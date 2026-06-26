Bezzecchi: "Ha sido un viernes excelente, pero no quiero tener demasiada prisa"

Si hay que señalar a un favorito en el Gran Premio de los Países Bajos tras la jornada del viernes, ese seguramente sea Marco Bezzecchi. Es cierto que solamente se han completado dos entrenamientos, y que falta lo más importante en Assen, pero en una Aprilia que se ha mostrado como la auténtica referencia frente a las Ducati, quien ha destacado por encima de todos entre las tropas de Noale ha sido el líder de la general de MotoGP.

El piloto italiano seguramente tenía más ganas que nadie de salir a pista en La Catedral, para dejar atrás lo ocurrido en Brno con el comisario. Y se ha notado, y de qué manera. Por la mañana, en la FP1, el #72 ya dominó con un tiempo de 1:32.311, por 98 milésimas sobre Pecco Bagnaia. Pero por la tarde, con los neumáticos medios con los que la RS-GP saca el potencial y con el blando del 'time attack', el de Rimini se plantó en 1:31.123, batiendo a Raúl Fernández, Pedro Acosta, que aprovechó un rebufo, y Ai Ogura.

Así, 'Bez' parece el máximo favorito para desquitarse de lo que pasó en Chequia. Pero en sus declaraciones al término de la jornada, a medios entre los que estaba Motorsport.com, el italiano mostró su habitual perfil bajo en este curso, sin querer confiarse.

Eso sí, se encontró cómodo hasta con el intenso calor que hubo en Assen este viernes: "Ha sido un buen día, desde la mañana me he sentido bastante bien. Es verdad que, por la tarde, las condiciones eran un poco insólitas para estar aquí en Assen, porque normalmente nos quejamos del frío y nunca conseguimos calentar los neumáticos, sobre todo el delantero, mientras que hoy ha hecho mucho calor, que ha sido duro", empezó diciendo.

"Pero, al menos a mí personalmente, me ha gustado rodar aquí con esa seguridad que da el calor en el neumático delantero. Es verdad que no ha sido sencillo, porque el agarre era un poco diferente, pero en general no me puedo quejar de la jornada", añadió.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El transalpino no quiso hablar de favoritismo: "Todavía no he mirado bien los ritmos y los tiempos de todos, así que no quiero decir algo que quizá no sea cierto. En cualquier caso, lo que cuenta es que me he sentido bastante bien, esto para mí es importante, obviamente. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer, mucho que mejorar: en alguna zona de la pista todavía estoy un poco en dificultades, así que lo importante es haber empezado con buen pie, pero seguir concentrados".

"Respecto al viernes del año pasado me he encontrado un poco mejor, pero el fin de semana aún es largo. El año pasado, del viernes al sábado, pero sobre todo del sábado al domingo, di realmente buenos pasos adelante, así que no quiero tener demasiada prisa y quiero intentar trabajar bien. Por ahora ha sido un viernes excelente, quizá un poco mejor que el viernes de 2025, pero cada año también es difícil hacer una comparación, porque las condiciones eran muy distintas. Pero está bien, ahora concentrémonos en el sábado".

Cuando le preguntaron en qué había dado un paso adelante respecto a hace un año, explicó: "Un poco en todas partes, sobre todo desde el punto de vista de la electrónica. Hemos dado un par de pasos adelante respecto a 2025, cuando sufrimos un poco más. La estabilidad no ha cambiado demasiado. Y este sigue siendo nuestro principal problema, porque la moto se mueve mucho. Sin embargo, en las curvas largas, gira bastante bien. Esta siempre ha sido una característica de la moto. Así que, afortunadamente, la hemos mantenido tal como era", concluyó.