoy muy contento de continuar mi trayectoria con Aprilia Racing, un equipo al que me siento profundamente unido", dice por su parte el piloto.

"Me satisface lo que hemos logrado hasta ahora y cuánto hemos crecido. Todos trabajamos duro para que Aprilia esté siempre en los primeros puestos, y me siento orgulloso y honrado de formar parte de este fantástico grupo de personas, que no solo dedican un enorme esfuerzo, sino también mucho corazón a todo lo que hacen", añade 'Sava'.

Massimo Rivola, CEO de la escudería, destaca la profesionalidad del corredor.

"Los pilotos que se entregan incondicionalmente a una causa y anteponen el bienestar del equipo a su propia ambición personal son una rara excepción. Lorenzo es, sin duda, uno de ellos; esa es una de las razones por las que Aprilia Racing se ha convertido en un referente en la categoría reina, gracias a un espíritu de equipo plenamente cohesionado. Aprilia no estaría completa sin Giga Sava".

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