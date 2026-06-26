Martín: "Assen parecía más un volcán que una pista; no recuerdo este calor en otros sitios"

Jorge Martín ha encontrado mejores sensaciones este viernes, en el arranque del GP de Países Bajos en Assen. El segundo clasificado del Mundial de MotoGP llegaba con la premisa clara de mejorar sus sensaciones, tras sufrir en Brno más de lo que esperaba, y generalmente desde Le Mans, cuando encontró una base que parecía que sería definitiva. Así, tras hacer cambios, el campeón de 2024 pudo encontrarse rápido este viernes, al igual que el resto de Aprilia.

Y es que la casa de Noale apunta como máxima favorita en 'La Catedral', tras colar a sus cuatro motos en el Top 6 en los Libres 1 y a tres corredores en el Top 4 en la Práctica. El único que faltó por la tarde fue, de hecho, 'Martinator', lastrado por una caída a 4 minutos del final, que le impidió hacer un 'time attack' final. El madrileño se fue al suelo pasada la curva 12, pero afortunadamente sin consecuencias físicas.

Sin embargo, lo que más lamentó Martín este viernes no fue la caída, sino el calor infernal que hacía en Assen, algo nunca visto hasta la fecha en este circuito: "Hoy Assen parecía más un volcán que una pista, hacía mucho calor. Y salía mucho calor de la moto. Yo no recuerdo sentir este calor en otros sitios. He sufrido más incluso que en las carreras asiáticas, donde hay más humedad. Así que bueno, es lo mismo para todos, hay que adaptarse, prepararse bien, con la comida, el descanso y todo. Porque está claro que no recuperas igual de un día así que de otro", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Sobre el accidente, dijo: "Venía tranquilo, porque no quería sobrecalentar la goma trasera, porque un problema que tenemos es que, cuando empiezo tirando a tope desde que salgo de box, a mitad de vuelta ya tengo problemas de temperatura. Así que he intentado ir tranquilo. Y quizás el ir tranquilo ha hecho que no transfiriese bien el peso al tren delantero, o me ha empujado un poco de atrás, y me he ido al suelo".

"He tenido mucha suerte de que había césped. He intentado girarme como he podido, pararme con los codos y las manos para no entrar muy rápido. La verdad es que estaba muy alineado. Tengo que dar la enhorabuena, porque así como otros circuitos son un desastre [en cuanto a escapatorias], aquí está perfecto para caerse. Se hace eterno cuando te caes, pero he intentado clavar codos y manos. Me he quemado en la mano, de hecho. Por suerte no había grava, que eso sí que habría sido un problema", siguió.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Lo que sí ha notado el #89 es una mejora clara de sensaciones: "Estoy mejor. Creo que esta pista me favorece, pero hemos probado una cosa en el tren delantero esta mañana, y en cuanto la he puesto ya he visto que era mucho más rápido. O al menos tenía más sensaciones, o la rueda delantera me comunicaba más información. Y eso ya es bueno, porque ya sé hasta dónde puedo llegar. Está claro que tengo que seguir trabajando en esta línea, pero ya es un paso. Creo que con la moto que llevo ahora, en Brno, habría sido mucho más competitivo".

"No creo que mi mejor versión esté de vuelta. Siempre intento mostrarla, ser mejor que antes, pero creo que aún con la Aprilia no me estoy encontrando al 100 por 100, y me está faltando un pelín. Igualmente, creo que estamos en un buen momento, y creo que tenemos opciones de pelear por el podio aquí, creo que eso es algo realista. Pero no estamos como en Le Mans, que luchaba por ganar".

Con todo, Martín no se ve, aún, luchando por la victoria: "Veo a Marco Bezzecchi muy fuerte, un poquito por encima del resto. Y luego estamos ahí algunos, todas las Aprilia estamos competitivas. El año pasado ya fueron rápidos, yo no pude estar. Tengo un gran electrónico, que creo que es lo más importante para coger el hilo en una pista donde no corrí. Con la información de Bezzecchi del año pasado, y las diferencias que tenemos en otros circuitos, hacemos los mapas para empezar con una base".

"A partir de ahí, trabajamos. Yo soy una persona muy tiquismiquis con la electrónica, las potencias, el freno motor, y al pobre lo tengo fundido. Pero la base que me ha encontrado ya era buena", cerró.